Традиционным сожжением арт-объекта завершились праздничные гуляния по случаю Масленицы в Николе-Ленивце, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Масленица в Николе-Ленивце

Дарья Антонова ИА REGNUM Масленица в Николе-Ленивце

Дарья Антонова ИА REGNUM Масленица в Николе-Ленивце

В этом году праздник получил название «Масленица. Вакцинация», главной темой которого стали события прошедшего года. Для гостей парка подготовили множество развлечений, конкурсов, игр и угощений.

Дарья Антонова ИА REGNUM Бой мешками

Московский художник Сергей Пахомов, более известный под псевдонимом Пахом, показал перформанс «Великое лежание», а режиссёр театра La Pushkin Олег Жуковский провёл «хоровод на пятнадцать ворот». По задумке организаторов, масленичные представления в Николе-Ленивце — это заговор шаманов от всех болезней. Главным событием дня стало сожжение 24-метрового замка корона-людоеда. Арт-объект был построен из лозы по проекту Николая Полисского.

Дарья Антонова ИА REGNUM Перформанс Сергея Пахомова

Дарья Антонова ИА REGNUM «Хоровод на пятнадцать ворот»

Дарья Антонова ИА REGNUM Гости парка греются у костра

Дарья Антонова ИА REGNUM «Хоровод на пятнадцать ворот»

Дарья Антонова ИА REGNUM Масленица в Николе-Ленивце

Дарья Антонова ИА REGNUM Масленица в Николе-Ленивце

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Пахомов поджигает главный арт-объект

«Сейчас все думают об этой новой «чуме» — коронавирусе. И ученые, и медики бьются над тем, чтобы избавить нас от этой заразы. И мы, простые люди, тоже должны им помочь, как можем. Например, сжечь на Масленицу все плохое. У нас это будет большой замок корона-людоеда. Хотя я не настаиваю, каждый увидит в нашем объекте что-то свое. Как только его сожжем, болезнь на спад пойдет, и все будут здоровы», — отметил перед сожжением арт-объекта Полисский.

Дарья Антонова ИА REGNUM Масленица в Николе-Ленивце

Дарья Антонова ИА REGNUM Сожжение «Замка корона-людоеда» в Николе-Ленивце

Дарья Антонова ИА REGNUM Сожжение «Замка корона-людоеда» в Николе-Ленивце

Дарья Антонова ИА REGNUM Сожжение «Замка корона-людоеда» в Николе-Ленивце

Дарья Антонова ИА REGNUM Сожжение «Замка корона-людоеда» в Николе-Ленивце

Дарья Антонова ИА REGNUM Сожжение «Замка корона-людоеда» в Николе-Ленивце

Дарья Антонова ИА REGNUM Сожжение «Замка корона-людоеда» в Николе-Ленивце

Напомним, Никола-Ленивец — крупнейший в Европе арт-парк под открытым небом, созданный художником Николаем Полисским. На 650 акрах земли размещены произведения современного искусства и архитектуры, в создании которых участвовали мастера международного уровня, а также местные жители. Сожжение арт-объекта на Масленицу в Николе-Ленивце проводится с 2001 года. В разные годы здесь были сожжены «Медиабашня», «Байконур», «Жар-птица», «Пирамида» и «Бастилия».

Дарья Антонова ИА REGNUM Сожжение «Замка корона-людоеда» в Николе-Ленивце