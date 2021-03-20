В марте прошлого года в России был объявлен карантин. Всего за одни сутки оживлённые улицы мегаполисов опустели, общественные заведения прекратили свою работу, горожане закрылись в своих домах. Фотокорреспонденты ИА REGNUM вышли на безлюдные улицы, чтобы запечатлеть исторический прецедент. Сегодня мы вспоминаем, как всё начиналось.

Дарья Антонова ИА REGNUM Москва на карантине, апрель 2020 года

Дарья Антонова ИА REGNUM Москва на самоизоляции, апрель 2020 года. Вид на Москва-Сити

Дарья Антонова ИА REGNUM Красная площадь в Москве во время карантина, апрель 2020 года

Дарья Антонова ИА REGNUM Москва на карантине, апрель 2020 года, метро «Комсомольская»

Дарья Антонова ИА REGNUM Лето 2020 года в Москве, город на карантине

Дарья Антонова ИА REGNUM Москва во время самоизоляции, апрель 2020 года

Дарья Антонова ИА REGNUM Парк «Царицыно» во время карантина, лето 2020 года

Дарья Драй ИА REGNUM Начало карантина в Перебурге, пустой Невский проспект, апрель 2020 года

Дарья Драй ИА REGNUM Начало карантина в Петербурге, Арка Главного штаба, апрель 2020 года

Дарья Драй ИА REGNUM Петербург на карантине, военнослужащие ЗВО в костюмах спецзащиты, 2020 год

Дарья Драй ИА REGNUM Петербург на самоизоляции, Невский проспект в час пик, апрель 2020 года

Дарья Драй ИА REGNUM Первые дни карантина в Петербурге, Конюшенная площадь, апрель 2020 года

Дарья Драй ИА REGNUM Петербург на самоизоляции, Казанский собор, апрель 2020 года

Дарья Драй ИА REGNUM Петербург на карантине, военнослужащий ЗВО проводит дезинфекцию вагоностроительного завода, 2020 год

Дарья Драй ИА REGNUM Петербург на карантине, надпись #толькобезрук на Банковском мосту, апрель 2020 года

Дарья Драй ИА REGNUM Петербург на карантине, Зал Итальянского искусства в Государственном Эрмитаже без гостей, 2020 год

Алексей Колчин ИА REGNUM Екатеринбург на карантине, апрель 2020 года

Алексей Колчин ИА REGNUM Екатеринбург на самоизоляции, пр. Ленина, апрель 2020 года

Алексей Колчин ИА REGNUM Екатеринбург во время карантина, Площадь у ТЮЗа, апрель 2020 года