В Свердловской области началась перепись населения — фоторепортаж
10 апреля 2021
На отдалённых территориях Свердловской области началась перепись населения. Регион является одним из первых в России, где переписчики приступили к работе.
Алексей Колчин ИА REGNUM
Поселок Островное Березовского городского округа
Одним из таких мест стал посёлок Островное Берёзовского городского округа. Здесь 8 апреля начала работу переписчица Анна Мамылина. Всего же труднодоступные и отдалённые населенные пункты находятся в девяти муниципальных образованиях Свердловской области. Большинство из них — на севере региона.
Алексей Колчин ИА REGNUM
Данные заносятся в планшет
Алексей Колчин ИА REGNUM
Переписчик работает с планшетом
Алексей Колчин ИА REGNUM
Переписчик в доме у одного из жителей
Алексей Колчин ИА REGNUM
Переписчик Анна собирает сведения у одного из жителей поселка
Алексей Колчин ИА REGNUM
Общение происходит в домашнем уюте
Алексей Колчин ИА REGNUM
Жительница поселка Островное участвует в переписи населения
Алексей Колчин ИА REGNUM
Переписчик идет до следующего адреса
Алексей Колчин ИА REGNUM
Анна соблюдает меры предосторожности
Алексей Колчин ИА REGNUM
Переписчика встречают по следующему адресу
Алексей Колчин ИА REGNUM
Переписчик во дворе одного из частных домов поселка
Алексей Колчин ИА REGNUM
Общение происходит во дворе
Алексей Колчин ИА REGNUM
Перепись населения в поселке Островное
Алексей Колчин ИА REGNUM
В поселке Островное Березовского городского округа
Алексей Колчин ИА REGNUM
Один из домов поселка