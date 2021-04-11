В московской галерее «Здесь на Таганке» проходит коллективная выставка «Смотрящий за землянами». Проект объединяет более 300 работ начинающих и известных художников, созданных в разных стилях и жанрах. Это живопись, графика, скульптура, коллажи, видео-арт, одежда, аксессуары, а также яркие инсталляции. Фоторепортаж ИА REGNUM из залов галереи.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Выставка «Смотрящий за землянами»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Планета, младенец, пряжа

Многообразие работ объединяет общая тема — космос. Рассуждения авторов о внеземных цивилизациях представлены образами инопланетных цивилизаций и жителей других планет. Современному искусству доступны разные материалы для воплощения задуманного. Это не только живопись, но разнообразная ткань, металл, картон, пряжа, каждый выбирал свой способ представить работу в искусстве.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Выставка «Смотрящий за землянами»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Посетители на выставке «Смотрящий за землянами»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Экспонат на выставке «Смотрящий за землянами»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Выставка «Смотрящий за землянами»

Синтез и неожиданные сочетания различных стилей и жанров помогают создать интересный художественный образ. Работы авторов подчеркивают простоту и незамысловатость и претендуют на положительный отклик у зрителя. Организовал выставку художник, дизайнер, экспериментатор Андрей Бартенев.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM ЖКХ тоже космос

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Космонавты из СССР и инопланетяне

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Марс наш!

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Экспонаты с выставки «Смотрящий за землянами»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Экспонаты с выставки «Смотрящий за землянами»

Выставка проходит в галерее «Здесь на Таганке» в Центральном округе Москвы в здании по улице Таганская, дом 31/22. Галерея входит в сеть современных выставочных площадок «Объединение выставочных залов Москвы», работающих с разными видами и жанрами традиционного и современного искусства. Работы на космическую тему можно посмотреть до 18 апреля.