Трамвай — один из первых видов общественного транспорта. Сейчас почти по всему миру используется стандартная колея шириной 1520 мм и стандартные вагоны. Но трамвай не всегда был таким. Формат 1000 мм, «узкой» колеи, возник на этапе становления железнодорожного движения. Узкоколейная железная дорога сохранилась в Пятигорске, Калининграде и Евпатории.

Антон Подгайко ИА REGNUM
Узкоколейная трамвайная дорога существует в Пятигорске с 1903 года. Ставропольский край, Пятигорск
Антон Подгайко ИА REGNUM
Узкоколейная трамвайная дорога существует в Пятигорске с 1903 года. Ставропольский край, Пятигорск
Антон Подгайко ИА REGNUM
Старые вагончики и сегодня возят пассажиров по кривым рельсам
Антон Подгайко ИА REGNUM
Трамвайные рельсы сильно пострадали во время Великой Отечественной войны
Антон Подгайко ИА REGNUM
Узкоколейная трамвайная дорога существует в Пятигорске с 1903 года. Ставропольский край, Пятигорск
Антон Подгайко ИА REGNUM
Узкоколейная трамвайная дорога существует в Пятигорске с 1903 года. Ставропольский край, Пятигорск

Пятигорский трамвайный парк один из старейших в России, первый трамвай поехал в Пятигорске 1 сентября 1903 года. С тех пор маршруты много раз перестраивались, сегодня кое-где ещё можно встретить рельсы от старых маршрутов, выглядывающие из асфальта, но сохранилась узкая 1000 мм колея.

Антон Подгайко ИА REGNUM
Узкоколейная трамвайная дорога существует в Пятигорске с 1903 года. Ставропольский край, Пятигорск
Антон Подгайко ИА REGNUM
Узкоколейная трамвайная дорога существует в Пятигорске с 1903 года. Ставропольский край, Пятигорск
Антон Подгайко ИА REGNUM
Узкоколейная трамвайная дорога существует в Пятигорске с 1903 года. Ставропольский край, Пятигорск
Антон Подгайко ИА REGNUM
Узкоколейная трамвайная дорога существует в Пятигорске с 1903 года. Ставропольский край, Пятигорск

Трамвайные рельсы сильно пострадали во время Великой Отечественной войны, но затем трамвай восстановили с прежней шириной колеи и сейчас в Пятигорске работает 7 маршрутов.

Антон Подгайко ИА REGNUM
Узкоколейная трамвайная дорога существует в Пятигорске с 1903 года. Ставропольский край, Пятигорск
Антон Подгайко ИА REGNUM
Формат 1000 мм, «узкой» колеи, возник на этапе становления железнодорожного движения. Ставропольский край, Пятигорск
Антон Подгайко ИА REGNUM
Узкоколейная трамвайная дорога существует в Пятигорске с 1903 года. Ставропольский край, Пятигорск