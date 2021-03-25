В Театре имени Вахтангова на Семеновской сцене состоялась премьера спектакля «Обещание на рассвете» по одноименному роману Ромена Гари. Фоторепортаж ИА REGNUM с пресс-показа спектакля.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Актриса Анна Дубровская и актер Григорий Антипенко

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Заслуженная артистка России Анна Дубровская

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Артист Григорий Антипенко

Роман-автобиография французского писателя Ромена Гари «Обещание на рассвете» впервые опубликован в 1960 году. Автор признается в романе в любви к матери, рассказывая о событиях — задуманных, достигнутых и прошедших. Вопросы, поднятые в спектакле, актуальны и в современном мире.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Тень матери

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Письма

«Искала материал специально для Григория Антипенко и чтобы спектакль звучал актуально сегодня. История человека, который искал себя, который боролся со своим одиночеством. Он искал смысл жить. Пока жива была мама, то она постоянно помогала ему в этом. Но с ее смертью всё стало сложно. И при каждой неудаче герой, преодолевая, пытался найти себя в жизни. Мама безоговорочно верила в свои мечты и строила будущее своего сына. Как послушный сын, он не мог отказать любящей, но деспотичной матери. Конечно, она делала всё для сына из лучших побуждений. Спектакль максимально приближен к роману, нам приходилось только разгадывать заложенное автором и искать воплощение на сцене»,— поделилась режиссер Лейла Абу-аль-Кишек.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Нельзя сдаваться

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Актриса Анна Дубровская и актер Григорий Антипенко

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Актриса Анна Дубровская и актер Григорий Антипенко

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Корзинка с продуктами

«Изначально чуждые обещания, данные матери, Ромен в какой-то момент присвоил себе. Ее желания превалировали над его подлинными интересами, но ничего не бывает дано случайно. Никогда случайно не бывает так, что мать вдруг дана ребенку совершенно отдельно от его характера и сущности. Это взаимно дополняемые вещи. Я допускаю, что Гари был не уверенным в себе. И мать интуитивно начала выстраивать его судьбу. И если у него был бы другой характер, то мать не смогла бы им управлять. А когда сын стал взрослеть, то мать отступила в сторонку. Гари без матери не возможен. Герой созвучен со мной», — говорит о своей роли актер Григорий Антипенко.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Актриса Анна Дубровская и актер Григорий Антипенко

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Защита

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Война

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Война

«На сцене ищешь способы воплощения образа. Мама, безумно любящая своего ребенка, противоречивая, трогательная авантюристка, одновременно сильная и беззащитная, слабая женщина. Это даёт возможность искать полутона в исполнении этой роли. Нам, конечно, нужно же дорасти до этого», — говорит о своем участии в спектакле актриса Анна Дубровская.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Актриса Анна Дубровская и актер Григорий Антипенко

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Актриса Анна Дубровская и актер Григорий Антипенко

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Поддержка

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Долгожданная награда

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Гордость

В спектакле много иронии. Только юмор может спасти, отмечено в повествовании. Юмор как средство защиты от сложностей, которые могут раздавить слабого и беззащитного человека. Щемящий, ироничный роман написан простым языком. Спектакль был поставлен в короткие сроки. Физически непросто поставить спектакль за полтора месяца.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM На сцене

В спектакле заняты Григорий Антипенко и заслуженная артистка России Анна Дубровская.

Режиссер — Лейла Абу-аль-Кишек, автор перевода — Елена Погожева, сценическая версия — Станислав Барышников. В команде создателей спектакля: художник Дина Боровик, композитор Николай Шипулин, хореограф Евгения Любашина, художник по свету Сергей Мясников.