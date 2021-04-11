24 апреля 2021 года на Москве-реке планируют завершить подготовку судов речного флота и открыть речную навигацию.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM База ГУП «Мосводосток». Подготовка речного флота ГУП «Мосводосток» к навигации 2021 года. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM База ГУП «Мосводосток». Подготовка речного флота ГУП «Мосводосток» к навигации 2021 года. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM База ГУП «Мосводосток». Подготовка речного флота ГУП «Мосводосток» к навигации 2021 года. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Подготовка речного флота ГУП «Мосводосток» к навигации 2021 года. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Суда на берегу. Подготовка речного флота ГУП «Мосводосток» к навигации 2021 года. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Подготовка речного флота ГУП «Мосводосток» к навигации 2021 года. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Суда на берегу. Подготовка речного флота ГУП «Мосводосток» к навигации 2021 года. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Подготовка речного флота ГУП «Мосводосток» к навигации 2021 года. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Суда на берегу. Подготовка речного флота ГУП «Мосводосток» к навигации 2021 года. Москва

Суда ГУП «Мосводосток», за исключением нескольких, не ходят по реке в межнавигационный период. В холодный сезон суда технически обслуживаются и ремонтируются. Сейчас ремонт завершается, и суда спускаются на воду.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Спуск судна «Пресня» на воду. Подготовка речного флота ГУП «Мосводосток» к навигации 2021 года. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Спуск судна «Пресня» на воду. Подготовка речного флота ГУП «Мосводосток» к навигации 2021 года. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Спуск судна «Пресня» на воду. Подготовка речного флота ГУП «Мосводосток» к навигации 2021 года. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Спуск судна «Пресня» на воду. Подготовка речного флота ГУП «Мосводосток» к навигации 2021 года. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Спуск судна «Пресня» на воду. Подготовка речного флота ГУП «Мосводосток» к навигации 2021 года. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Спуск судна «Пресня» на воду. Подготовка речного флота ГУП «Мосводосток» к навигации 2021 года. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Спуск судна «Яуза» на воду. Подготовка речного флота ГУП «Мосводосток» к навигации 2021 года. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Спуск судна «Яуза» на воду. Подготовка речного флота ГУП «Мосводосток» к навигации 2021 года. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Спуск судна «Яуза» на воду. Подготовка речного флота ГУП «Мосводосток» к навигации 2021 года. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Спуск судна «Яуза» на воду. Подготовка речного флота ГУП «Мосводосток» к навигации 2021 года. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Спуск судна «Яуза» на воду. Подготовка речного флота ГУП «Мосводосток» к навигации 2021 года. Москва

После открытия навигации речной флот «Мосводосток» будет выполнять уборку от плавающего мусора, ликвидировать масляные пятна на воде, убирать иловый осадок со дна реки в местах водовыпусков.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Спуск судна «Яуза» на воду. Подготовка речного флота ГУП «Мосводосток» к навигации 2021 года. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Спуск судна «Яуза» на воду. Подготовка речного флота ГУП «Мосводосток» к навигации 2021 года. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Спуск судна «Яуза» на воду. Подготовка речного флота ГУП «Мосводосток» к навигации 2021 года. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Спуск судна «Яуза» на воду. Подготовка речного флота ГУП «Мосводосток» к навигации 2021 года. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Подготовка речного флота ГУП «Мосводосток» к навигации 2021 года. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Подготовка речного флота ГУП «Мосводосток» к навигации 2021 года. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Подготовка речного флота ГУП «Мосводосток» к навигации 2021 года. Москва