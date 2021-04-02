В Новой Третьяковке в Москве открылась выставка «ДАЁШЬ КУЗБАСС!», посвященная 300-летию Кузбасса. На выставке посетители могут увидеть произведения на индустриальную тему из Музея изобразительных искусств Кузбасса и Новокузнецкого художественного музея. Экспозиция дополнена работами из фондов Государственного музейно-выставочного центра «РОСИЗО», Государственного музея современной истории России, Российской государственной библиотеки и Государственной Третьяковской галереи.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Скульптура «Сталевары», Борис Плёнкин. Открытие выставки «ДАЁШЬ КУЗБАСС». Новая Третьяковка. Государственная Третьяковская галерея. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Открытие выставки «ДАЁШЬ КУЗБАСС». Новая Третьяковка. Государственная Третьяковская галерея. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Трегулова Земфира Исмаиловна — генеральный директор Государственной Третьяковской галереи. Открытие выставки «ДАЁШЬ КУЗБАСС». Новая Третьяковка. Государственная Третьяковская галерея. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв (слева). Открытие выставки «ДАЁШЬ КУЗБАСС». Новая Третьяковка. Государственная Третьяковская галерея. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Михали Швыдкой. Открытие выставки «ДАЁШЬ КУЗБАСС». Новая Третьяковка. Государственная Третьяковская галерея. Москва

По замыслу кураторов, выставка разделена на три части. Первая часть посвящена работам эпохи индустриализации, созданным художниками в 1920—1930-х годах.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Открытие выставки «ДАЁШЬ КУЗБАСС». Новая Третьяковка. Государственная Третьяковская галерея. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Первые посетители выставки «ДАЁШЬ КУЗБАСС». Новая Третьяковка. Государственная Третьяковская галерея. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Открытие выставки «ДАЁШЬ КУЗБАСС». Новая Третьяковка. Государственная Третьяковская галерея. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Открытие выставки «ДАЁШЬ КУЗБАСС». Новая Третьяковка. Государственная Третьяковская галерея. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Экспозиция выставки «ДАЁШЬ КУЗБАСС». Новая Третьяковка. Государственная Третьяковская галерея. Москва

Кузнецкий угольный бассейн, сокращенно Кузбасс, — одно из крупнейших угольных месторождений мира. Поэтому, начиная с эпохи Петра I, является важным промышленным центром России. В советское время, в 30-х годах ХХ века в регионе развернулось индустриальное строительство. В Кузбасс приехали изобригады художников в рамках государственного выставочного проекта «Индустрия социализма». В 1939 году выставка открылась в Москве, и один из разделов этой выставки был посвящен промышленному развитию Кузбасса. Часть работ, представленных на выставке 1939 года, например центральная часть триптиха Амшея Нюренберга «Стахановцы Кузбасса», можно увидеть на современной выставке «ДАЁШЬ КУЗБАСС».

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Открытие выставки «ДАЁШЬ КУЗБАСС». Новая Третьяковка. Государственная Третьяковская галерея. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Открытие выставки «ДАЁШЬ КУЗБАСС». Новая Третьяковка. Государственная Третьяковская галерея. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Гости выставки «ДАЁШЬ КУЗБАСС». Новая Третьяковка. Государственная Третьяковская галерея. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Открытие выставки «ДАЁШЬ КУЗБАСС». Новая Третьяковка. Государственная Третьяковская галерея. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Скульптура на выставке «ДАЁШЬ КУЗБАСС». Новая Третьяковка. Государственная Третьяковская галерея. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Гости выставки «ДАЁШЬ КУЗБАСС». Новая Третьяковка. Государственная Третьяковская галерея. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Открытие выставки «ДАЁШЬ КУЗБАСС». Новая Третьяковка. Государственная Третьяковская галерея. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Гости выставки «ДАЁШЬ КУЗБАСС». Новая Третьяковка. Государственная Третьяковская галерея. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Открытие выставки «ДАЁШЬ КУЗБАСС». Новая Третьяковка. Государственная Третьяковская галерея. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Посетители выставки «ДАЁШЬ КУЗБАСС». Новая Третьяковка. Государственная Третьяковская галерея. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Открытие выставки «ДАЁШЬ КУЗБАСС». Новая Третьяковка. Государственная Третьяковская галерея. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Открытие выставки «ДАЁШЬ КУЗБАСС». Новая Третьяковка. Государственная Третьяковская галерея. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Экспонат выставки «ДАЁШЬ КУЗБАСС». Новая Третьяковка. Государственная Третьяковская галерея. Москва

Второй раздел экспозиции собрал работы 1960−1980-х годов, выполненные местными и приезжавшими в регион художниками. Скульптуры Бориса Плёнкина «Сталевары» и «Кузнецкие сталевары» встречают посетителей перед выставкой. Центральное место в этом разделе занимают картины «Трудовые люди Кузбасса» Алексея Гландина и «Грабари на Кузнецкстрое».

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Скульптура «Сталевары», Борис Плёнкин. Открытие выставки «ДАЁШЬ КУЗБАСС». Новая Третьяковка. Государственная Третьяковская галерея. Москва

Третий раздел выставки посвящен современному искусству. Специально к выставке художник Илья Гапонов создал монументальное живописное произведение (мурал) «Кузбасс параллельный» размером 5 на 15 метров.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Мурал «Кузбасс параллельный». Илья Гапонов. Открытие выставки «ДАЁШЬ КУЗБАСС». Новая Третьяковка. Государственная Третьяковская галерея. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Художник Илья Гапонов. Открытие выставки «ДАЁШЬ КУЗБАСС». Новая Третьяковка. Государственная Третьяковская галерея. Москва

Выставка дополнена фотоинсталляцией архива Спиридона Бывшего. С 1929 по 1932 год Спиридон Бывший снимал фоторепортаж со строительства Коксохимзавода в Кузбассе.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Фотоархив Спиридона Бывшего. Открытие выставки «ДАЁШЬ КУЗБАСС». Новая Третьяковка. Государственная Третьяковская галерея. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Фотоархив Спиридона Бывшего. Открытие выставки «ДАЁШЬ КУЗБАСС». Новая Третьяковка. Государственная Третьяковская галерея. Москва