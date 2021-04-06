В Государственном академическом Малом театре показали новую постановку бессмертной поэмы Николая Гоголя «Мертвые души» в инсценировке Михаила Булгакова. Репортаж ИА REGNUM из театра. В дореволюционном репертуаре театра поставлено пять вариантов спектакля, в советское время постановок на эту гоголевскую тему не было, — отмечает пресс-служба театра.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Алексей Фадеев в роли Чичикова в спектакле «Мертвые души» в Малом театре

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Сцена из спектакля «Мертвые души» в Малом театре

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Сцена из спектакля «Мертвые души» в Малом театре

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Сцена из спектакля «Мертвые души» в Малом театре

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Сцена из спектакля «Мертвые души» в Малом театре

В спектакле приняли участие разные поколения актеров. В главных ролях заняты звёзды театра: Чичикова играл Алексей Фадеев, Коробочку — Ирина Муравьева, а в образе Плюшкина предстал Василий Бочкарёв. Художником-постановщиком выступила Мария Утробина, а режиссером — Алексей Дубровский. Режиссер отмечает, что социальная тематика в спектакле отодвинута на второй план, основной темой стала тема одиночества.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Сцена из спектакля «Мертвые души» в Малом театре

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Сцена из спектакля «Мертвые души» в Малом театре

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Сцена из спектакля «Мертвые души» в Малом театре

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Сцена из спектакля «Мертвые души» в Малом театре

Алексей Дубровский «Внимательно перечитав поэму, я обнаружил, что практически у всех основных персонажей есть слова или целые монологи по поводу одиночества. Мечтателю Манилову — не с кем поговорить, с трогательной сентиментальностью вспоминает своих ушедших мастеровых Собакевич, а Коробочка неоднократно поминает свое вдовство, Ноздрев постоянно хочет общения, Плюшкин — воплощение одиночества».

А если прибавить ко всему этому «бродячие» по России души умерших крестьян и одинокую птицу-тройку, которой все уступают дорогу, то словосочетание «мертвые души» у режиссера приобретает новый смысл.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Ирина Муравьева в роли Коробочки в спектакле «Мертвые души» в Малом театре

«Авантюрист и мошенник Чичиков тоже может быть романтиком», — говорит Фадеев. Хочешь понять персонажа — найди животное, похожее на него, — добавляет он.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Борис Невзоров в спектакле «Мертвые души» в Малом театре

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Александр Клюквин в спектакле «Мертвые души» в Малом театре

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Виктор Низовой и Александр Клюквин в спектакле «Мертвые души» в Малом театре

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Василий Бочкарев в спектакле «Мертвые души» в Малом театре

Премьера спектакля — на Исторической сцене Малого театра 3 и 11 апреля.