В марте прошлого года в России был объявлен карантин. Всего за одни сутки оживлённые улицы мегаполисов опустели, общественные заведения прекратили свою работу, горожане закрылись в своих домах. Фотокорреспонденты ИА REGNUM вышли на безлюдные улицы, чтобы запечатлеть исторический прецедент. Сегодня мы вспоминаем, как всё начиналось.

Дарья Антонова ИА REGNUM Карантин в Москве, лето 2020 года, Красная площадь

Дарья Антонова ИА REGNUM ВДНХ в период самоизоляции, лето 2020 года

Дарья Антонова ИА REGNUM Храм Василия Блаженного в Москве во время карантина, лето 2020 года

Дарья Антонова ИА REGNUM Москва во время самоизоляции, апрель 2020 года

Дарья Антонова ИА REGNUM Москва на карантине, апрель 2020 года

Дарья Антонова ИА REGNUM Москва на карантине, апрель 2020 года, Никольская улица

Дарья Антонова ИА REGNUM Лето 2020 года в Москве, карантин в столице

Дарья Антонова ИА REGNUM Парк Царицыно во время карантина, лето 2020 года

Алексей Колчин ИА REGNUM Екатеринбург на карантине, площадь 1905 года, апрель 2020 года

Алексей Колчин ИА REGNUM Екатеринбург на карантине, площадь у ТЮЗа, апрель 2020 года

Дарья Драй ИА REGNUM Петербург на карантине, антибактериальная обработка салона автобуса, 2020 год

Дарья Драй ИА REGNUM Начало карантина в Петербурге, пустая Дворцовая площадь, апрель 2020 года

Дарья Драй ИА REGNUM Начало карантина в Петербурге, пустой Невский проспект утром, апрель 2020 года

Дарья Драй ИА REGNUM Петербург на карантине, пустая улица Ломоносова, апрель 2020 года

Дарья Драй ИА REGNUM Петербург на карантине, чайки на безлюдной набережной р. Мойки, апрель 2020 года

Дарья Драй ИА REGNUM Петербург на карантине, пустой Царскосельский парк, 2020 год

Дарья Драй ИА REGNUM Петербург на карантине, пустой Античный зал Государственного Эрмитажа, 2020 год