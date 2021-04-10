На Ставрополье погода дала старт весенним полевым работам. Рабочие выгнали в поля технику для внесения удобрений и сева яровых культур. Уровень влаги в метровом слое почвы находится в норме, поэтому сельхозпроизводители торопятся выполнить работу, пока благоволит погода. Фотограф Александр Погожев рассказывает, как родные поля готовят к посевам.
Александр Погожев ИА REGNUM
Сев гороха в поле
Александр Погожев ИА REGNUM
Ставропольский край, Шпаковский район, станица Новомарьевская, СХП «Новомарьевское», Бригада №1. Вид из кабины погрузчика
Александр Погожев ИА REGNUM
Мешок с аммиачной селитрой
Александр Погожев ИА REGNUM
Трактористы обсуждают предстоящую работу
Александр Погожев ИА REGNUM
Работник предприятия крепит мешок с горохом к погрузчику
Александр Погожев ИА REGNUM
Погрузка семян гороха в бункер КамАЗа
Александр Погожев ИА REGNUM
Работник предприятия снимает пустой мешок от гороха
Александр Погожев ИА REGNUM
Подготовка к работе
Ставропольский край в аграрном секторе сильно зависит от погодных условий. В этом году выпало достаточное количество осадков, озимые вегетировали всю зиму, и поэтому прогнозы могли бы быть хорошими. Но на Ставрополье очень часто бывают заморозки в конце апреля и начале мая. Летняя засуха, саранча, болезни — аграриям есть чего опасаться. Поэтому большинство сельхозпроизводителей помимо страхования стараются вложить средства в современную сельхозтехнику, минеральные удобрения, протравливание семян, своевременные расчеты по спектру выполняемых работ от подготовки к посадке урожая до его сбора.
Александр Погожев ИА REGNUM
Горох приобретает красный оттенок после протравки от грызунов
Александр Погожев ИА REGNUM
Рабочий цепляет мешок с горохом к погрузчику
Александр Погожев ИА REGNUM
Рабочий цепляет мешок с горохом к погрузчику
Александр Погожев ИА REGNUM
Рабочий цепляет мешок с горохом к погрузчику
Александр Погожев ИА REGNUM
Вид из кабины погрузчика во время работ
Александр Погожев ИА REGNUM
Рабочий разрезает мешок с удобрением
Александр Погожев ИА REGNUM
Водитель погрузчика
Александр Погожев ИА REGNUM
Сельхозприспособление
В станице Новомарьевской сельхозпредприятие уже приступило к внесению подкормки, эти удобрения позволяют культуре лучше куститься.
Александр Погожев ИА REGNUM
Внесение удобрения в почву для лучшего кущения
Александр Погожев ИА REGNUM
Наполнение бункера для внесения аммиачной селитры в почву для лучшего кущения
Александр Погожев ИА REGNUM
Водитель трактора
Александр Погожев ИА REGNUM
Вид через заднее стекло из кабины трактора
Александр Погожев ИА REGNUM
Рассыпанный горох при развороте на новый заход для посева
Также приступили к посеву гороха, который предприятие закупило осенью по выгодной цене. Розовый оттенок гороха говорит о том, что он протравлен от грызунов. Подсолнух, кукуруза, рапс, ячмень, овес и пшеница — основные культуры, которые выращивает сельхозпредприятие. Но ведущей является пшеница.