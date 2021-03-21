Самоизоляция в мегаполисах: как это было. Глава вторая
21 марта 2021
В марте прошлого года в России был объявлен карантин. Всего за одни сутки оживлённые улицы мегаполисов опустели, общественные заведения прекратили свою работу, горожане закрылись в своих домах. Фотокорреспонденты ИА REGNUM вышли на безлюдные улицы, чтобы запечатлеть исторический прецедент. Сегодня мы вспоминаем, как всё начиналось.
Дарья Антонова ИА REGNUM
Карантин в Москве, лето 2020 года, Красная площадь
Дарья Антонова ИА REGNUM
ВДНХ в период самоизоляции, лето 2020 года
Дарья Антонова ИА REGNUM
Храм Василия Блаженного в Москве во время карантина, лето 2020 года
Дарья Антонова ИА REGNUM
Москва во время самоизоляции, апрель 2020 года
Дарья Антонова ИА REGNUM
Москва на карантине, апрель 2020 года
Дарья Антонова ИА REGNUM
Москва на карантине, апрель 2020 года, Никольская улица
Дарья Антонова ИА REGNUM
Лето 2020 года в Москве, карантин в столице
Дарья Антонова ИА REGNUM
Парк Царицыно во время карантина, лето 2020 года
Алексей Колчин ИА REGNUM
Екатеринбург на карантине, площадь 1905 года, апрель 2020 года
Алексей Колчин ИА REGNUM
Екатеринбург на карантине, площадь у ТЮЗа, апрель 2020 года
Дарья Драй ИА REGNUM
Петербург на карантине, антибактериальная обработка салона автобуса, 2020 год
Дарья Драй ИА REGNUM
Начало карантина в Петербурге, пустая Дворцовая площадь, апрель 2020 года
Дарья Драй ИА REGNUM
Начало карантина в Петербурге, пустой Невский проспект утром, апрель 2020 года
Дарья Драй ИА REGNUM
Петербург на карантине, пустая улица Ломоносова, апрель 2020 года
Дарья Драй ИА REGNUM
Петербург на карантине, чайки на безлюдной набережной р. Мойки, апрель 2020 года
Дарья Драй ИА REGNUM
Петербург на карантине, пустой Царскосельский парк, 2020 год
Дарья Драй ИА REGNUM
Петербург на карантине, пустой Античный зал Государственного Эрмитажа, 2020 год
Дарья Драй ИА REGNUM
Петербург, врач Мариинской больницы после выхода из зоны с коронавирусными больными, 2020 год