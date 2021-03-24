В Нижнем парке государственного музея-заповедника «Петергоф», на самом берегу Финского залива, стоит любимый загородный дворец Петра I — «Монплезир» (фр. monplaisir — «моё удовольствие»), к которому примыкает корпус, построенный для супруги Петра III — Екатерины Алексеевны.

Дарья Драй ИА REGNUM Екатерининский корпус ГМЗ Петергоф

Спустя более 260 лет этому зданию и его интерьерам вернули былой облик, а к концу мая 2021 года посетители смогут увидеть в отреставрированных помещениях экспонаты, два последних года выставлявшиеся в музее-заповеднике «Царицыно» в Москве.

Желтое одноэтажное здание Екатерининского корпуса примыкает к галерее дворца с запада. Оно было построено при императрице Елизавете Петровне архитектором Растрелли в середине XVIII века. Дворец, оформленный в стиле барокко, предназначался для проведения придворных балов, приемов и банкетов. В то же время к корпусу примыкал Деревянный флигель, использовавшийся как жилые покои.

Дарья Драй ИА REGNUM ГМЗ Петергоф

«Именно отсюда 28 июня 1762 года супруга императора Петра III великая княгиня Екатерина Алексеевна тайно отправилась в Петербург, где в результате дворцового переворота была провозглашена императрицей Екатериной II», — рассказала гендиректор ГМЗ «Петергоф» Елена Кальницкая.

Дарья Драй ИА REGNUM Директор ГМЗ Петергоф Елена Кальницкая

Дарья Драй ИА REGNUM Директор ГМЗ Петергоф Елена Кальницкая

В память об этом событии в 1890-х годах дворец и получил свое название — Екатерининский корпус. При императрице Екатерине II интерьеры дворца были переделаны архитектором Дж. Кваренги в классическом стиле. В оформлении комнат Кваренги использовал лепку и однотонную окраску стен, определившую в дальнейшем их название: Желтый зал, Зеленая приемная, Синяя гостиная.

Дарья Драй ИА REGNUM Картина в зале Екатерининского корпуса ГМЗ Петергоф

Дарья Драй ИА REGNUM Интерьеры в зале Екатерининского корпуса ГМЗ Петергоф

«В первой трети XIX века, в правление императора Александра I, в залах появились гризайльные росписи в стиле ампир, выполненные живописцем Д. Б. Скотти. Тогда же во дворце обновили меблировку, в комнатах парадной анфилады в простенках между окнами повесили большие зеркала в рамах под белый французский лак с резьбой и позолотой», — пояснила глава ГМЗ.

Дарья Драй ИА REGNUM Отреставрированные интерьеры в зале Екатерининского корпуса

Дарья Драй ИА REGNUM Интерьеры в зале Екатерининского корпуса в ГМЗ Петергоф

Дарья Драй ИА REGNUM Интерьеры в зале Екатерининского корпуса в ГМЗ Петергоф

Дарья Драй ИА REGNUM Интерьеры в зале Екатерининского корпуса в ГМЗ Петергоф

В 1928 году в Екатерининском корпусе и Деревянном флигеле была создана музейная экспозиция эпохи Екатерины II и Александра I. В годы Великой Отечественной войны здание каменного корпуса сильно пострадало, а Деревянный флигель сгорел. Экспонаты, которые не успели эвакуировать перед войной, погибли, но значительная часть коллекции была сохранена, она и послужила основой при формировании новой экспозиции музея.

«В 2018 году в Екатерининском корпусе началась комплексная реставрация, первая с послевоенного времени», — отметила Елена Кальницкая.

Дарья Драй ИА REGNUM Осмотр отреставрированнх интерьеров

Дарья Драй ИА REGNUM Гобелен в зале Екатерининского корпуса ГМЗ Петергоф

Дарья Драй ИА REGNUM Гобелен в зале Екатерининского корпуса ГМЗ Петергоф

Дарья Драй ИА REGNUM Портрет Николая I в зале Екатерининского корпуса ГМЗ Петергоф

Реставраторы с помощью старинных технологий и голубой глины решили проблему гидроизоляции здания. А при расчистке красочного слоя корпуса обнаружили исторический оттенок желтого цвета середины XVIII века.

Дарья Драй ИА REGNUM Отреставрированные интерьеры в зале Екатерининского корпуса

Дарья Драй ИА REGNUM Отреставрированные интерьеры в зале Екатерининского корпуса

В интерьерах дворца специалисты отреставрировали монументальную живопись и лепку, изразцовые печи и камины, обновили исторический цвет стен. В одном из парадных интерьеров — в Западной приемной — удалось найти фрагмент оригинальной росписи начала XIX века, которая считалась утраченной во время Великой Отечественной войны — маску льва и шлем в окружении пальметт.

Дарья Драй ИА REGNUM Демонстрация отреставрированного сервиза

Дарья Драй ИА REGNUM Демонстрация отреставрированного сервиза

Дарья Драй ИА REGNUM Демонстрация отреставрированного сервиза

Дарья Драй ИА REGNUM Демонстрация отреставрированного сервиза

Дарья Драй ИА REGNUM Демонстрация отреставрированного сервиза

Дарья Драй ИА REGNUM Отреставрированный сервиза

Дарья Драй ИА REGNUM Демонстрация отреставрированного сервиза

Дарья Драй ИА REGNUM Демонстрация отреставрированного сервиза

«Во всех залах дворца проверили состояние черных полов и укрепили их, выполнив полную замену паркета с применением исторических пород дерева: дуб, дуб мореный и тик», — отметила в свою очередь заведующая сектором «Монплезирный комплекс» экспозиционной службы ГМЗ «Петергоф» Ирина Суворова.

Дарья Драй ИА REGNUM ГМЗ Петергоф

В настоящий момент в корпусе полным ходом идет обустройство залов к приему гостей. Уже 20 мая текущего года состоится открытие отреставрированного зала. К этому моменту специалистам ГМЗ предстоит принять более 700 экспонатов исторической коллекции, которые до 10 марта находились на выставке в московском музее-заповеднике «Царицыно».

Дарья Драй ИА REGNUM Вид на Лахта-центр