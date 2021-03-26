Большую дизель-электрическую подводную лодку «Магадан» проекта 636.3 спустили на воду 26 марта на АО «Адмиралтейские верфи» в Санкт-Петербурге. После достройки она станет третьей субмариной данного класса для Тихоокеанского флота России (ТОФ). Следом за «Магаданом», в конце 2021 года, будет спущена на воду подлодка «Уфа». Затем в Петербурге построят еще два аналогичных корабля — все они уйдут на Дальний Восток, чтобы резко усилить стратегические возможности российских моряков-тихоокеанцев.

Дарья Драй ИА REGNUM Спуск на воду подлодки «Магадан» для Тихоокеанского флота

Контракт на строительство серии из шести подлодок для ТОФ был подписан в сентябре 2016 года, что стало продолжением реализации программы совершенствования дизель-электрических подводных лодок ВМФ России. Первые две лодки серии — «Петропавловск-Камчатский» и «Волхов» — переданы ВМФ России соответственно 25 ноября 2019 года и 24 октября 2020 года.

Дарья Драй ИА REGNUM Дизель-электрическая подводная лодка «Магадан» проекта 636.3

Дарья Драй ИА REGNUM Винт дизель-электрической подводной лодки «Магадан» проекта 636.3

Подлодки «Магадан» и «Уфа» заложили в один день — 1 ноября 2019 года. Но первой, согласно производственным планам, была подготовлена к спуску на воду лодка, названная в честь города на далёкой Колыме. Спуск на воду четвертой подводной лодки «Уфа» запланирован на конец текущего года, сообщили в пресс-службе АО «Адмиралтейские верфи».

Дарья Драй ИА REGNUM Дизель-электрическая подводная лодка «Магадан» проекта 636.3

Дарья Драй ИА REGNUM Рабочий ОАО «Адмиралтейские верфи»

Дарья Драй ИА REGNUM Винт дизель-электрической подводной лодки «Магадан» проекта 636.3

Дарья Драй ИА REGNUM Спуск на воду подлодки «Магадан» для Тихоокеанского флота

Дарья Драй ИА REGNUM Военный оркестр во время торжественной церемонии спуска на воду подлодки «Магадан» для Тихоокеанского флота

Дарья Драй ИА REGNUM Военный оркестр во время торжественной церемонии спуска на воду подлодки «Магадан» для Тихоокеанского флота

После спуска на воду «Магадан» ждет достройка у причальной стенки, затем швартовные, заводские и государственные испытания. «Хочется заверить командование Военно-морского флота, что коллектив верфей готов к созданию новых серий и новых подводных лодок», — заявил генеральный директор предприятия Александр Бузаков.

Дарья Драй ИА REGNUM Генеральный директор ОАО Адмиралтейские верфи Александр Бузаков

Дарья Драй ИА REGNUM Рабочие ОАО «Адмиралтейские верфи»

В свою очередь заместитель главнокомандующего Военно-морским флотом России по вооружению вице-адмирал Игорь Мухаметшин подчеркнул, что после завершения строящейся серии на Тихоокеанском флоте появится полноценная бригада многоцелевых подводных лодок проекта 636.3, оснащенных самым современным ракетно-торпедным вооружением большой точности, мощности и дальности. «Я уверен, что строительство данной серии завершится в срок, и корабли, вошедшие в состав Тихоокеанского флота, будут успешно решать все поставленные перед ними задачи», — сказал замглавкома ВМФ.

Дарья Драй ИА REGNUM Заместитель главкома ВМФ России вице-адмирал Игорь Мухаметшин

Дарья Драй ИА REGNUM Игорь Мухаметшин и Александр Бузаков

Дарья Драй ИА REGNUM Торжественная церемония спуска на воду подлодки «Магадан» для Тихоокеанского флота

Дарья Драй ИА REGNUM Спуск на воду подлодки «Магадан» для Тихоокеанского флота

Напомним, что на Адмиралтейских верфях с августа 2010 по ноябрь 2016 года была построена серия подводных лодок проекта 636.6 для Черноморского флота. Начиная с 2014 года предприятие передавало ВМФ России по два корабля ежегодно.

Дарья Драй ИА REGNUM Освящение во время торжественной церемонии спуска на воду подлодки «Магадан» для Тихоокеанского флота

Дарья Драй ИА REGNUM Капитан подлодки «Магадан» с иконой во время торжественной церемонии спуска на воду

Дарья Драй ИА REGNUM Рабочий ОАО «Адмиралтейские верфи»

Подводные лодки модифицированного проекта 636 имеют повышенную скрытность в море, новейшие инерциальный навигационный комплекс, автоматизированную информационно-управляющую систему, быстродействующее торпедно-ракетное вооружение.

Дарья Драй ИА REGNUM Дизель-электрическая подводная лодка «Магадан» проекта 636.3