На Курострове, напротив Холмогор, — родина Михаила Васильевича Ломоносова. Миша родился в семье Василия Дорофеевича и Елены Ивановны в 1711 году. Тягу к знаниям ему привила мать — дочь псаломщика Матигорской церкви и первый учитель — дьячок куростровской церкви Сидор Панкратьич. Применял Михаил грамоту, помогая отцу в продаже морской добычи и урожая в Архангельске в Гостиных дворах. Но это семейные дела Ломоносовых, а первой общественной проверкой знаний Михаила стало строительство первой каменной на Курострове церкви — во имя святого Дмитрия Солунского. Взялся ее поставить на средства прихожан опытный строитель, крестьянин Петр Козьмич Некрасов. Он сторговался построить храм из расчета по 1 рублю за каждую тысячу кирпича. Грамоты Некрасов не знал, и просил вести бухгалтерию отрока Михаила. Выполнив работ на 194 рубля, Петр Некрасов заболел и умер, стройка встала, а вскоре Михаил отправился за знаниями в Москву.

Владимир Станулевич ИА REGNUM Церковь Дмитрия Солунского в селе Ломоносово на Курострове

Владимир Станулевич ИА REGNUM Церковь в 1727 году взялся ставить крестьянин Петр Некрасов

Владимир Станулевич ИА REGNUM Некрасов был учеником братьев Стафуровых, строителей Спасо-Преображенского собора в Холмогорах и многих церквей на Русском Севере

Владимир Станулевич ИА REGNUM Своды просторной трапезной подпирает единственная колонна

Владимир Станулевич ИА REGNUM Куростровская церковь – соединение элементов московских соборов и новгородских храмов

Владимир Станулевич ИА REGNUM В архитектуре церкви многое заимствовано в храмах, построенных Стафуровыми

Владимир Станулевич ИА REGNUM Свет в помещение льется из нескольких окон, расположенных в два ряда

Закончили церковь Дмитрия Солунского крестьяне Авксентьев, Верещагин и Дьяков в 1738 году, уже без отрока-казначея. В 1751 году по благословенной грамоте архиепископа Варсонофия к Свято-Дмитриевской церкви пристроили придел святой Екатерины с колокольней, вместо деревянной Екатерининской церкви, к тому времени обветшавшей. Перед закладкой священники ходили к архиепископу за благословением и «несли на подносе пятьдесят карасей живых, ценой по 15 копеек десяток», а при совершении закладки «деньгами издержали на пирог и прочее 25 коп.».

Владимир Станулевич ИА REGNUM Колокольня пристроена к храму позднее, в 1751 году

Владимир Станулевич ИА REGNUM На нее пускают туристов, после реставрации подъем безопасен

Владимир Станулевич ИА REGNUM Двери и окна с характерным орнаментом, который искусствоведы называют холмогорским стилем

Владимир Станулевич ИА REGNUM Единственный из пяти глав, световой барабан пропускает минимум света, но вместе с окнами его достаточно, чтобы в пасмурный день в храме было светло

В 2007 году церковь отреставрировали, исключив однако из сметы котел для отопления. Сами прихожане установить печки не могут: церковь — памятник истории и культуры, и за самоволие можно получить уголовную статью. Сейчас церковь стоит приведенная в порядок, но на стенах у пола проглядывают пятна черной и зеленой плесени, а зимой температура не поднимается выше 10 градусов. Потраченные Минкультом РФ на ее реставрацию 130 миллионов рублей не вернули в нее прихожан.

Владимир Станулевич ИА REGNUM С нее открывается вид на Куростров и на пять главок Свято-Дмитриевского храма

Владимир Станулевич ИА REGNUM Почти у каждого окна куростровской церкви особенные наличники

Владимир Станулевич ИА REGNUM Это или московские мотивы

Владимир Станулевич ИА REGNUM Или новгородские

Владимир Станулевич ИА REGNUM Рядом с церковью символическое захоронение Василия Дорофеевича Ломоносова и его жены