В Екатеринбурге утром 6 апреля прошла первая репетиция парада Победы. Она состоялась в микрорайоне Вторчермет.

Алексей Колчин ИА REGNUM Во время репетиции парада

Алексей Колчин ИА REGNUM Колонна военной техники проходит по улице Новосибирской

Алексей Колчин ИА REGNUM Во время репетиции парада

Алексей Колчин ИА REGNUM Во время репетиции парада

Алексей Колчин ИА REGNUM Во время репетиции парада

Алексей Колчин ИА REGNUM Во время репетиции парада

Парадную колонну техники возглавил танк Т-34. Впервые были представлены боевые машины поддержки танков БМПТ-2 «Терминатор», а также бронированные комплексы связи П230Т на базе бронеавтомобилей «Тигр» и зенитные ракетные комплексы средней дальности «Бук-М3».

Алексей Колчин ИА REGNUM Во время репетиции парада

Алексей Колчин ИА REGNUM Во время репетиции парада

Алексей Колчин ИА REGNUM Во время репетиции парада

Алексей Колчин ИА REGNUM Во время репетиции парада

Алексей Колчин ИА REGNUM Во время репетиции парада

Алексей Колчин ИА REGNUM Во время репетиции парада

Алексей Колчин ИА REGNUM Во время репетиции парада

Алексей Колчин ИА REGNUM Во время репетиции парада

Алексей Колчин ИА REGNUM Военные в ожидании прогона техники

В ходе репетиции было задействовано больше 100 единиц техники. Как сообщало ИА REGNUM, репетиции будут идти вплоть до мая. Последняя, генеральная, пройдёт 7 мая.

Алексей Колчин ИА REGNUM Мотоциклисты в колонне

Алексей Колчин ИА REGNUM Танк Т-34 по главе колонны

Алексей Колчин ИА REGNUM Танк Т-34

Алексей Колчин ИА REGNUM Колонна мотоциклистов

Алексей Колчин ИА REGNUM Мотоциклист ожидает начала репетиции

Алексей Колчин ИА REGNUM Колонна военной техники

Алексей Колчин ИА REGNUM Танки выстраиваются в колонну