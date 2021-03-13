В Николе-Ленивце сожгли замок корона-людоеда — фоторепортаж
Традиционным сожжением арт-объекта завершились праздничные гуляния по случаю Масленицы в Николе-Ленивце, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
В этом году праздник получил название «Масленица. Вакцинация», главной темой которого стали события прошедшего года. Для гостей парка подготовили множество развлечений, конкурсов, игр и угощений.
Московский художник Сергей Пахомов, более известный под псевдонимом Пахом, показал перформанс «Великое лежание», а режиссёр театра La Pushkin Олег Жуковский провёл «хоровод на пятнадцать ворот». По задумке организаторов, масленичные представления в Николе-Ленивце — это заговор шаманов от всех болезней. Главным событием дня стало сожжение 24-метрового замка корона-людоеда. Арт-объект был построен из лозы по проекту Николая Полисского.
«Сейчас все думают об этой новой «чуме» — коронавирусе. И ученые, и медики бьются над тем, чтобы избавить нас от этой заразы. И мы, простые люди, тоже должны им помочь, как можем. Например, сжечь на Масленицу все плохое. У нас это будет большой замок корона-людоеда. Хотя я не настаиваю, каждый увидит в нашем объекте что-то свое. Как только его сожжем, болезнь на спад пойдет, и все будут здоровы», — отметил перед сожжением арт-объекта Полисский.
Напомним, Никола-Ленивец — крупнейший в Европе арт-парк под открытым небом, созданный художником Николаем Полисским. На 650 акрах земли размещены произведения современного искусства и архитектуры, в создании которых участвовали мастера международного уровня, а также местные жители. Сожжение арт-объекта на Масленицу в Николе-Ленивце проводится с 2001 года. В разные годы здесь были сожжены «Медиабашня», «Байконур», «Жар-птица», «Пирамида» и «Бастилия».