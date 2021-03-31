В опустевших «репинских» залах постоянной экспозиции Третьяковской галереи в Лаврушинском переулке открылась выставка «Илья Репин: известный и неизвестный». Фоторепортаж ИА REGNUM из музея.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Бюст Ильи Репина

Наталья Стрельцова ИА REGNUM На выставке «Илья Репин: известный и неизвестный». Портрет Беатрис Леви. Частное собрание

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Экскурсия по выставки

Масштабная выставка художественных произведений Ильи Ефимовича Репина, проходившая в Москве в 2019 году в Третьяковской галерее на Крымском валу в рамках масштабного сотрудничества в 2021—2022 годах, продолжила жизнь в европейских музеях.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Бюст Пирогова

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Выставка «Илья Репин: известный и неизвестный»

Большое количество живописных произведений и графики Репина выставляется в Хельсинки, в Финской национальной галерее, и в Пути Пале в Париже. Место для экспозиции выбрано не случайно. Художник последние годы своей жизни прожил в усадьбе Пенаты, там же он умер и похоронен. Творчество Репина тесно связано с представлениями о русском реализме и передвижничестве. Произведения художника являются мерилом достижений русского искусства.

Зрители могут впервые увидеть произведения, которые не выставлялись на выставке 2019 года. А так же произведения, относящиеся к «пенатскому», малоизученному периоду жизни мастера.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Картина «Неверие Фомы»

Выставку открывает евангельская композиция «Неверие Фомы» 1921—1922 из частного собрания, показывающая пример монументального полотна из позднего периода творчества художника, отличающегося яркими красками.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Выставка «Илья Репин: известный и неизвестный»

В этом же зале выставлены женские портреты из частных коллекций, мужские портреты из собрания коллекции Третьяковской галереи.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Выставка «Илья Репин: известный и неизвестный». Портрет Беатрис Леви. Частное собрание

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Выставка «Илья Репин: известный и неизвестный»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Выставка «Илья Репин: известный и неизвестный»

Отдельное место в экспозиции занимает тема связанная с картиной «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года», написанная Репиным в 1885 году. Картина с 2018 года находится на реставрации. Из Воронежского областного художественного музея имени И. Н. Крамского привезена в Москву более поздняя версия картины — 1909 года «Сыноубийца», а так же этюды, эскиз, подготовительные работы.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM «Сыноубийца», 1909

В раздел входит мультимедийная программа, раскрывающая историю создания картины. Показана хроника современного процесса технико-исторических исследований и реставрации полотна. На выставке представлены графические полотна, написанные углем на холсте, которые не выставлялись на выставке в 2019 году.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Графические полотна Ильи Репина

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Графические полотна

Выставка проходит с 30 марта 2021-го по март 2022 годов в здании Третьяковской галереи в Лаврушинском переулке, дом 10.