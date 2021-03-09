В 1682 году по время крестного хода с участием царя Федора Алексеевича вокруг стен Московского Кремля стали разбрасывать листовки с хулой на Государя и Никоновские церковные реформы. Следствие установило, что вдохновителем действа являлся ссыльный протопоп Аввакум, заключенный в Пустозерском остроге, а размножили тексты его ученики, живущие на Русском Севере. Старообрядчество пустило здесь глубокие корни, и корчевать их направили архиепископа Афанасия (Любимова), создав Холмогорскую и Важскую епархию. Главным способом увещевания старообрядцев архиепископ сделал широкую просветительскую программу, частью которой стало широкое строительство каменных церквей. Главным храмом он сделал Спасо-Преображенский собор в Холмогорах, построив его в 1691 году по образу и подобию Успенского собора Московского Кремля.

Владимир Станулевич ИА REGNUM Он как огромная коробка с двумя зубами – барабанами главок высится рядом с колокольней

Владимир Станулевич ИА REGNUM Спасо-Преображенский собор в Холмогорах виден издалека и по силуэту ясно что с ним все не в порядке

Архиепископ в 1702 году был похоронен в своем соборе, с тех пор храм стал на сотни лет усыпальницей Холмогорских епископов. В соборе бывали гостившие у Владыки Афанасия Петр Первый и Александр Меншиков, отрок Михаил Ломоносов, ссыльная семья свергнутого Императора Иоанна VI.

Владимир Станулевич ИА REGNUM Памятник на месте ссылки семьи свергнутого Императора Всероссийского Иоанна VI

Владимир Станулевич ИА REGNUM Стены собора покрыты строительными лесами, хотя реставрация уже 10 лет не ведется

Владимир Станулевич ИА REGNUM Кованые двери сохранились еще с XVIII века

В годы советской власти в соборе разместили заключенных Северного лагеря особого назначения — бывших белогвардейцев и чиновников. Останки Владык извлекли, ценности изъяли, а кости выбросили. Часть икон оказалась в областном музее изобразительного искусства.

Владимир Станулевич ИА REGNUM Только пятно света где-то вверху

Владимир Станулевич ИА REGNUM Рядом с собором — колокольня

Владимир Станулевич ИА REGNUM Причина появления воды на чердаке – временная крыша из рубероида и нечастых досок

Владимир Станулевич ИА REGNUM В световое окно видно, что крыша прогнулась и дырявая во многих местах

Владимир Станулевич ИА REGNUM В ней архиепископ Афанасий устроил астрономическую обсерваторию

В XX веке собор стал быстро разрушаться — по стене прошла огромная трещина, крыша потекла, были разобраны две из пяти его глав. В 2009 году к 300-летию Михаила Ломоносова президент России В. В. Путин выделил на реставрацию собора 60 млн рублей — примерно 10% от сметы. Предполагалось дальнейшее финансирование, но Минкульт РФ не завершил реставрацию. С тех пор уже три губернатора Архангельской области, в том числе действующий А. Цыбульский, пишут письма министру культуры РФ о необходимости закончить благое дело, но получают отрицательный ответ. Хотя обрушение собора на родине Михаила Ломоносова, не до конца восстановленного по указу президента России, станет крупнейшим скандалом в российской культуре.