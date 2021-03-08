В «женский день» 8 Марта сразу несколько общественных объединений присоединились к ставшей уже традиционной акции по раздаче цветов женщинам на улицах Петербурга.

Дарья Драй ИА REGNUM Продажа цветов восьмого марта

Возле Доходного дома Розенштейна на площади Льва Толстого прохожих прекрасного пола поздравляли реконструкторы, одетые в военную форму первых четверти XX века. Они дарили петербурженкам и гостьям Северной столицы тюльпаны.

Дарья Драй ИА REGNUM Реконструктор

Дарья Драй ИА REGNUM Реконструктор

Дарья Драй ИА REGNUM Реконструктор поздравляет девушку с 8 марта

А на Московском вокзале добровольцы Регионального штаба акции взаимопомощи #МыВместе, которые ежедневно помогают пожилым людям и амбулаторным больным с коронавирусной инфекцией, в рамках всероссийской акции #ВамЛюбимые дарили мимозы и тюльпаны тем, кто только что прибыл в Петербург или встречал здесь своих родных и друзей.

Дарья Драй ИА REGNUM Волонтер всероссийской акции #мывместе с букетом тюльпанов

Дарья Драй ИА REGNUM Волонтер всероссийской акции #мывместе поздравляет девушку с 8 марта

Дарья Драй ИА REGNUM Волонтер всероссийской акции #мывместе с букетом тюльпанов

Дарья Драй ИА REGNUM Волонтер всероссийской акции #мывместе с букетами мимозы

Дарья Драй ИА REGNUM Волонтер всероссийской акции #мывместе с букетами мимозы

Дарья Драй ИА REGNUM Волонтер всероссийской акции #мывместе поздравляет девушку с 8 марта

Дарья Драй ИА REGNUM Волонтер всероссийской акции #мывместе с букетом тюльпанов

Дарья Драй ИА REGNUM Девушка с тюльпанами

Дарья Драй ИА REGNUM Девушка с тюльпанами

Дарья Драй ИА REGNUM Девушки с тюльпанами

Дарья Драй ИА REGNUM Девушка с тюльпаном

Впрочем, сегодня и без волонтёров мужчины активно дарили своим дамам цветы, продавцы которых сегодня «отметили» один из самых выгодных дней в своём бизнесе.

Дарья Драй ИА REGNUM Молодой человек с букетом восьмого марта

Дарья Драй ИА REGNUM Волонтер всероссийской акции #мывместе с букетами мимозы

Дарья Драй ИА REGNUM Девушка с букетом восьмого марта

Дарья Драй ИА REGNUM Продажа цветов восьмого марта