В Государственном академическом театре имени Вахтангова отметили Международный день театра премьерой спектакля «Театр», поставленного по одноименному роману британского писателя Сомерсета Моэма режиссером Ольгой Субботиной на исторической сцене. Фоторепортаж ИА REGNUM с пресс-показа.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Спектакль «Театр»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Павел Любимцев

Спектакль о жизни театра и историях, связанных с театральным миром, показан через интриги, страсти и внутренние переживания героев. Тридцать лет жизни показаны на сцене за 3,5 часа, столько длится спектакль.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM На заднем плане сцены

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Евгений Князев

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Лидия Вележева

«В романе «Театр» через главную героиню Джулию Лэмберт автор в первую очередь передает образ художника. Спектакль ушел далеко от сюжета романа», — отмечает режиссер-постановщик Ольга Субботина.

Главную героиню актрису Джулию Лэмберт играет ЛидияВележева, роль ее мужа, директора театра Майкла Госселина исполняет Евгений Князев, роль лорда Чарльза Тэмерли исполняет Андрей Ильин. Спектакль играют два состава актеров, например: роль невидимого собеседника Джулии исполняют Павел Любимцев и Вячеслав Демченко, сына Джулии играют Алексей Петров и Николай Романовский, а горничную — Елена Ивочкина и Светлана Йозефий.

«Интересная роль человека, который вместе со своей женой создал целое дело. Это значимая для меня роль. В сюжете романа находишь много созвучного с жизнью театра»,— отмечает Евгений Князев.

«Я играю не великую актрису, а играю роль женщины без кожи. В этой роли делаю виртуозные вещи — собранный образ из жизни женщин театра», — делится Лидия Вележева.

В романе «Театр» автором введено много персонажей, и режиссер не решилась сокращать их количество, хотя некоторыми сценами пришлось пожертвовать. В спектакле задействованы несколько поколений актеров: взрослые, знаменитые и молодой состав, также успевший показать себя на сцене Вахтанговского театра. Спектакль репетировали более восьми месяцев.