Столичные коммунальные службы с сегодняшнего дня, 1 апреля, приступили к демонтажу новогодних световых украшений. Всего с улиц города будет убрано 3743 конструкции. О том, где пока ещё можно увидеть новогодний антураж на улицах Москвы, в фоторепортаже ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Световые новогодние конструкции на Тверской улице

Дарья Антонова ИА REGNUM Световые новогодние конструкции на Тверском бульваре

Дарья Антонова ИА REGNUM Световые новогодние конструкции на Тверском бульваре

Дарья Антонова ИА REGNUM Демонтаж световых конструкций на Тверской улице

Дарья Антонова ИА REGNUM Световые новогодние конструкции на Тверской площади

Дарья Антонова ИА REGNUM Ограждения на Тверской площади, выставленные из-за демонтажа конструкций

Дарья Антонова ИА REGNUM Ограждения на Тверской площади, выставленные из-за демонтажа конструкций

Дарья Антонова ИА REGNUM Демонтаж световых конструкций на Тверской улице

Дарья Антонова ИА REGNUM Световые новогодние конструкции на Никольской улице

Дарья Антонова ИА REGNUM

Дарья Антонова ИА REGNUM Новогодние конструкции на Площади революции

Дарья Антонова ИА REGNUM Новогодние украшения в Столешниковом переулке

Дарья Антонова ИА REGNUM Световые новогодние конструкции на Большой Дмитровке

Дарья Антонова ИА REGNUM Световые новогодние конструкции на Большой Дмитровке

Как отметили в Комплексе городского хозяйства Москвы, все украшения будут тщательно очищены и отремонтированы, так как они используются повторно из года в год.

«За неделю специалисты Комплекса городского хозяйства демонтируют 3743 праздничные конструкции. Световые тоннели, арки, светящиеся шары, навесные гирлянды, световые элементы на фонарях отправятся на специальные склады, где будут храниться до следующего Нового года», — рассказал заместитель мэра Москвы Пётр Бирюков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Световая конструкция на Манежной площади

Дарья Антонова ИА REGNUM Тверская улица

Дарья Антонова ИА REGNUM Световые новогодние конструкции в Камергерском переулке

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Световые конструкции у Парка им. Горького

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Демонтаж световых конструкций у Парка им. Горького

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Демонтаж световых конструкций у Парка им. Горького

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Новогодние украшения в Парке им. Горького

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Световые конструкции на Калужской площади

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Световые конструкции на Арбате

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Световые конструкции на Арбате

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Световые конструкции на Арбате

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Световые конструкции на Боровицкой площади

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Световые конструкции на Остоженке

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Световые конструкции на Остоженке

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Световые конструкции на Боровицкой площади

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Световые конструкции на Калужской площади

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Световые конструкции на Боровицкой площади

Отметим, в этом году праздничные конструкции провисели на улицах города рекордно долго. По мнению столичных властей, подобные конструкции «служат дополнительным источником освещения и создают хорошее настроение у жителей и гостей столицы». В прошедшие годы новогодние украшения убирали ещё в начале марта.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Световые конструкции на Сретенке

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Световые конструкции на Чистых прудах

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Световые конструкции на Волхонке

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Демонтаж световых конструкций на Чистых прудах

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Демонтаж световых конструкций на Патриаршем мосту

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Демонтаж световых конструкций на Патриаршем мосту

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Демонтаж световых конструкций на Патриаршем мосту