Апрельский снегопад в Подмосковье — фоторепортаж
2 апреля 2021
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В Московском регионе неожиданно утром 2 апреля выпал снег. Апрельская погода непредсказуема. Фоторепортаж ИА REGNUM из Подмосковья.
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Дворники расчищают дорожки
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Сугробы
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Снег
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Снежные хлопья
Белые пушистые хлопья покрыли деревья, дорожки, машины и лавочки. Снежный покров местами достигал 10−12 сантиметров. Дворники, не дожидаясь, когда снег растает, расчищают дорожки от тяжёлого и мокрого снега.
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Кусты под шапками снега
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Дворники убирают снег
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Мокрый снег
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Снегоуборочная машина
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Спасаясь под зонтиком от мокрого снега
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Кусты под шапками снега
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Снег
Зимняя красота весной недолговечна. Изредка выглядывающие между облаков солнце быстро уменьшает сугробы. Температура воздуха на улице плюсовая, стоит тихая безветренная погода. Весной зимняя красота на одно утро, а лужи — на весь день.
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Кусты под шапками снега
Днем синоптики обещаю до +5, облачно с прояснениями. В полдень скорость ветра увеличится до 3−6 метров в секунду.
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Голуби и снег
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
В лесу
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Следы на снегу
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Снег и вода
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Следы
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Следы