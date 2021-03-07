Церковь, которую строил Миша Ломоносов
На Курострове, напротив Холмогор, — родина Михаила Васильевича Ломоносова. Миша родился в семье Василия Дорофеевича и Елены Ивановны в 1711 году. Тягу к знаниям ему привила мать — дочь псаломщика Матигорской церкви и первый учитель — дьячок куростровской церкви Сидор Панкратьич. Применял Михаил грамоту, помогая отцу в продаже морской добычи и урожая в Архангельске в Гостиных дворах. Но это семейные дела Ломоносовых, а первой общественной проверкой знаний Михаила стало строительство первой каменной на Курострове церкви — во имя святого Дмитрия Солунского. Взялся ее поставить на средства прихожан опытный строитель, крестьянин Петр Козьмич Некрасов. Он сторговался построить храм из расчета по 1 рублю за каждую тысячу кирпича. Грамоты Некрасов не знал, и просил вести бухгалтерию отрока Михаила. Выполнив работ на 194 рубля, Петр Некрасов заболел и умер, стройка встала, а вскоре Михаил отправился за знаниями в Москву.
Закончили церковь Дмитрия Солунского крестьяне Авксентьев, Верещагин и Дьяков в 1738 году, уже без отрока-казначея. В 1751 году по благословенной грамоте архиепископа Варсонофия к Свято-Дмитриевской церкви пристроили придел святой Екатерины с колокольней, вместо деревянной Екатерининской церкви, к тому времени обветшавшей. Перед закладкой священники ходили к архиепископу за благословением и «несли на подносе пятьдесят карасей живых, ценой по 15 копеек десяток», а при совершении закладки «деньгами издержали на пирог и прочее 25 коп.».
В 2007 году церковь отреставрировали, исключив однако из сметы котел для отопления. Сами прихожане установить печки не могут: церковь — памятник истории и культуры, и за самоволие можно получить уголовную статью. Сейчас церковь стоит приведенная в порядок, но на стенах у пола проглядывают пятна черной и зеленой плесени, а зимой температура не поднимается выше 10 градусов. Потраченные Минкультом РФ на ее реставрацию 130 миллионов рублей не вернули в нее прихожан.