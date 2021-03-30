В Государственном историческом музее в Москве открылась выставка графических работ Альбрехта Дюрера, привезенных из Италии. Фоторепортаж ИА REGNUM с пресс-показа.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM На выставке «Альбрехт Дюрер. Шедевры гравюры»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM А. Дюрер. «Меланхолия»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM А. Дюрер. «Рыцарь, смерть и дьявол»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM На выставке «Альбрехт Дюрер. Шедевры гравюры»

В экспозиции представлены работы из коллекции ГМИ, которые демонстрируются зрителям впервые. Особо ценно, что Италия предоставила работы из коллекции одной из известных художественных галерей Европы Пинакотеки Тозио Мартиненго в Брешии. Привезли 120 гравюр, среди которых «Меланхолия 1», «Адам и Ева», стерские гравюры А. Дюрера, созданные в технике резцовой гравюры на меди. Совершенная техника и умение создавать изображение с использованием прямой перспективы, владение правилами построения пропорций и монументальность форм сочетаются с ювелирной точностью и особым вниманием к деталям.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM На выставке «Альбрехт Дюрер. Шедевры гравюры»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM На выставке «Альбрехт Дюрер. Шедевры гравюры»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Маркантонио Раймонди. Гравюры

Работы А. Дюрера расположены по разделам. В первом зале — эстампы «Рыцарь, смерть и дьявол», «Святой Иероним в келье» и «Меланхолия», их относят к числу высших достижений мастера в области печатной графики. Символическое содержание каждой из этих работ многозначно, по этому поводу возникает много дискуссий.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM На выставке «Альбрехт Дюрер. Шедевры гравюры»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM На выставке «Альбрехт Дюрер. Шедевры гравюры»

В разделе Маркантонио Раймонди серии «Жизнь Марии» представлены копии гравюр А. Дюрера, созданные в 1505—1506 годах. Раймонди считается итальянским крупнейшим гравером первой четверти XVI века. Работы расположены в разделах: «Размышления о священном», «Труды и дни», «Апокалипсис», «Малые страсти», «Гравированные страсти», а также есть раздел, связанный с деньгами, рассказывающий историю о том времени, здесь же расположены предметы, созданные неизвестными мастерами, из камня, дерева, металла.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM На выставке «Альбрехт Дюрер. Шедевры гравюры»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM На выставке «Альбрехт Дюрер. Шедевры гравюры»

Дизайн интерьера выставки с использованием золотых оттенков отсылает к технике гравюры по меди, в которой работал мастер. Это добавляет зрелищности монохромным гравюрам А. Дюрера.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM На выставке «Альбрехт Дюрер. Шедевры гравюры»

Выставка проходит в Государственном историческом музее Москвы с 30 марта по 28 июня 2021 года в здании, расположенном на улице Площадь Революции, дом 2/3.