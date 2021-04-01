Скалолазание — это прохождение «трасс» на естественных горных рельефах на скорость и сложность. С 2018 года скалолазание стало олимпийским видом спорта. Также скалолазание является составной частью технического альпинизма, спортсмены используют свои навыки для покорения сложных вершин.

Антон Подгайко ИА REGNUM Занятия по скалолазанию на Спартаковских скалах у подножия горы Машук. Ставропольский край, посёлок Горячеводский

Антон Подгайко ИА REGNUM Занятия по скалолазанию на Спартаковских скалах у подножия горы Машук. Ставропольский край, посёлок Горячеводский

Антон Подгайко ИА REGNUM Занятия по скалолазанию на Спартаковских скалах у подножия горы Машук. Ставропольский край, посёлок Горячеводский

Антон Подгайко ИА REGNUM Занятия по скалолазанию на Спартаковских скалах у подножия горы Машук. Ставропольский край, посёлок Горячеводский

Антон Подгайко ИА REGNUM Занятия по скалолазанию на Спартаковских скалах у подножия горы Машук. Ставропольский край, посёлок Горячеводский

Антон Подгайко ИА REGNUM Занятия по скалолазанию на Спартаковских скалах у подножия горы Машук. Ставропольский край, посёлок Горячеводский

Спартаковские скалы на горе Машук — популярное место для тренировок по скалолазанию, это две отдельно стоящие скалы высотой около 35 метров. В этом месте проходят тренировки различных альпинистских кружков и детские школы скалолазания, позволяя юным спортсменам развивать силу, ловкость, координацию, выносливость, силу хвата, а также упорство, целеустремлённость, дисциплинированность и командную сплочённость.

Антон Подгайко ИА REGNUM Занятия по скалолазанию на Спартаковских скалах у подножия горы Машук. Ставропольский край, посёлок Горячеводский

Антон Подгайко ИА REGNUM Занятия по скалолазанию на Спартаковских скалах у подножия горы Машук. Ставропольский край, посёлок Горячеводский

Антон Подгайко ИА REGNUM Подготовка к занятиям по скалолазанию — альпинист обмазывает руки мелом. Ставропольский край, посёлок Горячеводский

Антон Подгайко ИА REGNUM Подготовка к занятиям по скалолазанию — мешочек для магнезии, в котором лежит мел или магнезия для обтирания рук и скальных туфлей. Ставропольский край, посёлок Горячеводский

Антон Подгайко ИА REGNUM Занятия по скалолазанию на Спартаковских скалах у подножия горы Машук. Ставропольский край, посёлок Горячеводский

Антон Подгайко ИА REGNUM Занятия по скалолазанию на Спартаковских скалах у подножия горы Машук. Ставропольский край, посёлок Горячеводский

Антон Подгайко ИА REGNUM Занятия по скалолазанию на Спартаковских скалах у подножия горы Машук. Ставропольский край, посёлок Горячеводский

Антон Подгайко ИА REGNUM Занятия по скалолазанию на Спартаковских скалах у подножия горы Машук. Ставропольский край, посёлок Горячеводский

Техника скалолазания заключается в выискивании «хапок» — выемок для пальцев рук и ног в рельефе скалы. Это могут быть, например, трещины или выступы. Страховка организовывается самим скалолазом, который вбивает крючья по мере прохождения маршрута и продевает через них веревку, которая связана со страховочной станцией на земле. Если скала сыпучая, то крючья могут выпадать, и тогда скалолаз пролетает вниз расстояние до последнего вбитого крюка. Иногда станция страховки устанавливается в конце маршрута, если его возможно достичь, не пролезая по скале, а внизу конец веревки держит другой альпинист. Чтобы руки не потели, скалолазы используют магнезию на основе мела. Для лучшего контакта с рельефом, спортсмены обмазывают ею ладони и носки скальных туфель.

Антон Подгайко ИА REGNUM Занятия по скалолазанию на Спартаковских скалах у подножия горы Машук. Ставропольский край, посёлок Горячеводский

Антон Подгайко ИА REGNUM Занятия по скалолазанию на Спартаковских скалах у подножия горы Машук. Ставропольский край, посёлок Горячеводский

Антон Подгайко ИА REGNUM Занятия по скалолазанию на Спартаковских скалах у подножия горы Машук. Ставропольский край, посёлок Горячеводский

Антон Подгайко ИА REGNUM Занятия по скалолазанию на Спартаковских скалах у подножия горы Машук. Ставропольский край, посёлок Горячеводский

Антон Подгайко ИА REGNUM Занятия по скалолазанию на Спартаковских скалах у подножия горы Машук. Ставропольский край, посёлок Горячеводский

Антон Подгайко ИА REGNUM Занятия по скалолазанию на Спартаковских скалах у подножия горы Машук. Ставропольский край, посёлок Горячеводский

Антон Подгайко ИА REGNUM Страховочная система григри. Ставропольский край, посёлок Горячеводский

Антон Подгайко ИА REGNUM Занятия по скалолазанию на Спартаковских скалах у подножия горы Машук. Ставропольский край, посёлок Горячеводский

Антон Подгайко ИА REGNUM Достижение вершины. Ставропольский край, посёлок Горячеводский, гора Машук

Антон Подгайко ИА REGNUM Достижение вершины. Ставропольский край, посёлок Горячеводский, гора Машук

Антон Подгайко ИА REGNUM Занятия по скалолазанию на Спартаковских скалах у подножия горы Машук. Ставропольский край, посёлок Горячеводский