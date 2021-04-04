Как «Урал» победил «Арсенал»: фоторепортаж
4 апреля 2021
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В Екатеринбурге футбольный клуб «Урал» одержал победу над командой «Арсенал» из Тулы. Игра в рамках 24-го тура Российской премьер-лиги прошла на стадионе «Екатеринбург Арена».
Алексей Колчин ИА REGNUM
Екатеринбург-Арена
Алексей Колчин ИА REGNUM
Горан Чаушич
Алексей Колчин ИА REGNUM
Радость Гаджимурадова
Алексей Колчин ИА REGNUM
«Арсенал» зарабатывает пенальти
Алексей Колчин ИА REGNUM
«Урал» открывает счет в матче
Алексей Колчин ИА REGNUM
Борьба за верховой мяч
Алексей Колчин ИА REGNUM
Аугустыняк останавливает Ткачева
Алексей Колчин ИА REGNUM
Павел Погребняк в окружении игроков Арсенала
Алексей Колчин ИА REGNUM
Павел Погребняк
Алексей Колчин ИА REGNUM
Партнеры поздравляют Погребняка с забитым мячом
Итоговый счёт составил 2:0. Голы забили Павел Погребняк и Рамазан Гаджимурадов.
Таким образом, сейчас «Урал» имеет 29 очков и занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ. А у «Арсенала» в наличии есть 17 очков, эта команда находится на 14-й позиции. Следующая игра «Урала» пройдёт 11 апреля в Москве с командой «Динамо».
Алексей Колчин ИА REGNUM
Гаджимурадов удваивает преимущество «Урала»
Алексей Колчин ИА REGNUM
Гаджимурадов на газоне
Алексей Колчин ИА REGNUM
Довбня против Бикфалви
Алексей Колчин ИА REGNUM
Егорычев и Довбня
Алексей Колчин ИА REGNUM
Егор Шамов
Алексей Колчин ИА REGNUM
Дмитрий Парфенов
Алексей Колчин ИА REGNUM
Герасимов борется за верхний мяч
Алексей Колчин ИА REGNUM
Джордживичу оказывают медицинскую помощь
Алексей Колчин ИА REGNUM
Перфоманс уральских фанатов
Алексей Колчин ИА REGNUM
Рассказов фолит против Адамова
Алексей Колчин ИА REGNUM
«Урал» забивает второй мяч
Алексей Колчин ИА REGNUM
Радость голу
Алексей Колчин ИА REGNUM
Сергей Иванов и Игорь Калинин
Алексей Колчин ИА REGNUM
Ярослав Годзюр берет пенальти
Алексей Колчин ИА REGNUM
Юрий Матвеев
Алексей Колчин ИА REGNUM
Футболисты «Урала» празднуют гол
Алексей Колчин ИА REGNUM
Футболисты «Урала» празднуют гол