В Московском регионе неожиданно утром 2 апреля выпал снег. Апрельская погода непредсказуема. Фоторепортаж ИА REGNUM из Подмосковья.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Дворники расчищают дорожки

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Сугробы

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Снег

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Снежные хлопья

Белые пушистые хлопья покрыли деревья, дорожки, машины и лавочки. Снежный покров местами достигал 10−12 сантиметров. Дворники, не дожидаясь, когда снег растает, расчищают дорожки от тяжёлого и мокрого снега.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Кусты под шапками снега

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Дворники убирают снег

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Мокрый снег

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Снегоуборочная машина

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Спасаясь под зонтиком от мокрого снега

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Кусты под шапками снега

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Снег

Зимняя красота весной недолговечна. Изредка выглядывающие между облаков солнце быстро уменьшает сугробы. Температура воздуха на улице плюсовая, стоит тихая безветренная погода. Весной зимняя красота на одно утро, а лужи — на весь день.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Кусты под шапками снега

Днем синоптики обещаю до +5, облачно с прояснениями. В полдень скорость ветра увеличится до 3−6 метров в секунду.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Голуби и снег

Наталья Стрельцова ИА REGNUM В лесу

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Следы на снегу

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Снег и вода

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Следы