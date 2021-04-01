В Екатеринбурге заканчивают создание центра «Эрмитаж-Урал»: фоторепортаж
1 апреля 2021
В Екатеринбурге подходит к концу создание центра «Эрмитаж-Урал». Открыть его могут уже к 1 июля.
Строительство центра растянулось на несколько лет. Открыть его изначально собирались ещё в 2016 году. Отметим, что дата 1 июля знаковая. 80 лет назад, в 1941 году, началась эвакуация коллекций «Эрмитажа» на Урал.
Алексей Колчин ИА REGNUM
Подготовка к открытию Культурно-просветительского центра Эрмитаж-Урал
Алексей Колчин ИА REGNUM
Здание культурно-просветительского центра Эрмитаж-Урал
Алексей Колчин ИА REGNUM
Директор Екатеринбургского музея изобразительных искусств Никита Корытин
Алексей Колчин ИА REGNUM
Директор Екатеринбургского музея изобразительных искусств Никита Корытин
Алексей Колчин ИА REGNUM
Заместитель генерального директора Государственного Эрмитажа Алексей Богданов
Алексей Колчин ИА REGNUM
Заместитель генерального директора Государственного Эрмитажа Алексей Богданов
Алексей Колчин ИА REGNUM
Подвальные помещения
Алексей Колчин ИА REGNUM
Барная зона
Алексей Колчин ИА REGNUM
Вид на террасу
Алексей Колчин ИА REGNUM
Подготовка к открытию Культурно-просветительского центра Эрмитаж-Урал
Алексей Колчин ИА REGNUM
Подготовка к открытию Культурно-просветительского центра Эрмитаж-Урал
Алексей Колчин ИА REGNUM
Подготовка к открытию Культурно-просветительского центра Эрмитаж-Урал
Алексей Колчин ИА REGNUM
Подготовка к открытию Культурно-просветительского центра Эрмитаж-Урал
Алексей Колчин ИА REGNUM
Подготовка к открытию Культурно-просветительского центра Эрмитаж-Урал
Алексей Колчин ИА REGNUM
Подготовка к открытию Культурно-просветительского центра Эрмитаж-Урал
Алексей Колчин ИА REGNUM
Подготовка к открытию Культурно-просветительского центра Эрмитаж-Урал
Алексей Колчин ИА REGNUM
Подготовка к открытию Культурно-просветительского центра Эрмитаж-Урал
Алексей Колчин ИА REGNUM
Подготовка к открытию Культурно-просветительского центра Эрмитаж-Урал
Алексей Колчин ИА REGNUM
Подготовка к открытию Культурно-просветительского центра Эрмитаж-Урал
Алексей Колчин ИА REGNUM
Подготовка к открытию Культурно-просветительского центра Эрмитаж-Урал
Алексей Колчин ИА REGNUM
Подготовка к открытию Культурно-просветительского центра Эрмитаж-Урал
Алексей Колчин ИА REGNUM
Подготовка к открытию Культурно-просветительского центра Эрмитаж-Урал
Алексей Колчин ИА REGNUM
Подготовка к открытию Культурно-просветительского центра Эрмитаж-Урал