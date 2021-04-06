В Екатеринбурге прошла первая репетиция парада Победы
6 апреля 2021
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В Екатеринбурге утром 6 апреля прошла первая репетиция парада Победы. Она состоялась в микрорайоне Вторчермет.
Алексей Колчин ИА REGNUM
Во время репетиции парада
Алексей Колчин ИА REGNUM
Колонна военной техники проходит по улице Новосибирской
Алексей Колчин ИА REGNUM
Во время репетиции парада
Алексей Колчин ИА REGNUM
Во время репетиции парада
Алексей Колчин ИА REGNUM
Во время репетиции парада
Алексей Колчин ИА REGNUM
Во время репетиции парада
Парадную колонну техники возглавил танк Т-34. Впервые были представлены боевые машины поддержки танков БМПТ-2 «Терминатор», а также бронированные комплексы связи П230Т на базе бронеавтомобилей «Тигр» и зенитные ракетные комплексы средней дальности «Бук-М3».
Алексей Колчин ИА REGNUM
Во время репетиции парада
Алексей Колчин ИА REGNUM
Во время репетиции парада
Алексей Колчин ИА REGNUM
Во время репетиции парада
Алексей Колчин ИА REGNUM
Во время репетиции парада
Алексей Колчин ИА REGNUM
Во время репетиции парада
Алексей Колчин ИА REGNUM
Во время репетиции парада
Алексей Колчин ИА REGNUM
Во время репетиции парада
Алексей Колчин ИА REGNUM
Во время репетиции парада
Алексей Колчин ИА REGNUM
Военные в ожидании прогона техники
В ходе репетиции было задействовано больше 100 единиц техники. Как сообщало ИА REGNUM, репетиции будут идти вплоть до мая. Последняя, генеральная, пройдёт 7 мая.
Алексей Колчин ИА REGNUM
Мотоциклисты в колонне
Алексей Колчин ИА REGNUM
Танк Т-34 по главе колонны
Алексей Колчин ИА REGNUM
Танк Т-34
Алексей Колчин ИА REGNUM
Колонна мотоциклистов
Алексей Колчин ИА REGNUM
Мотоциклист ожидает начала репетиции
Алексей Колчин ИА REGNUM
Колонна военной техники
Алексей Колчин ИА REGNUM
Танки выстраиваются в колонну
Алексей Колчин ИА REGNUM
Танки выстраиваются в колонну