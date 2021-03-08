Тюльпан от реконструкторов, мимоза от волонтёров: 8 Марта в Петербурге
В «женский день» 8 Марта сразу несколько общественных объединений присоединились к ставшей уже традиционной акции по раздаче цветов женщинам на улицах Петербурга.
Возле Доходного дома Розенштейна на площади Льва Толстого прохожих прекрасного пола поздравляли реконструкторы, одетые в военную форму первых четверти XX века. Они дарили петербурженкам и гостьям Северной столицы тюльпаны.
А на Московском вокзале добровольцы Регионального штаба акции взаимопомощи #МыВместе, которые ежедневно помогают пожилым людям и амбулаторным больным с коронавирусной инфекцией, в рамках всероссийской акции #ВамЛюбимые дарили мимозы и тюльпаны тем, кто только что прибыл в Петербург или встречал здесь своих родных и друзей.
Впрочем, сегодня и без волонтёров мужчины активно дарили своим дамам цветы, продавцы которых сегодня «отметили» один из самых выгодных дней в своём бизнесе.