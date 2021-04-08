Сегодня, 8 апреля, петербургский СКА принял на своем льду столичный ЦСКА в рамках четвертого матча финала плей-офф Западной конференции. Встреча прошла в «Ледовом дворце» и завершилась победой хозяев со счетом 3:1.

Дарья Драй ИА REGNUM
Музыкальное представление перед началом матча
Дарья Драй ИА REGNUM
Сборная команды СКА перед началом матч финала плей-офф Кубка Гагарина в Западной конференции КХЛ против команды ЦСКА
Дарья Драй ИА REGNUM
Игроки СКА Кирилл Марченко, Эмиль Галимов, Василий Подколзин
Дарья Драй ИА REGNUM
Игрок ЦСКА Павел Карнаухов и игрок СКА Йоонас Кемппайнен
Дарья Драй ИА REGNUM
Зрители на трибуне во время матча
Дарья Драй ИА REGNUM
Игрок ЦСКА Иван Телегин
Дарья Драй ИА REGNUM
СКА-систерс на трибуне во время матча
Дарья Драй ИА REGNUM
Зрители на трибуне во время матча

Счет встречи был открыт на шестой минуте матча, шайбу забросил Линден Вей с передач Мальте Стремвалля и Василия Подколзина.

В начале второго периода преимущество «армейцы с берегов Невы» увеличил нападающий Мальте Стремвалль, в роли ассистента снова отличился Василий Подколзин.

Дарья Драй ИА REGNUM
Игрок ЦСКА Иван Телегин и игрок СКА Игорь Ожиганов
Дарья Драй ИА REGNUM
Вратарь СКА Магнус Хелльбер
Дарья Драй ИА REGNUM
Матч финала плей-офф Кубка Гагарина в Западной конференции КХЛ между командами СКА и ЦСКА
Дарья Драй ИА REGNUM
Игроки ЦСКА Мэт Робинсон
Дарья Драй ИА REGNUM
Игроки СКА Оскар Фантерберг
Дарья Драй ИА REGNUM
Вратарь СКА Магнус Хелльбер
Дарья Драй ИА REGNUM
Столкновение в матче между командами СКА и ЦСКА
Дарья Драй ИА REGNUM
Игрок ЦСКА Павел Каранаухов
Дарья Драй ИА REGNUM
Матч финала плей-офф Кубка Гагарина в Западной конференции КХЛ между командами СКА и ЦСКА
Дарья Драй ИА REGNUM
Забитая шайба игроком СКА Игорем Ожигановым в матче против команды ЦСКА
Дарья Драй ИА REGNUM
Судья в матче между командами СКА и ЦСКА

На 44-й минуте нападающий ЦСКА Максим Шалунов сократил отставание своей команды до минимума, но это не помогло московской команде перенять инициативу. Под занавес матча итоговый счет установил Василий Подколзин, отправив шайбу в пустые ворота соперника.

Таким образом, питерский клуб сумел сократить свое отставание от «армейцев». Счет в серии стал 3:1 в пользу ЦСКА.

Дарья Драй ИА REGNUM
Столкновение в матче между командами СКА и ЦСКА
Дарья Драй ИА REGNUM
Столкновение в матче между командами СКА и ЦСКА
Дарья Драй ИА REGNUM
Игрок ЦСКА Андрей Локтионов
Дарья Драй ИА REGNUM
Игрок ЦСКА Андрей Локтионов
Дарья Драй ИА REGNUM
Игрок СКА Эмиль Галимов и игрок ЦСКА Мэт Робинсон
Дарья Драй ИА REGNUM
Игроки ЦСКА радуются забитой шайбе в матче против команды СКА
Дарья Драй ИА REGNUM
Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин с командой
Дарья Драй ИА REGNUM
Главный тренер СКА Валерий Брагин и тренерский штаб СКА
Дарья Драй ИА REGNUM
Зрители на трибуне во время матча
Дарья Драй ИА REGNUM
Зрители на трибуне во время матча
Дарья Драй ИА REGNUM
Игроки СКА радуются забитой шайбе в матче против команды ЦСКА
Дарья Драй ИА REGNUM
Матч финала плей-офф Кубка Гагарина в Западной конференции КХЛ между командами СКА и ЦСКА
Дарья Драй ИА REGNUM
Матч финала плей-офф Кубка Гагарина в Западной конференции КХЛ между командами СКА и ЦСКА
Дарья Драй ИА REGNUM
Главный тренер СКА Валерий Брагин и тренерский штаб СКА
Дарья Драй ИА REGNUM
Вратарь СКА Магнус Хелльбер
Дарья Драй ИА REGNUM
Игроки СКА радуются выигранному матчу против команды ЦСКА
Дарья Драй ИА REGNUM
Болельщик во время вакцинации препаратом Гам-КОВИД-Вак (Спутник V) от COVID-19 в прививочном пункте в Ледовом дворце
Дарья Драй ИА REGNUM
Болельщик во время вакцинации препаратом Гам-КОВИД-Вак (Спутник V) от COVID-19 в прививочном пункте в Ледовом дворце