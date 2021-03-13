Ограничительные меры на массовые мероприятия, связанные с пандемией коронавируса, пока не отменены. Поэтому в масленичную неделю москвичи не увидели привычного им массового праздника на всех уличных площадках города.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Москва. ГУМ, украшенный к Масленице

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Москва, украшения в ГУМ

Всё же празднование Масленицы нельзя отменить, даже в более скромных масштабах. Парки, дома культуры и библиотеки подготовили свои программы. В первую очередь это онлайн-программы на сайтах и в социальных сетях парков: лекции, мастер-классы, концерты. Также можно попасть на различные офлайн-мероприятия.

В музее-заповеднике Коломенское проходят интерактивные образовательные программы для детей и взрослых, на которых в игровой и театральной форме рассказывают о традициях празднования Масленицы. Например, гостей приглашают в медоварню, построенную в конце XVII века. Артисты рассказывают детям о значении каждого дня масленичной недели в театральной форме. Ребята участвуют в играх, народных танцах, в прощании с Масленицей вместе с цыганами, медведем и Петрушкой. Ну и, конечно, традиционно гостей угощают блинами.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Москва, Музей-заповедник «Коломенское». Медоварня. Масленичная интерактивная программа для детей

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Москва, Музей-заповедник «Коломенское». Медоварня

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Москва, Музей-заповедник «Коломенское». Медоварня. Масленичная интерактивная программа для детей

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Москва, Музей-заповедник «Коломенское». Медоварня. Масленичная интерактивная программа для детей

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Москва, Музей-заповедник «Коломенское». Медоварня. Масленичная интерактивная программа для детей Артисты представления

Оранжерея музея-заповедника «Царицыно» подготовила образовательную экскурсию «Цветочный карнавал», или «Масленица в тропиках». Дело в том, что в католической традиции тоже есть аналог Масленицы, сопровождаемый карнавалом. Масленица и бразильские карнавалы — это массовые гулянья перед Великим постом. В Царицыно каждый может нарядить себя кактусом, кофейным деревом, вьющейся лианой или представить себя птицей-колибри. На экскурсии рассказывают о тропических растениях, а в завершение проходит мастер-класс по изготовлению масленичной куколки из лыка. Всё это происходит под удивительный аромат — помимо основных тропических растений, можно полюбоваться на различные весенние первоцветы: тюльпаны, гиацинты, нарциссы, крокусы.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Москва, Музей-заповедник «Царицыно», первый оранжерейный корпус. Интерактивная детская экскурсия «Масленица в тропиках»

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Москва, Музей-заповедник «Царицыно», первый оранжерейный корпус. Интерактивная детская экскурсия «Масленица в тропиках»

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Москва, Музей-заповедник «Царицыно», первый оранжерейный корпус. Интерактивная детская экскурсия «Масленица в тропиках»

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Москва, Музей-заповедник «Царицыно», первый оранжерейный корпус. Мастер-класс по изготовлению масленичных куколок

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Москва, Музей-заповедник «Царицыно», первый оранжерейный корпус. Мастер-класс по изготовлению масленичных куколок

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Москва, Музей-заповедник «Царицыно», первый оранжерейный корпус. Мастер-класс по изготовлению масленичных куколок

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Москва, Музей-заповедник «Царицыно», первый оранжерейный корпус. Масленичные куколки и крокусы

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Москва, Музей-заповедник «Царицыно», первый оранжерейный корпус. Масленичные куколки и гиацинты

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Москва, Музей-заповедник «Царицыно», первый оранжерейный корпус. Выставка весенних первоцветов. Гиппеаструм

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Москва, Музей-заповедник «Царицыно», первый оранжерейный корпус. Выставка весенних первоцветов

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Москва, Музей-заповедник «Царицыно», первый оранжерейный корпус. Выставка весенних первоцветов

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Москва, Музей-заповедник «Царицыно», первый оранжерейный корпус. Выставка весенних первоцветов. Гиацинты

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Москва, Музей-заповедник «Царицыно», первый оранжерейный корпус. Выставка весенних первоцветов. Крукусы

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Москва, Музей-заповедник «Царицыно», первый оранжерейный корпус. Выставка весенних первоцветов. Нарциссы

Государственный универсальный магазин украсил одну из линий к Масленице — на деревьях можно увидеть бублики, рогалики, калачи.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Москва, праздничные украшения в ГУМ

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Москва, украшения в ГУМ

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Москва, ГУМ, украшенный к Масленице

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Москва. ГУМ, украшенный к Масленице

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Москва. ГУМ, украшенный к Масленице

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Москва, праздничные украшения в ГУМ

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Москва, праздничные украшения в ГУМ

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Москва. ГУМ. В кафе пекут блины

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Москва. ГУМ. В кафе пекут блины

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Москва. ГУМ. Кафе. Сладкие добавки к блинам

И конечно, различные магазины, кафе и рестораны предлагают масленичные акции и меню. Повышен спрос как на ингредиенты, из которых делают блины, так и на сами блины, варенья, сладости, сметану.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Москва. Магазин «Азбука вкуса». Масленичная акция — «Ешь. Люби. Блины»

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Москва. Уличное кафе в парке Коломенское

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Москва. Напоминание о Широкой Масленице на цифровом табло Московского Дома книги