Государственный музей истории российской литературы имени В. И. Даля в центральном здании открыл новый музейный отдел, посвященный историям и судьбам российских писателей. Фоторепортаж ИА REGNUM с вернисажа.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM «Улица Мандельштама: Осип и Надежда»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Выставка «Улица Мандельштама: Осип и Надежда». Коридор, ведущий в комнаты

Наталья Стрельцова ИА REGNUM «Улица Мандельштама: Осип и Надежда». Коридор

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Варвара Викторовна Шкловская-Корди на выставке «Улица Мандельштама: Осип и Надежда». Комната Осипа Эмильевича

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Комната Осипа Эмильевича

Экспозиция «Улица Мандельштама: Осип и Надежда» открылась для посетителей 16 марта. Она состоит из трёх частей: комнаты Осипа Эмильевича, комнаты Надежды Яковлевны и коридора. Выставка приурочена к 130-летнему юбилею русского поэта.

«Экспозиция Музея истории литературы XX века построена на контрасте скудости материального быта и богатства творческих проявлений Осипа и Надежды Мандельштамов, чьи судьбы представлены в неразрывном прижизненном и посмертном единстве».

В отделе музея на Зубовском бульваре представлены истории писателей и поэтов прошлого столетия со всеми парадоксами и противоречиями.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Планы музея

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Планы музея

«Мы хотим, чтобы музей был таким же динамичным, как история литературы ХХ века», — сказал на вернисаже директор ГМИРЛИ имени В. И. Даля Дмитрий Петрович Бак.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Посетители в музее

Открытие выставки посетила Варвара Викторовна Шкловская-Корди, дочь знаменитого писателя и критика Шкловского. Варваре Викторовне сейчас 94 года, она дружила с Надеждой Яковлевной Мандельштам.

На экспозиции представлены предметы интерьера, книги, документы, фотографии и архивные аудиозаписи голоса Мандельштама, некоторые из них восстановлены и обнародованы впервые. В связи с тем, что вещей, связанных с поэтом, осталось мало, экспозиция дополнена мультимедийными проектами. В планах выставки тематические экскурсии, лекции, книжные презентации и кинопоказы.

В центральном здании работают еще несколько экспозиций. В этом же здании открыта постоянная экспозиция «Чеховская Москва», посвященная писателю Антону Павловичу Чехову. Экспозиция основана на воспоминаниях младшего брата — Михаила Чехова.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Выставка «Чеховская Москва»

Межмузейный выставочный проект «Чехов, Бунин, Куприн. Судьбы скрещения» открыт осенью 2020 года сразу к трем юбилейным датам: 150-летию со дня рождения И. А. Бунина и А. И. Куприна и 160-летию со дня рождения А. П. Чехова. В проекте показаны точки соприкосновения трех судеб и их параллельное течение во времени. Выставка продлится до 4 апреля 2021 года.

Новый взгляд на творчество легендарного поэта показан в межмузейном выставочном проекте «Есенин. «Живите так, как вас ведет звезда…». Выставка, посвященная 125-летию со дня рождения писателя, рассказывает о ключевых событиях в его жизни.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Выставочный проект «Есенин. «Живите так, как вас ведет звезда…»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Выставочный проект «Есенин. «Живите так, как вас ведет звезда…»

«На мировой карте звездного неба сияет малая планета 2576, носящая имя Сергея Есенина (Yesenin). В поясе астероидов Солнечной системы существует множество малых планет, названных именами классиков русской литературы, среди них — поэты Серебряного века: Ахматова, Гумилев, Пастернак, Цветаева, Бальмонт, Блок, Маяковский и другие», — сообщают организаторы выставки. Экспозиция дополнена мультимедийной проекцией «Звездная карта литературы», которая рассказывает об идее выставочной композиции. Выставка продлится до 28 марта 2021 года.