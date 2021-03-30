«Красный Октябрь»

Бизнес-центр «Красный Октябрь» на острове Балчуг, между Москва-рекой и водоотводным каналом на Берсеневской набережной, занимает территорию бывшей кондитерской фабрики. Фабрика была построена в 1890-е годы фирмой «Эйнем». После Октябрьской революции 1917 года фабрика была национализирована и получила имя «Красный Октябрь». Продукция фабрики всем известна, это шоколад и какао «Золотой Ярлык», конфеты «Сливочная помадка с цукатом», «Сливочная тянучка», «Мишка косолапый» (выпускался товариществом «Эйнем» уже в начале XX века), ирис «Кис-кис». После распада СССР фабрика продолжала работать, а в 2000-х годах, поменяв владельцев, производство переехало в новый корпус Бабаевской фабрики.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Бизнес-центр «Красный Октябрь». Бывшая кондитерская фабрика «Красный Октябрь». Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Бизнес-центр «Красный Октябрь». Бывшая кондитерская фабрика «Красный Октябрь». Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Бизнес-центр «Красный Октябрь». Бывшая кондитерская фабрика «Красный Октябрь». Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Бизнес-центр «Красный Октябрь». Бывшая кондитерская фабрика «Красный Октябрь». Административно-производственный корпус фабрики. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Бизнес-центр «Красный Октябрь». Бывшая кондитерская фабрика «Красный Октябрь». Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Стрелка Москва-реки и водоотводного канала. Бывший Московский императорский яхт-клуб. Бывшая кондитерская фабрика «Красный Октябрь». Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Московский императорский яхт-клуб. Бизнес-центр «Красный Октябрь». Бывшая кондитерская фабрика «Красный Октябрь». Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Памятник Петру I на стрелке. Бизнес-центр «Красный Октябрь». Бывшая кондитерская фабрика «Красный Октябрь». Москва

Бизнес-центр и арт-кластер «Красный Октябрь» — территория офисов, студий, магазинов, баров, кафе, ночных клубов. Среди арендаторов — институт «Стрелка», редакции, Музей восстания машин. Арендаторы обязаны отвечать за реконструкцию и внешний облик пространств, которые занимают.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Один из корпусов фабрики. Бизнес-центр «Красный Октябрь». Бывшая кондитерская фабрика «Красный Октябрь». Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Внутренние дворы. Бизнес-центр «Красный Октябрь». Бывшая кондитерская фабрика «Красный Октябрь». Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Внутренние дворы. Бизнес-центр «Красный Октябрь». Бывшая кондитерская фабрика «Красный Октябрь». Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Трансформаторная подстанция и робот Музея восстания машин. Бизнес-центр «Красный Октябрь». Бывшая кондитерская фабрика «Красный Октябрь». Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Памятная доска павшим работникам фабрики «Красный Октябрь» в Великую Отечественную войну. Бывшая кондитерская фабрика «Красный Октябрь». Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Бизнес-центр «Красный Октябрь». Бывшая кондитерская фабрика «Красный Октябрь». Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Бизнес-центр «Красный Октябрь». Бывшая кондитерская фабрика «Красный Октябрь». Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Бизнес-центр «Красный Октябрь». Бывшая кондитерская фабрика «Красный Октябрь». Москва

«Арма»

«Арма» — бизнес-квартал, расположенный в Нижнем Сусальном переулке у Курского вокзала, занимает территорию бывшего Московского газового завода. Завод, открытый в 1866 году, должен был поставлять газ для газового освещения Москвы. После национализации завод выпускал газ для города, продукцию для армии, газовые горелки. С 2002 года производство остановлено.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Бизнес-квартал «Арма». Бывший Московский газовый завод. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Газгольдеры завода. Бизнес-квартал «Арма». Бывший Московский газовый завод. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Газгольдеры завода. Бизнес-квартал «Арма». Бывший Московский газовый завод. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Газгольдер. Бизнес-квартал «Арма». Бывший Московский газовый завод. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Старинный циферблат на стене газгольдера. Бизнес-квартал «Арма». Бывший Московский газовый завод. Москва

«Арма» — это деловой и творческий квартал столицы. Территорию бывших зданий завода и газгольдеров занимают офисы, магазины, студии, мастерские, редакции, бары. На территории «Армы» расположена пешеходная зона, связанная с Курским вокзалом и станцией метро «Курская».

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Бизнес-квартал «Арма». Бывший Московский газовый завод. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Бизнес-квартал «Арма». Бывший Московский газовый завод. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Новое здание бизнес-квартала, построенное в 2014 году. Бизнес-квартал «Арма». Бывший Московский газовый завод. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Отражение газгольдера в витрине бутика. Бизнес-квартал «Арма». Бывший Московский газовый завод. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Бизнес-квартал «Арма». Бывший Московский газовый завод. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Бизнес-квартал «Арма». Бывший Московский газовый завод. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Памятник погибшим в Великой Отечественной войне. Бизнес-квартал «Арма». Бывший Московский газовый завод. Москва

"Фабрика Станиславского»

Бизнес-центр «Фабрика Станиславского» находится в Таганском районе Москвы. Территорию центра занимают офисы, фитнес-клуб, рестораны. Отдельное здание занимает театр «Студия театрального искусства».

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Бизнес-центр «Фабрика Станиславского». Бывший завод «Электропривод». Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Бизнес-центр «Фабрика Станиславского». Бывший завод «Электропривод». Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Картинка на проходной. Бизнес-центр «Фабрика Станиславского». Бывший завод «Электропривод». Москва

На этом месте в начале XIX века была открыта золотоканительная фабрика братьев Алексеевых. Константин Сергеевич Алексеев руководил данной фабрикой с 1882 по 1917 год. При производстве была создана театральная труппа из рабочих фабрики. Алексеев взял сценический псевдоним — Станиславский. Позже Станиславский стал театральным режиссёром и актером. В 1920 году предприятие было национализировано и получило имя «Электропривод».

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Бизнес-центр «Фабрика Станиславского». Бывший завод «Электропривод». Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Бизнес-центр «Фабрика Станиславского». Бывший завод «Электропривод». Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Кирпичи в стене бизнес-центра. Клеймо — П. И. Милованова. Бизнес-центр «Фабрика Станиславского». Бывший завод «Электропривод». Москва

В 1990-е годы производство фабрики было прекращено, а территория отдана под бизнес-центр. Два самых ценных корпуса (являющиеся объектами культурного наследия) отреставрированы, а на месте остальных построены новые офисные здания. Проект реставрации получил премию Королевского института британских архитекторов.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Театр «Студия театрального искусства». Бизнес-центр «Фабрика Станиславского». Бывший завод «Электропривод». Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Театр «Студия театрального искусства». Бизнес-центр «Фабрика Станиславского». Бывший завод «Электропривод». Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Фруктовый сад и Театр «Студия театрального искусства». Бизнес-центр «Фабрика Станиславского». Бывший завод «Электропривод». Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Театр «Студия театрального искусства». Бизнес-центр «Фабрика Станиславского». Бывший завод «Электропривод». Москва

«Красная Роза»

«Красная Роза» — деловой квартал, расположенный в московском районе Хамовники. Квартал занимают бизнес-центры, часть которых имеет исторический или псевдоисторический фасад. Среди них усадьба Всеволожских, галерея Жиро и бизнес-центр «Клейн». Другая часть — это современные зеркальные здания, такие как бизнес-центр «Морозов». Территорию кварталов занимают офисы, кафе, рестораны, салоны красоты, гостиница, фуд-маркет. Среди резидентов «Красной Розы» — штаб-квартира «Яндекс».

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Бизнес-центр «Мамонтов». Деловой квартал «Красная Роза». Бывшая шёлковая фабрика «Красная Роза» им. Розы Люксембург. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Разукрашенная лошадь «Вечерняя Москва». Деловой квартал «Красная Роза». Бывшая шёлковая фабрика «Красная Роза» им. Розы Люксембург. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Разукрашенная лошадь «Клоун». Деловой квартал «Красная Роза». Бывшая шёлковая фабрика «Красная Роза» им. Розы Люксембург. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Деловой квартал «Красная Роза». Бывшая шёлковая фабрика «Красная Роза» им. Розы Люксембург. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Усадьба Всеволожских. Деловой квартал «Красная Роза». Бывшая шёлковая фабрика «Красная Роза» им. Розы Люксембург. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Усадьба Всеволожских и БЦ «Морозов». Деловой квартал «Красная Роза». Бывшая шёлковая фабрика «Красная Роза» им. Розы Люксембург. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Памятник работникам «Красной Розы», погибшим в Великую Отечественную войну. Бывшая шёлковая фабрика «Красная Роза» им. Розы Люксембург. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Галерея Жиро. Деловой квартал «Красная Роза». Бывшая шёлковая фабрика «Красная Роза» им. Розы Люксембург. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM БЦ «Строганов». Деловой квартал «Красная Роза». Бывшая шёлковая фабрика «Красная Роза» им. Розы Люксембург. Москва

В 1875 году на этом месте создана шёлковая фабрика «К. О. Жиро и сыновья». После Октябрьской революции фабрика была национализирована и получила имя «Красная Роза» в честь Розы Люксембург. В конце 1990 года фабрика закрылась.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Внутренний двор БЦ «Морозов». Деловой квартал «Красная Роза». Бывшая шёлковая фабрика «Красная Роза» им. Розы Люксембург. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Внутренний двор БЦ «Морозов». Деловой квартал «Красная Роза». Бывшая шёлковая фабрика «Красная Роза» им. Розы Люксембург. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Внутренний двор БЦ «Морозов». Деловой квартал «Красная Роза». Бывшая шёлковая фабрика «Красная Роза» им. Розы Люксембург. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Турники. Деловой квартал «Красная Роза». Бывшая шёлковая фабрика «Красная Роза» им. Розы Люксембург. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM БЦ «Мамонтов». Деловой квартал «Красная Роза». Бывшая шёлковая фабрика «Красная Роза» им. Розы Люксембург. Москва