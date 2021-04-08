Сегодня, 8 апреля, петербургский СКА принял на своем льду столичный ЦСКА в рамках четвертого матча финала плей-офф Западной конференции. Встреча прошла в «Ледовом дворце» и завершилась победой хозяев со счетом 3:1.

Дарья Драй ИА REGNUM Музыкальное представление перед началом матча

Дарья Драй ИА REGNUM Сборная команды СКА перед началом матч финала плей-офф Кубка Гагарина в Западной конференции КХЛ против команды ЦСКА

Дарья Драй ИА REGNUM Игроки СКА Кирилл Марченко, Эмиль Галимов, Василий Подколзин

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок ЦСКА Павел Карнаухов и игрок СКА Йоонас Кемппайнен

Дарья Драй ИА REGNUM Зрители на трибуне во время матча

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок ЦСКА Иван Телегин

Дарья Драй ИА REGNUM СКА-систерс на трибуне во время матча

Дарья Драй ИА REGNUM Зрители на трибуне во время матча

Счет встречи был открыт на шестой минуте матча, шайбу забросил Линден Вей с передач Мальте Стремвалля и Василия Подколзина.

В начале второго периода преимущество «армейцы с берегов Невы» увеличил нападающий Мальте Стремвалль, в роли ассистента снова отличился Василий Подколзин.

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок ЦСКА Иван Телегин и игрок СКА Игорь Ожиганов

Дарья Драй ИА REGNUM Вратарь СКА Магнус Хелльбер

Дарья Драй ИА REGNUM Матч финала плей-офф Кубка Гагарина в Западной конференции КХЛ между командами СКА и ЦСКА

Дарья Драй ИА REGNUM Игроки ЦСКА Мэт Робинсон

Дарья Драй ИА REGNUM Игроки СКА Оскар Фантерберг

Дарья Драй ИА REGNUM Вратарь СКА Магнус Хелльбер

Дарья Драй ИА REGNUM Столкновение в матче между командами СКА и ЦСКА

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок ЦСКА Павел Каранаухов

Дарья Драй ИА REGNUM Матч финала плей-офф Кубка Гагарина в Западной конференции КХЛ между командами СКА и ЦСКА

Дарья Драй ИА REGNUM Забитая шайба игроком СКА Игорем Ожигановым в матче против команды ЦСКА

Дарья Драй ИА REGNUM Судья в матче между командами СКА и ЦСКА

На 44-й минуте нападающий ЦСКА Максим Шалунов сократил отставание своей команды до минимума, но это не помогло московской команде перенять инициативу. Под занавес матча итоговый счет установил Василий Подколзин, отправив шайбу в пустые ворота соперника.

Таким образом, питерский клуб сумел сократить свое отставание от «армейцев». Счет в серии стал 3:1 в пользу ЦСКА.

Дарья Драй ИА REGNUM Столкновение в матче между командами СКА и ЦСКА

Дарья Драй ИА REGNUM Столкновение в матче между командами СКА и ЦСКА

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок ЦСКА Андрей Локтионов

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок ЦСКА Андрей Локтионов

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Дарья Драй ИА REGNUM Игроки ЦСКА радуются забитой шайбе в матче против команды СКА

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Дарья Драй ИА REGNUM Зрители на трибуне во время матча

Дарья Драй ИА REGNUM Зрители на трибуне во время матча

Дарья Драй ИА REGNUM Игроки СКА радуются забитой шайбе в матче против команды ЦСКА

Дарья Драй ИА REGNUM Матч финала плей-офф Кубка Гагарина в Западной конференции КХЛ между командами СКА и ЦСКА

Дарья Драй ИА REGNUM Матч финала плей-офф Кубка Гагарина в Западной конференции КХЛ между командами СКА и ЦСКА

Дарья Драй ИА REGNUM Главный тренер СКА Валерий Брагин и тренерский штаб СКА

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