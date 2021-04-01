В Екатеринбурге подходит к концу создание центра «Эрмитаж-Урал». Открыть его могут уже к 1 июля.

Строительство центра растянулось на несколько лет. Открыть его изначально собирались ещё в 2016 году. Отметим, что дата 1 июля знаковая. 80 лет назад, в 1941 году, началась эвакуация коллекций «Эрмитажа» на Урал.

Алексей Колчин ИА REGNUM Подготовка к открытию Культурно-просветительского центра Эрмитаж-Урал

Алексей Колчин ИА REGNUM Здание культурно-просветительского центра Эрмитаж-Урал

Алексей Колчин ИА REGNUM Директор Екатеринбургского музея изобразительных искусств Никита Корытин

Алексей Колчин ИА REGNUM Директор Екатеринбургского музея изобразительных искусств Никита Корытин

Алексей Колчин ИА REGNUM Заместитель генерального директора Государственного Эрмитажа Алексей Богданов

Алексей Колчин ИА REGNUM Заместитель генерального директора Государственного Эрмитажа Алексей Богданов

Алексей Колчин ИА REGNUM Подвальные помещения

Алексей Колчин ИА REGNUM Барная зона

Алексей Колчин ИА REGNUM Вид на террасу

Алексей Колчин ИА REGNUM Подготовка к открытию Культурно-просветительского центра Эрмитаж-Урал

Алексей Колчин ИА REGNUM Подготовка к открытию Культурно-просветительского центра Эрмитаж-Урал

Алексей Колчин ИА REGNUM Подготовка к открытию Культурно-просветительского центра Эрмитаж-Урал

Алексей Колчин ИА REGNUM Подготовка к открытию Культурно-просветительского центра Эрмитаж-Урал

Алексей Колчин ИА REGNUM Подготовка к открытию Культурно-просветительского центра Эрмитаж-Урал

Алексей Колчин ИА REGNUM Подготовка к открытию Культурно-просветительского центра Эрмитаж-Урал

Алексей Колчин ИА REGNUM Подготовка к открытию Культурно-просветительского центра Эрмитаж-Урал

Алексей Колчин ИА REGNUM Подготовка к открытию Культурно-просветительского центра Эрмитаж-Урал

Алексей Колчин ИА REGNUM Подготовка к открытию Культурно-просветительского центра Эрмитаж-Урал

Алексей Колчин ИА REGNUM Подготовка к открытию Культурно-просветительского центра Эрмитаж-Урал

Алексей Колчин ИА REGNUM Подготовка к открытию Культурно-просветительского центра Эрмитаж-Урал

Алексей Колчин ИА REGNUM Подготовка к открытию Культурно-просветительского центра Эрмитаж-Урал

Алексей Колчин ИА REGNUM Подготовка к открытию Культурно-просветительского центра Эрмитаж-Урал