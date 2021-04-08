Сегодня, 8 апреля, петербургский СКА принял на своем льду столичный ЦСКА в рамках четвертого матча финала плей-офф Западной конференции. Встреча прошла в «Ледовом дворце» и завершилась победой хозяев со счетом 3:1.
Музыкальное представление перед началом матча
Сборная команды СКА перед началом матч финала плей-офф Кубка Гагарина в Западной конференции КХЛ против команды ЦСКА
Игроки СКА Кирилл Марченко, Эмиль Галимов, Василий Подколзин
Игрок ЦСКА Павел Карнаухов и игрок СКА Йоонас Кемппайнен
Зрители на трибуне во время матча
СКА-систерс на трибуне во время матча
Зрители на трибуне во время матча
Счет встречи был открыт на шестой минуте матча, шайбу забросил Линден Вей с передач Мальте Стремвалля и Василия Подколзина.
В начале второго периода преимущество «армейцы с берегов Невы» увеличил нападающий Мальте Стремвалль, в роли ассистента снова отличился Василий Подколзин.
Игрок ЦСКА Иван Телегин и игрок СКА Игорь Ожиганов
Вратарь СКА Магнус Хелльбер
Матч финала плей-офф Кубка Гагарина в Западной конференции КХЛ между командами СКА и ЦСКА
Игроки СКА Оскар Фантерберг
Вратарь СКА Магнус Хелльбер
Столкновение в матче между командами СКА и ЦСКА
Игрок ЦСКА Павел Каранаухов
Матч финала плей-офф Кубка Гагарина в Западной конференции КХЛ между командами СКА и ЦСКА
Забитая шайба игроком СКА Игорем Ожигановым в матче против команды ЦСКА
Судья в матче между командами СКА и ЦСКА
На 44-й минуте нападающий ЦСКА Максим Шалунов сократил отставание своей команды до минимума, но это не помогло московской команде перенять инициативу. Под занавес матча итоговый счет установил Василий Подколзин, отправив шайбу в пустые ворота соперника.
Таким образом, питерский клуб сумел сократить свое отставание от «армейцев». Счет в серии стал 3:1 в пользу ЦСКА.
Столкновение в матче между командами СКА и ЦСКА
Столкновение в матче между командами СКА и ЦСКА
Игрок ЦСКА Андрей Локтионов
Игрок ЦСКА Андрей Локтионов
Игрок СКА Эмиль Галимов и игрок ЦСКА Мэт Робинсон
Игроки ЦСКА радуются забитой шайбе в матче против команды СКА
Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин с командой
Главный тренер СКА Валерий Брагин и тренерский штаб СКА
Зрители на трибуне во время матча
Зрители на трибуне во время матча
Игроки СКА радуются забитой шайбе в матче против команды ЦСКА
Матч финала плей-офф Кубка Гагарина в Западной конференции КХЛ между командами СКА и ЦСКА
Матч финала плей-офф Кубка Гагарина в Западной конференции КХЛ между командами СКА и ЦСКА
Главный тренер СКА Валерий Брагин и тренерский штаб СКА
Вратарь СКА Магнус Хелльбер
Игроки СКА радуются выигранному матчу против команды ЦСКА
Болельщик во время вакцинации препаратом Гам-КОВИД-Вак (Спутник V) от COVID-19 в прививочном пункте в Ледовом дворце
Болельщик во время вакцинации препаратом Гам-КОВИД-Вак (Спутник V) от COVID-19 в прививочном пункте в Ледовом дворце