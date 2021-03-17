Село Архангело славно названием. Правда при советской власти его переименовали в Шелоховскую, пока так и на картах. Самых известных событий в истории Архангело два — одно для местных радостное, и это проезд летом 1819 года через село по пути в Архангельск Императора Александра Первого. Второе печальное — гибель в XIX веке 16 паломников, пытавшихся переправиться в ледоход через Онегу.

Владимир Станулевич ИА REGNUM Село Архангело живет на обеих берегах реки Онеги. Путешественники заезжают сюда завидев издалека Сретенскую церковь

Владимир Станулевич ИА REGNUM Или стоящую рядом церковь Михаила Архангела

Владимир Станулевич ИА REGNUM Уникальность Архангельской церкви в чудом сохранившихся «небесах»

Сейчас село на федеральном шоссе Архангельск — Каргополь, и назвать его захолустьем нельзя — в иные дни мимо села проезжают до 2000 автомобилей. Некоторые путешественники отклоняются от маршрута, и сворачивают к трем деревянным церквям села — старым Сретенской (1803) и Михаила Архангела (1715), и новой — Пахомия Кенского.

Владимир Станулевич ИА REGNUM Несколько лет назад реставраторы поставили в селе еще одну, новую, церковь — Пахомия Кенского

Владимир Станулевич ИА REGNUM Летом, когда вокруг церквей тает снег, в траве виднеются могильные плиты – вокруг древний погост

Владимир Станулевич ИА REGNUM К счастью, за церквями есть кому присмотреть – в Архангело съехались несколько семей реставраторов

Из-за церквей село облюбовали реставраторы, они и стали душой масленичных гуляний. Александр Матюхин родом из подмосковного Королева, 20 лет назад он появился в этих краях, а последние 10 лет живет здесь постоянно. Работает с волонтерскими реставрационными организациями «Вереница» и «Общее Дело», участвовал в спасении часовен в Калитинке Каргопольского, и в Ермолинской Шенкурского районов Архангельской области.

Владимир Станулевич ИА REGNUM Село живет на обеих берегах реки Онеги, и насчитывает около 1000 душ мужского и женского пола, из них десяток реставраторов. Они и стали проводить каждый год масленицу

Владимир Станулевич ИА REGNUM Что за масленица без блинов? Блин – как символ солнца

Владимир Станулевич ИА REGNUM Это не картошка, а замаскированные под нее пончики, где роль соли играет сахарная пудра

Владимир Станулевич ИА REGNUM Для самовара нужны дрова, и с ними а Архангело нет проблем

Владимир Станулевич ИА REGNUM Самовар – самый старший участник масленицы, он из XIX века

Владимир Станулевич ИА REGNUM За самоваром приглядывает один из «реставраторов»

В Архангело Александр «со товарищи» поставил новый Пахомиевский храм. Рассказывает о жизни: «— В Королеве сейчас домов понастроили, машины везде, магазины, нет простора. Я уехал, пожил в Карелии, а потом перебрался сюда. Реставраторов в Архангело четыре человека, кто-то приезжает-уезжает, так и живем-работаем. У кого-то жена приезжая, у кого уже местная. Масленицу проводим несколько лет, в этом году никого не приглашали из-за ковида, но жители собрались». Про языческие солнышки на избах Архангело православный Александр сказал так: «Думаю, одно не противоречит другому. Нас последнее время разъединяют по всем линиям, а надо объединяться. Батюшке мы помогаем, но в церковь ходит немного, всего 10 человек из тысячи живущих на обеих берегах Архангело. Так везде в России».

Владимир Станулевич ИА REGNUM Церковь Михаила Архангела дала имя всему селу Архангело

Владимир Станулевич ИА REGNUM Старая ольха на Каргополье со временем покрывается зеленым мхом, что придает видам сквозь ее ветви «налет древности»