После распада СССР заводам, фабрикам, комбинатам Москвы пришлось принять новые экономические условия страны. Часть промышленных предприятий закрылась из-за нерентабельности, часть переехала за границы города. После закрытия остались пустующие здания и территории. Судьба промышленных зон складывается по-разному, одни используются как городские центры искусства и дизайна. Здания на этих предприятиях оставляют в том виде, который они имели. Некоторым зданиям присвоен статус исторических памятников. Другие промышленные зоны превращают в бизнес-кварталы. На таких территориях либо оставляют старые здания, либо строят новые, но делают их похожими на старые. А третьи территории очищают от старых заводских сооружений и строят современные жилые комплексы. В этом фоторепортаже ИА REGNUM рассказывает о бывших промышленных зонах Москвы, ставших центрами искусства и дизайна.

Центр дизайна Artplay

Этот центр — кластер, который объединяет людей творческих профессий — художников, дизайнеров, архитекторов, а также поставщиков мебели и отделочных материалов. Его территорию занимают дизайнерские студии, кафе, рестораны, фотостудии, Британская высшая школа дизайна и два выставочных зала. Artplay располагается на территории бывшей промзоны в районе Курского вокзала.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Центр дизайна Artplay. Бывший завод «Манометр». Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Розовый Давид с веслом. Центр дизайна Artplay. Бывший завод «Манометр». Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Арт-композиция. Центр дизайна Artplay. Бывший завод «Манометр». Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Скульптура Давида. Центр дизайна Artplay. Бывший завод «Манометр». Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Скульптура «Полёт». Центр дизайна Artplay. Бывший завод «Манометр». Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Центр дизайна Artplay. Бывший завод «Манометр». Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Граффити. Центр дизайна Artplay. Бывший завод «Манометр». Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Скульптура. Центр дизайна Artplay. Бывший завод «Манометр». Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Центр дизайна Artplay. Бывший завод «Манометр». Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Центр дизайна Artplay. Бывший завод Манометр. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Циферблат манометра. Центр дизайна Artplay. Бывший завод «Манометр». Москва

Развитие этой территории как промышленной началось до Октябрьской революции 1917 года. В 1886 году Федор Гекенталь открыл несколько заводов, в том числе фабрику манометров. Вскоре производство переехало в Сыромятники — историческую местность на территории современного Басманного района Москвы. А в 1920 году, после национализации, предприятие стало называться Московским приборостроительным заводом «Манометр». В наше время завод «Манометр» находится в городе Энгельс, а с 2008 года на его территории в Москве обосновался центр дизайна Artplay.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Центр дизайна Artplay. Бывший завод «Манометр». Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Центр дизайна Artplay. Бывший завод «Манометр». Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Мозаика. Центр дизайна Artplay. Бывший завод «Манометр». Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Центр дизайна Artplay. Бывший завод «Манометр». Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Стрит-арт. Центр дизайна Artplay. Бывший завод «Манометр». Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Центр дизайна Artplay. Бывший завод «Манометр». Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Центр дизайна Artplay. Бывший завод «Манометр». Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Список резидентов Artplay. Центр дизайна Artplay. Бывший завод «Манометр». Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Центр дизайна Artplay. Бывший завод «Манометр». Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Трамвайный тоннель. Центр дизайна Artplay. Бывший завод «Манометр». Москва

Центр современного искусства Винзавод

Винзавод — частный кластер современного искусства. На его территории проходят выставки современного искусства, модные показы и театральные постановки. На Винзаводе находятся магазины, шоу-румы, мастерские художников, кафе, рестораны. Центр расположен недалеко от Artplay у Курского вокзала.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Центр современного искусства «Винзавод». Бывший Московский комбинат виноградных и десертных вин. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Центр современного искусства «Винзавод». Бывший Московский комбинат виноградных и десертных вин. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Памятная табличка на стене центра современного искусства «Винзавод». Бывший Московский комбинат виноградных и десертных вин. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Скульптура в окне Центра современного искусства «Винзавод». Бывший Московский комбинат виноградных и десертных вин. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Центр современного искусства «Винзавод». Бывший Московский комбинат виноградных и десертных вин. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Парковка Центра современного искусства «Винзавод». Бывший Московский комбинат виноградных и десертных вин. Москва

Пиво на этой территории производят с начала XIX века. А в 1855 году завод стал называться «Московская Бавария». В 1889 году купцами Травниковыми здесь основан Московский комбинат виноградных и десертных вин. Этот комбинат продолжал работать после Октябрьской революции 1917 года. После развала СССР в 2001 году комбинат признан банкротом. В 2004 году на этой территории открылся центр современного искусства Винзавод.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Скульптура во дворе Центра современного искусства «Винзавод». Бывший Московский комбинат виноградных и десертных вин. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Граффити на стоянке автомобилей. Центр современного искусства «Винзавод». Бывший Московский комбинат виноградных и десертных вин. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Центр современного искусства «Винзавод». Бывший Московский комбинат виноградных и десертных вин. Москва

Общественное пространство Хлебозавод №9

Хлебозавод — это пространство для прогулок, покупок и отдыха, которое находится в Бутырском районе Москвы. На его территории есть кафе, магазины и мастерские.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Вход в Общественное пространство «Хлебозавод 9». Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Общественное пространство «Хлебозавод 9». Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Общественное пространство «Хлебозавод 9». Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Двор Общественного пространства «Хлебозавод 9». Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Общественное пространство «Хлебозавод 9». Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Выставка на улице. Общественное пространство «Хлебозавод 9». Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Стрит-арт. Общественное пространство «Хлебозавод 9». Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Корпуса Общественного пространства «Хлебозавод 9». Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Уличная инсталляция. Общественное пространство «Хлебозавод 9». Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Советские весы. Общественное пространство «Хлебозавод 9». Москва

В 1934 году на этой территории было создано предприятие по изготовлению хлеба — хлебозавод №9. Этот хлебокомбинат был полностью автоматизированным в Советском Союзе. После 1991 года Хлебозавод проработал до 2000-х. В 2015 году было открыто новое общественное пространство Хлебозавод №9.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Двор Общественного пространства «Хлебозавод 9». Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Двор Общественного пространства «Хлебозавод 9». Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Фотозона. Общественное пространство «Хлебозавод 9». Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Стрит-арт. Общественное пространство «Хлебозавод 9». Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Стрит-арт. Общественное пространство «Хлебозавод 9». Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Тематическая инсталляция. Общественное пространство «Хлебозавод 9». Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Здание Общественного пространства «Хлебозавод 9». Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Здание Общественного пространства «Хлебозавод 9» является памятником конструктивизма. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Общественное пространство «Хлебозавод 9». Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Арт-елка перед зданием Хлебозавода. Общественное пространство «Хлебозавод 9». Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Портрет Маяковского. Общественное пространство «Хлебозавод 9». Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Бойлерная. Общественное пространство «Хлебозавод 9». Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Общественное пространство «Хлебозавод 9». Москва

Дизайн-завод Флакон

Флакон — культурный центр, городской квартал искусства, торгово-выставочный дизайнерский комплекс. Расположен он через дорогу от Хлебозавода №9 в Бутырском районе Москвы. Арендаторы сами создают концепцию своих пространств и помещений, поэтому во Флаконе нет единой концепции дизайна. На территории Флакона находятся магазины, кафе, лофты, площадки под открытым небом и пространство в стиле крыш Нью-Йорка. Фестивали, кино-ночи, мастер-классы, лекции — проходят в этом творческом комплексе.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Дизайн-завод Флакон. Бывший Хрустальный завод им. Калинина. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Часть стены. Дизайн-завод Флакон. Бывший Хрустальный завод им. Калинина. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Дизайн-завод Флакон. Бывший Хрустальный завод им. Калинина. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Баскетбольная площадка. Дизайн-завод Флакон. Бывший Хрустальный завод им. Калинина. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Баскетбольная площадка. Дизайн-завод Флакон. Бывший Хрустальный завод им. Калинина. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Кофейные столики. Дизайн-завод Флакон. Бывший Хрустальный завод им. Калинина. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Печка одного из кафе. Дизайн-завод Флакон. Бывший Хрустальный завод им. Калинина. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Наблюдатели. Дизайн-завод Флакон. Бывший Хрустальный завод им. Калинина. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Дизайн-завод Флакон. Бывший Хрустальный завод им. Калинина. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Уличное оформление. Дизайн-завод Флакон. Бывший Хрустальный завод им. Калинина. Москва

В 1843 году два француза Альфонс Ралле и Фредерик Дютфуа основали в Москве свою парфюмерную фабрику «А.Ралле и Ко». Для французских духов нужна была соответствующая упаковка — так и появился хрустально-стекольный завод, который Дютфуа построил в Бутырской слободе в 1865 году. В советское время предприятие получило название Хрустальный завод им. Калинина. После распада СССР в 1991 году завод был на грани банкротства. Французская парфюмерная компания «Comptoir de Parfum» организовала совместное предприятие с хрустальным заводом. Прибыли не получилось, поэтому в 2005 году завод был продан. Новые владельцы в 2009 году открыли Дизайн-завод Флакон.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Дизайн-завод Флакон. Бывший Хрустальный завод им. Калинина. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Дизайн-завод Флакон. Бывший Хрустальный завод им. Калинина. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Посетительница Дизайн-завода Флакон. Бывший Хрустальный завод им. Калинина. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Двор Дизайн-завода Флакон. Бывший Хрустальный завод им. Калинина. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Часть стены с граффити. Дизайн-завод Флакон. Бывший Хрустальный завод им. Калинина. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Дизайн-завод Флакон. Бывший Хрустальный завод им. Калинина. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Стрит-арт. Дизайн-завод Флакон. Бывший Хрустальный завод им. Калинина. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Уличная инсталляция. Дизайн-завод Флакон. Бывший Хрустальный завод им. Калинина. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Дизайн-завод Флакон. Бывший Хрустальный завод им. Калинина. Москва