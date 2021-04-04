В Екатеринбурге футбольный клуб «Урал» одержал победу над командой «Арсенал» из Тулы. Игра в рамках 24-го тура Российской премьер-лиги прошла на стадионе «Екатеринбург Арена».

Алексей Колчин ИА REGNUM Екатеринбург-Арена

Алексей Колчин ИА REGNUM Горан Чаушич

Алексей Колчин ИА REGNUM Радость Гаджимурадова

Алексей Колчин ИА REGNUM «Арсенал» зарабатывает пенальти

Алексей Колчин ИА REGNUM «Урал» открывает счет в матче

Алексей Колчин ИА REGNUM Борьба за верховой мяч

Алексей Колчин ИА REGNUM Аугустыняк останавливает Ткачева

Алексей Колчин ИА REGNUM Павел Погребняк в окружении игроков Арсенала

Алексей Колчин ИА REGNUM Павел Погребняк

Алексей Колчин ИА REGNUM Партнеры поздравляют Погребняка с забитым мячом

Итоговый счёт составил 2:0. Голы забили Павел Погребняк и Рамазан Гаджимурадов.

Таким образом, сейчас «Урал» имеет 29 очков и занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ. А у «Арсенала» в наличии есть 17 очков, эта команда находится на 14-й позиции. Следующая игра «Урала» пройдёт 11 апреля в Москве с командой «Динамо».

Алексей Колчин ИА REGNUM Гаджимурадов удваивает преимущество «Урала»

Алексей Колчин ИА REGNUM Гаджимурадов на газоне

Алексей Колчин ИА REGNUM Довбня против Бикфалви

Алексей Колчин ИА REGNUM Егорычев и Довбня

Алексей Колчин ИА REGNUM Егор Шамов

Алексей Колчин ИА REGNUM Дмитрий Парфенов

Алексей Колчин ИА REGNUM Герасимов борется за верхний мяч

Алексей Колчин ИА REGNUM Джордживичу оказывают медицинскую помощь

Алексей Колчин ИА REGNUM Перфоманс уральских фанатов

Алексей Колчин ИА REGNUM Рассказов фолит против Адамова

Алексей Колчин ИА REGNUM «Урал» забивает второй мяч

Алексей Колчин ИА REGNUM Радость голу

Алексей Колчин ИА REGNUM Сергей Иванов и Игорь Калинин

Алексей Колчин ИА REGNUM Ярослав Годзюр берет пенальти

Алексей Колчин ИА REGNUM Юрий Матвеев

Алексей Колчин ИА REGNUM Футболисты «Урала» празднуют гол