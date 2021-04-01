В Санкт-Петербурге, в Доме офицеров Западного военного округа 1 апреля состоялось открытие передвижной выставочной экспозиции Русского географического общества (РГО), на церемонии побывал корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Дом офицеров Западного военного округа

В экспозиции, которую смогут увидеть жители разных городов России, представлены документы и артефакты о вкладе представителей Русского географического общества в изучение европейской части России, Урала, Сибири, Дальнего Востока, арктических территорий и других регионов. Также на выставке представлены материалы о выдающихся исследователях в области картографии, геологии и ботаники.

Дарья Драй ИА REGNUM Передвижная выставочная экспозиция Русского географического общества

Дарья Драй ИА REGNUM Торжественная церемония открытия передвижной выставочной экспозиции Русского географического общества.

Дарья Драй ИА REGNUM Командующий войсками Западного военного округа Александр Журавлев

В составе передвижной экспозиции — выставка «Хранившие семейное тепло», посвящённая жёнам советских полководцев и военачальников, с ранее не выставлявшимися семейными фотографиями и воспоминаниями. Мультимедийный павильон выставки посвящен бронекатеру БК-31, также представлены поднятые специалистами Центра подводных исследований РГО со дна Финского залива предметы времен Первой мировой войны и Великой Отечественной войны.

Дарья Драй ИА REGNUM Изолирующий противогаз

Дарья Драй ИА REGNUM Экспонаты на экспозиции Русского географического общества

Дарья Драй ИА REGNUM Чопики

«Мне особенно приятно открывать экспозицию, с которой тесно связана история развития Русского географического общества. На выставке военнослужащие и жители Санкт-Петербурга смогут узнать уникальные факты из истории изучения просторов России», — заявил в ходе торжественной церемонии командующий войсками ЗВО генерал-полковник Александр Журавлёв.

Дарья Драй ИА REGNUM Командующий войсками Западного военного округа Александр Журавлев

Дарья Драй ИА REGNUM Командующий войсками Западного военного округа Александр Журавлев

Дарья Драй ИА REGNUM Выставочная экспозиция Русского географического общества в Доме офицеров

Дарья Драй ИА REGNUM Выставочная экспозиция Русского географического общества в Доме офицеров

Дарья Драй ИА REGNUM Посетительница на экспозиции Русского географического общества

Председатель Ленинградского областного отделения Русского географического общества Григорий Двас передал Александру Журавлёву в музей ЗВО гравюру 1855 года, на которой запечатлены эпизоды Крымской войны 1855−1856 годов, произошедшие в Финском заливе.

Дарья Драй ИА REGNUM Выставочная экспозиция Русского географического общества в Доме офицеров

Дарья Драй ИА REGNUM Выставочная экспозиция Русского географического общества в Доме офицеров

Выставка работает в формате свободного посещения с обязательным использованием СИЗ. После Санкт-Петербурга выставка отправится в Калининград, а затем ее представят жителям еще более 20 городов России, сообщили в пресс-службе Западного военного округа.