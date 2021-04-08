На Дворцовой площади Санкт-Петербурга в четверг, 8 апреля, состоялась тренировка сводного военного оркестра, который станет участником военного парада в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 9 мая 2021 года — ничуть не менее важным участником, чем военнослужащие в парадных колоннах и боевая техника.

Дарья Драй ИА REGNUM Тренировка сводного военного оркестра в рамках подготовки к параду

Дарья Драй ИА REGNUM Дирижер во время тренировки сводного военного оркестра на Дворцовой площади

В состав сводного оркестра вошли музыкальные коллективы военных вузов, воинских частей Западного военного округа и других силовых ведомств, дислоцированных в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Руководит сводным оркестром начальник военно-оркестровой службы Западного военного округа подполковник Павел Гернец.

Дарья Драй ИА REGNUM Дирижер во время тренировки сводного военного оркестра на Дворцовой площади

Дарья Драй ИА REGNUM Во время тренировки сводного военного оркестра на Дворцовой площади

Этот офицер будет в первый раз управлять таким музыкальным коллективом. Ранее он участвовал в парадах и в Петербурге, и в Москве, но как командующий большим сводным оркестром выступит впервые, отмечает телеканал «Санкт-Петербург».

Дарья Драй ИА REGNUM Тренировка сводного военного оркестра в рамках подготовки к параду

Дарья Драй ИА REGNUM Тренировка сводного военного оркестра в рамках подготовки к параду

Дарья Драй ИА REGNUM Музыкант во время тренировки сводного военного оркестра на Дворцовой площади

"В нашем исполнении прозвучит 51 музыкальное произведение, среди которых два новых в этом году», — сказал Павел Гернец в интервью телеканалу. Он добавил, что в составе сводного оркестра — 16 коллективов, в том числе два оркестра Федеральной службы войск национальной гвардии.

Дарья Драй ИА REGNUM Музыкант во время тренировки сводного военного оркестра на Дворцовой площади

Дарья Драй ИА REGNUM Музыкант во время тренировки сводного военного оркестра на Дворцовой площади

Дарья Драй ИА REGNUM Музыкант во время тренировки сводного военного оркестра на Дворцовой площади

Сегодня на Дворцовой площади личный состав сводного оркестра выполнял свои «боевые задачи» — добивался идеального созвучия, мелодичности и гармоничности при исполнении военных маршей, а также отрабатывал строевые приемы при движении и на месте. А также вносил поправки в своё исполнение с учетом акустики Дворцовой площади.

Дарья Драй ИА REGNUM Тренировка сводного военного оркестра в рамках подготовки к параду

Дарья Драй ИА REGNUM Музыкальные инструменты на Дворцовой площади

Дарья Драй ИА REGNUM Музыкальные инструменты на Дворцовой площади

Дарья Драй ИА REGNUM Музыкальные инструменты на Дворцовой площади