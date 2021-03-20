Города без людей. Карантин в России — как это было. Глава первая
20 марта 2021
В марте прошлого года в России был объявлен карантин. Всего за одни сутки оживлённые улицы мегаполисов опустели, общественные заведения прекратили свою работу, горожане закрылись в своих домах. Фотокорреспонденты ИА REGNUM вышли на безлюдные улицы, чтобы запечатлеть исторический прецедент. Сегодня мы вспоминаем, как всё начиналось.
Дарья Антонова ИА REGNUM
Москва на карантине, апрель 2020 года
Дарья Антонова ИА REGNUM
Москва на самоизоляции, апрель 2020 года. Вид на Москва-Сити
Дарья Антонова ИА REGNUM
Красная площадь в Москве во время карантина, апрель 2020 года
Дарья Антонова ИА REGNUM
Москва на карантине, апрель 2020 года, метро «Комсомольская»
Дарья Антонова ИА REGNUM
Лето 2020 года в Москве, город на карантине
Дарья Антонова ИА REGNUM
Москва во время самоизоляции, апрель 2020 года
Дарья Антонова ИА REGNUM
Парк «Царицыно» во время карантина, лето 2020 года
Дарья Драй ИА REGNUM
Начало карантина в Перебурге, пустой Невский проспект, апрель 2020 года
Дарья Драй ИА REGNUM
Начало карантина в Петербурге, Арка Главного штаба, апрель 2020 года
Дарья Драй ИА REGNUM
Петербург на карантине, военнослужащие ЗВО в костюмах спецзащиты, 2020 год
Дарья Драй ИА REGNUM
Петербург на самоизоляции, Невский проспект в час пик, апрель 2020 года
Дарья Драй ИА REGNUM
Первые дни карантина в Петербурге, Конюшенная площадь, апрель 2020 года
Дарья Драй ИА REGNUM
Петербург на самоизоляции, Казанский собор, апрель 2020 года
Дарья Драй ИА REGNUM
Петербург на карантине, военнослужащий ЗВО проводит дезинфекцию вагоностроительного завода, 2020 год
Дарья Драй ИА REGNUM
Петербург на карантине, надпись #толькобезрук на Банковском мосту, апрель 2020 года
Дарья Драй ИА REGNUM
Петербург на карантине, Зал Итальянского искусства в Государственном Эрмитаже без гостей, 2020 год
Алексей Колчин ИА REGNUM
Екатеринбург на карантине, апрель 2020 года
Алексей Колчин ИА REGNUM
Екатеринбург на самоизоляции, пр. Ленина, апрель 2020 года
Алексей Колчин ИА REGNUM
Екатеринбург во время карантина, Площадь у ТЮЗа, апрель 2020 года
Алексей Колчин ИА REGNUM
Екатеринбург на карантине, сквер на пр. Ленина, апрель 2020 года