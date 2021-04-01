Столичные коммунальные службы с сегодняшнего дня, 1 апреля, приступили к демонтажу новогодних световых украшений. Всего с улиц города будет убрано 3743 конструкции. О том, где пока ещё можно увидеть новогодний антураж на улицах Москвы, в фоторепортаже ИА REGNUM.
Дарья Антонова ИА REGNUM
Световые новогодние конструкции на Тверской улице
Дарья Антонова ИА REGNUM
Световые новогодние конструкции на Тверском бульваре
Дарья Антонова ИА REGNUM
Световые новогодние конструкции на Тверском бульваре
Дарья Антонова ИА REGNUM
Демонтаж световых конструкций на Тверской улице
Дарья Антонова ИА REGNUM
Световые новогодние конструкции на Тверской площади
Дарья Антонова ИА REGNUM
Ограждения на Тверской площади, выставленные из-за демонтажа конструкций
Дарья Антонова ИА REGNUM
Ограждения на Тверской площади, выставленные из-за демонтажа конструкций
Дарья Антонова ИА REGNUM
Демонтаж световых конструкций на Тверской улице
Дарья Антонова ИА REGNUM
Световые новогодние конструкции на Никольской улице
Дарья Антонова ИА REGNUM
Дарья Антонова ИА REGNUM
Новогодние конструкции на Площади революции
Дарья Антонова ИА REGNUM
Новогодние украшения в Столешниковом переулке
Дарья Антонова ИА REGNUM
Световые новогодние конструкции на Большой Дмитровке
Дарья Антонова ИА REGNUM
Световые новогодние конструкции на Большой Дмитровке
Как отметили в Комплексе городского хозяйства Москвы, все украшения будут тщательно очищены и отремонтированы, так как они используются повторно из года в год.
«За неделю специалисты Комплекса городского хозяйства демонтируют 3743 праздничные конструкции. Световые тоннели, арки, светящиеся шары, навесные гирлянды, световые элементы на фонарях отправятся на специальные склады, где будут храниться до следующего Нового года», — рассказал заместитель мэра Москвы Пётр Бирюков.
Дарья Антонова ИА REGNUM
Световая конструкция на Манежной площади
Дарья Антонова ИА REGNUM
Тверская улица
Дарья Антонова ИА REGNUM
Световые новогодние конструкции в Камергерском переулке
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Световые конструкции у Парка им. Горького
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Демонтаж световых конструкций у Парка им. Горького
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Демонтаж световых конструкций у Парка им. Горького
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Новогодние украшения в Парке им. Горького
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Световые конструкции на Калужской площади
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Световые конструкции на Арбате
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Световые конструкции на Арбате
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Световые конструкции на Арбате
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Световые конструкции на Боровицкой площади
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Световые конструкции на Остоженке
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Световые конструкции на Остоженке
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Световые конструкции на Боровицкой площади
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Световые конструкции на Калужской площади
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Световые конструкции на Боровицкой площади
Отметим, в этом году праздничные конструкции провисели на улицах города рекордно долго. По мнению столичных властей, подобные конструкции «служат дополнительным источником освещения и создают хорошее настроение у жителей и гостей столицы». В прошедшие годы новогодние украшения убирали ещё в начале марта.