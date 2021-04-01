Россия открывает себя: Урал, Сибирь, Дальний Восток, Арктика
В Санкт-Петербурге, в Доме офицеров Западного военного округа 1 апреля состоялось открытие передвижной выставочной экспозиции Русского географического общества (РГО), на церемонии побывал корреспондент ИА REGNUM.
В экспозиции, которую смогут увидеть жители разных городов России, представлены документы и артефакты о вкладе представителей Русского географического общества в изучение европейской части России, Урала, Сибири, Дальнего Востока, арктических территорий и других регионов. Также на выставке представлены материалы о выдающихся исследователях в области картографии, геологии и ботаники.
В составе передвижной экспозиции — выставка «Хранившие семейное тепло», посвящённая жёнам советских полководцев и военачальников, с ранее не выставлявшимися семейными фотографиями и воспоминаниями. Мультимедийный павильон выставки посвящен бронекатеру БК-31, также представлены поднятые специалистами Центра подводных исследований РГО со дна Финского залива предметы времен Первой мировой войны и Великой Отечественной войны.
«Мне особенно приятно открывать экспозицию, с которой тесно связана история развития Русского географического общества. На выставке военнослужащие и жители Санкт-Петербурга смогут узнать уникальные факты из истории изучения просторов России», — заявил в ходе торжественной церемонии командующий войсками ЗВО генерал-полковник Александр Журавлёв.
Председатель Ленинградского областного отделения Русского географического общества Григорий Двас передал Александру Журавлёву в музей ЗВО гравюру 1855 года, на которой запечатлены эпизоды Крымской войны 1855−1856 годов, произошедшие в Финском заливе.
Выставка работает в формате свободного посещения с обязательным использованием СИЗ. После Санкт-Петербурга выставка отправится в Калининград, а затем ее представят жителям еще более 20 городов России, сообщили в пресс-службе Западного военного округа.