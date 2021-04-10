На отдалённых территориях Свердловской области началась перепись населения. Регион является одним из первых в России, где переписчики приступили к работе.

Алексей Колчин ИА REGNUM Поселок Островное Березовского городского округа

Одним из таких мест стал посёлок Островное Берёзовского городского округа. Здесь 8 апреля начала работу переписчица Анна Мамылина. Всего же труднодоступные и отдалённые населенные пункты находятся в девяти муниципальных образованиях Свердловской области. Большинство из них — на севере региона.

Алексей Колчин ИА REGNUM Данные заносятся в планшет

Алексей Колчин ИА REGNUM Переписчик работает с планшетом

Алексей Колчин ИА REGNUM Переписчик в доме у одного из жителей

Алексей Колчин ИА REGNUM Переписчик Анна собирает сведения у одного из жителей поселка

Алексей Колчин ИА REGNUM Общение происходит в домашнем уюте

Алексей Колчин ИА REGNUM Жительница поселка Островное участвует в переписи населения

Алексей Колчин ИА REGNUM Переписчик идет до следующего адреса

Алексей Колчин ИА REGNUM Анна соблюдает меры предосторожности

Алексей Колчин ИА REGNUM Переписчика встречают по следующему адресу

Алексей Колчин ИА REGNUM Переписчик во дворе одного из частных домов поселка

Алексей Колчин ИА REGNUM Общение происходит во дворе

Алексей Колчин ИА REGNUM Перепись населения в поселке Островное

Алексей Колчин ИА REGNUM В поселке Островное Березовского городского округа