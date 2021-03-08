В «женский день» 8 Марта сразу несколько общественных объединений присоединились к ставшей уже традиционной акции по раздаче цветов женщинам на улицах Петербурга.

Дарья Драй ИА REGNUM
Продажа цветов восьмого марта

Возле Доходного дома Розенштейна на площади Льва Толстого прохожих прекрасного пола поздравляли реконструкторы, одетые в военную форму первых четверти XX века. Они дарили петербурженкам и гостьям Северной столицы тюльпаны.

Дарья Драй ИА REGNUM
Реконструктор
Дарья Драй ИА REGNUM
Реконструктор
Дарья Драй ИА REGNUM
Реконструктор поздравляет девушку с 8 марта

А на Московском вокзале добровольцы Регионального штаба акции взаимопомощи #МыВместе, которые ежедневно помогают пожилым людям и амбулаторным больным с коронавирусной инфекцией, в рамках всероссийской акции #ВамЛюбимые дарили мимозы и тюльпаны тем, кто только что прибыл в Петербург или встречал здесь своих родных и друзей.

Дарья Драй ИА REGNUM
Волонтер всероссийской акции #мывместе с букетом тюльпанов
Дарья Драй ИА REGNUM
Волонтер всероссийской акции #мывместе поздравляет девушку с 8 марта
Дарья Драй ИА REGNUM
Волонтер всероссийской акции #мывместе с букетом тюльпанов
Дарья Драй ИА REGNUM
Волонтер всероссийской акции #мывместе с букетами мимозы
Дарья Драй ИА REGNUM
Волонтер всероссийской акции #мывместе с букетами мимозы
Дарья Драй ИА REGNUM
Волонтер всероссийской акции #мывместе поздравляет девушку с 8 марта
Дарья Драй ИА REGNUM
Волонтер всероссийской акции #мывместе с букетом тюльпанов
Дарья Драй ИА REGNUM
Девушка с тюльпанами
Дарья Драй ИА REGNUM
Девушка с тюльпанами
Дарья Драй ИА REGNUM
Девушки с тюльпанами
Дарья Драй ИА REGNUM
Девушка с тюльпаном

Впрочем, сегодня и без волонтёров мужчины активно дарили своим дамам цветы, продавцы которых сегодня «отметили» один из самых выгодных дней в своём бизнесе.

Дарья Драй ИА REGNUM
Молодой человек с букетом восьмого марта
Дарья Драй ИА REGNUM
Волонтер всероссийской акции #мывместе с букетами мимозы
Дарья Драй ИА REGNUM
Девушка с букетом восьмого марта
Дарья Драй ИА REGNUM
Продажа цветов восьмого марта
Дарья Драй ИА REGNUM
Продажа цветов восьмого марта