Художники подготовили работы на тему космоса и восприятия его в современном мире для выставочного проекта «Космос наш!», посвященного 60-летию первого полета в космос. Фоторепортаж ИА REGNUM из московской галереи ARTSTORY.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM На выставке «Космос наш!»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM На выставке «Космос наш!»

В новой экспозиции участвуют сорок художников из разных городов России, в том числе и Москвы, Санкт-Петербурга, Саратова, Уфы, Ярославля. Работы авторов различны по своему техническому воплощению. Это живопись маслом, темперой, фотография, скульптура, коллажи, биохолсты, 3D-печать, шамот, стекло, вышивка, вязание и другие техники.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Посетители на выставке «Космос наш!»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Фрагмент экспозиции на выставке «Космос наш!»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM На выставке «Космос наш!»

«Картина, изображающая Гагарина, — это часть триптиха, который включает в себя работы с изображением Чапаева, Гагарина и Цоя. Гагарин приземлился после первого полета очень близко к тому месту, где я живу»,— поделилась художница Алена Белоусова из Саратова, сделавшая образ Юрия Гагарина из печатных плат с микросхемами.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Художница Алена Белоусова

Художница Алена Калянова представила на выставке две свои работы на тему связи человека с космосом и Вселенной — «Ловцы сигналов» и «Проектор». «Связь эта медитативная, через внутренний мир. Работа «Проектор» сделана из шамота в форме торса человека, и на голове — символический радиолокатор, который позволяет нам включать интуицию, когда это нужно, и посвящен учёным. В работах рассматривала синтез рационального и иррационального», — пояснила художница корреспонденту ИА REGNUM.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Алена Калянова. «Ловцы сигналов»

Образ летчика-космонавта Юрия Гагарина многократно повторяется на выставке, и зрителям предлагается сосчитать, сколько изображений Гагарина можно увидеть на выставке. Экспонаты демонстрируют зрителям отношение современных авторов к полетам, небу, ракетам, космонавтам, спутникам, известным учёным и конструкторам. Изображения фактов и реальных событий сочетаются с вымыслом и фантазией художников.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM На выставке «Космос наш!»

Выставка пройдет в галерее ARTSTORY с 8 апреля по 30 мая 2021 года.