Многие знают Антониево-Сийской монастырь на озере Михайловском в Архангельской области, который в 1520 году основал монах Антоний. Но мало кто знает, что семью годами ранее преподобный Антоний основал первый свой монастырь в другом месте — на реке Шелекса, в паре километров от нынешнего поселка Савиский.

Владимир Станулевич ИА REGNUM Антониево-Сийский монастырь, основанный святым в 1520 году

Владимир Станулевич ИА REGNUM Преподобный основал свой монастырь на озере Михайловском, неподалеку от реки Сия. И это был второй основанный им монастырь

Владимир Станулевич ИА REGNUM Главный храм Антониево-Сийского монастыря – Троицкий собор

Владимир Станулевич ИА REGNUM Он построен в 1606 году на месте захоронения преподобного Антония

До этого момента святой служил Богу в пустыни святого Пахомия Кенского — сейчас территория Кенозерского национального парка. Вот как рассказывает уход из пустыни и основание монастыря на Шелексе «Житие Антония Сийского»:

«Взял он с собою двоих из братии… и устремился прямо на север по течению великой реки Онеги. И в скором времени пришли они на реку Шелексу и пробирались там через дебри непроходимые в поисках места Богоугодного.

Полюбилось им место у порога Темного… и, помолившись, срубили они там хижину и часовню… Поставил там Преподобный и церковь во имя святителя Николая, устроил и келии, и монастырь оградил. Присоединилось к ним еще четверо братиев, стало их семеро, и жили они на месте том семь лет.

Владимир Станулевич ИА REGNUM Святой преподобный Антониий Сийский. Икона второй половины XVII века из Троицкой церкви села Ненокса

Человеконенавистник же диавол возмутил жителей ближней к монастырю деревни Скроботово, и возроптали они на святого, и согнали преподобного Антония с братией с места того… Думали они, что великий старец поселился там, чтобы завладеть ими и угодьями их.

Святой же… не стал им противостоять, но вспомнил слова Спасителя: «Блаженны изгнанные правды ради, ибо тех есть Царство Небесное» . И так утвердил Преподобный в терпении братию свою… вышел с ними из обители и двинулся на север, пробираясь через дебри, непроходимые и болота с озерами…».

Владимир Станулевич ИА REGNUM К месту бывшего монастыря через заснеженное поле ведет тропинка

Владимир Станулевич ИА REGNUM Первый свой монастырь монах Антоний основал в другом месте

Владимир Станулевич ИА REGNUM На реке Шелексе, у Темных порогов

Владимир Станулевич ИА REGNUM Даже в сильные морозы река Шелекса здесь на замерзает

Писатель С. В. Максимов в 1869 году в книге «Год на Севере» рассказал предание: «когда шелековские крестьяне из деревни Скроботовская посадили Антония Сийского на плот с иноками и оттолкнули его от берега, сей святой муж изрек: «Жить вам ни серо, ни бело; ни голо, ни богато». История деревни подтвердила пророчество.

На Шелексе, близ ее устья, существует святой источник Преподобного Антония Сийского. Антоний, по преданию, собственноручно срубил над источником храм во имя святителя Николая Мирликийского. К 1696 году церковь обветшала и была разобрана. На ее месте жители поставили часовню в честь преподобного Антония Сийского. Основание строения сохранялось вплоть до 1990-х годов. Часовня и купальня была восстановлена силами исправительной колонии № 29, заключенные изготовили сруб, а служащие колонии установили его. На Богоявление, 19 января 2012 года, произведен чин Великого освящения вод восстановленной купели.

Владимир Станулевич ИА REGNUM На источниках у реки надкладезная часовня

Владимир Станулевич ИА REGNUM На стене укреплена молитва святому Антонию

Владимир Станулевич ИА REGNUM На месте Михайловского храма, собственноручно срубленного Антонием в 2012 году поставлена часовня с крестом в память преподобного