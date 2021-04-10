На Ставрополье погода дала старт весенним полевым работам. Рабочие выгнали в поля технику для внесения удобрений и сева яровых культур. Уровень влаги в метровом слое почвы находится в норме, поэтому сельхозпроизводители торопятся выполнить работу, пока благоволит погода. Фотограф Александр Погожев рассказывает, как родные поля готовят к посевам.

Александр Погожев ИА REGNUM Сев гороха в поле

Александр Погожев ИА REGNUM Ставропольский край, Шпаковский район, станица Новомарьевская, СХП «Новомарьевское», Бригада №1. Вид из кабины погрузчика

Александр Погожев ИА REGNUM Мешок с аммиачной селитрой

Александр Погожев ИА REGNUM Трактористы обсуждают предстоящую работу

Александр Погожев ИА REGNUM Работник предприятия крепит мешок с горохом к погрузчику

Александр Погожев ИА REGNUM Погрузка семян гороха в бункер КамАЗа

Александр Погожев ИА REGNUM Работник предприятия снимает пустой мешок от гороха

Александр Погожев ИА REGNUM Подготовка к работе

Ставропольский край в аграрном секторе сильно зависит от погодных условий. В этом году выпало достаточное количество осадков, озимые вегетировали всю зиму, и поэтому прогнозы могли бы быть хорошими. Но на Ставрополье очень часто бывают заморозки в конце апреля и начале мая. Летняя засуха, саранча, болезни — аграриям есть чего опасаться. Поэтому большинство сельхозпроизводителей помимо страхования стараются вложить средства в современную сельхозтехнику, минеральные удобрения, протравливание семян, своевременные расчеты по спектру выполняемых работ от подготовки к посадке урожая до его сбора.

Александр Погожев ИА REGNUM Горох приобретает красный оттенок после протравки от грызунов

Александр Погожев ИА REGNUM Рабочий цепляет мешок с горохом к погрузчику

Александр Погожев ИА REGNUM Рабочий цепляет мешок с горохом к погрузчику

Александр Погожев ИА REGNUM Рабочий цепляет мешок с горохом к погрузчику

Александр Погожев ИА REGNUM Вид из кабины погрузчика во время работ

Александр Погожев ИА REGNUM Рабочий разрезает мешок с удобрением

Александр Погожев ИА REGNUM Водитель погрузчика

Александр Погожев ИА REGNUM Сельхозприспособление

В станице Новомарьевской сельхозпредприятие уже приступило к внесению подкормки, эти удобрения позволяют культуре лучше куститься.

Александр Погожев ИА REGNUM Внесение удобрения в почву для лучшего кущения

Александр Погожев ИА REGNUM Наполнение бункера для внесения аммиачной селитры в почву для лучшего кущения

Александр Погожев ИА REGNUM Водитель трактора

Александр Погожев ИА REGNUM Вид через заднее стекло из кабины трактора

Александр Погожев ИА REGNUM Рассыпанный горох при развороте на новый заход для посева

Также приступили к посеву гороха, который предприятие закупило осенью по выгодной цене. Розовый оттенок гороха говорит о том, что он протравлен от грызунов. Подсолнух, кукуруза, рапс, ячмень, овес и пшеница — основные культуры, которые выращивает сельхозпредприятие. Но ведущей является пшеница.

Александр Погожев ИА REGNUM Заполнение бункера сеялки горохом перед посевом

Александр Погожев ИА REGNUM Трактор тяжелого класса на поле перед посевом

Александр Погожев ИА REGNUM Работник следит за наполняемостью бункера сеялки

Александр Погожев ИА REGNUM Сев гороха в поле

Александр Погожев ИА REGNUM Заполнение бункера сеялки горохом перед посевом

Александр Погожев ИА REGNUM Столовая для рабочих СХП