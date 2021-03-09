Многострадальный собор на родине Ломоносова скоро рухнет
В 1682 году по время крестного хода с участием царя Федора Алексеевича вокруг стен Московского Кремля стали разбрасывать листовки с хулой на Государя и Никоновские церковные реформы. Следствие установило, что вдохновителем действа являлся ссыльный протопоп Аввакум, заключенный в Пустозерском остроге, а размножили тексты его ученики, живущие на Русском Севере. Старообрядчество пустило здесь глубокие корни, и корчевать их направили архиепископа Афанасия (Любимова), создав Холмогорскую и Важскую епархию. Главным способом увещевания старообрядцев архиепископ сделал широкую просветительскую программу, частью которой стало широкое строительство каменных церквей. Главным храмом он сделал Спасо-Преображенский собор в Холмогорах, построив его в 1691 году по образу и подобию Успенского собора Московского Кремля.
Архиепископ в 1702 году был похоронен в своем соборе, с тех пор храм стал на сотни лет усыпальницей Холмогорских епископов. В соборе бывали гостившие у Владыки Афанасия Петр Первый и Александр Меншиков, отрок Михаил Ломоносов, ссыльная семья свергнутого Императора Иоанна VI.
В годы советской власти в соборе разместили заключенных Северного лагеря особого назначения — бывших белогвардейцев и чиновников. Останки Владык извлекли, ценности изъяли, а кости выбросили. Часть икон оказалась в областном музее изобразительного искусства.
В XX веке собор стал быстро разрушаться — по стене прошла огромная трещина, крыша потекла, были разобраны две из пяти его глав. В 2009 году к 300-летию Михаила Ломоносова президент России В. В. Путин выделил на реставрацию собора 60 млн рублей — примерно 10% от сметы. Предполагалось дальнейшее финансирование, но Минкульт РФ не завершил реставрацию. С тех пор уже три губернатора Архангельской области, в том числе действующий А. Цыбульский, пишут письма министру культуры РФ о необходимости закончить благое дело, но получают отрицательный ответ. Хотя обрушение собора на родине Михаила Ломоносова, не до конца восстановленного по указу президента России, станет крупнейшим скандалом в российской культуре.