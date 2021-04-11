В Москву окончательно пришла весна. Снег растаял, а вместе с ним растаяли и дороги. Разбитый асфальт, потрескавшаяся плитка, колдобины на дорогах — всё это привычно для жителей города весной. О том, как выглядит Москва после затянувшейся зимы, в фоторепортаже ИА REGNUM.

С приходом весны происходят значительные колебания температуры: днём температура положительная, вечером — отрицательная, то снег, то дождь. Но кроме природных факторов, на состояние дорог в большей степени влияет технология укладки и качество используемых материалов.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Рабочие ставят заплатки на асфальт в Марьино

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Улица Большая Ордынка

Если заглянуть в бюджет Москвы на 2021−2023 гг., то мы увидим, что на содержание, разметку и ремонт объектов дорожного хозяйства и автомобильных дорог будет выделено 267,7 млрд рублей. Из них на 2021 год для обеспечение содержания дорожного полотна Москвы в нормативном состоянии выделено 82,8 млрд рублей. Кроме того, ежегодно из бюджета города будет выделяться по 7,4 млрд рублей на проведение работ по благоустройству территорий, прилегающих к объектам транспортной инфраструктуры, устройству шумозащитных экранов, улучшению пешеходной доступности.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Нет стока воды в парке у метро «Сретенский бульвар»

В итоге, несмотря на астрономические суммы, которые столичные власти тратят на благоустройство, качество дорожного покрытия в Москве остаётся низким. Дороги ежегодно нуждаются в ямочном ремонте, а плитка перекладывается зачастую сразу же после её укладки.

Дарья Антонова ИА REGNUM Пешеходный переход на Пушкинской площади

Дарья Антонова ИА REGNUM Пешеходы вынуждены обходить ремонтные работы на Страстном бульваре по проезжей части

Отметим, с 1 апреля в Москве стартовал месячник по уборке и благоустройству городских территорий после осенне-зимнего периода. По словам заместителя мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петра Бирюкова:

«Запланированы работы по озеленению, обновлению дорожной разметки, старт мероприятий по текущему ремонту дорог, чтобы майские праздники, в том числе День Победы, наша столица встретила красивой и обновленной».

Остаётся надеяться, что ко Дню Победы Москву всё же успеют привести в надлежащий вид, тем более что и бюджет для этого уже давно заложен.