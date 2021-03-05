На Ухтостров, «к Варваре»
Ухтостров на Северной Двине — сосед Курострова, Родины Ломоносова. Считается, что это более древняя столица Русского Севера, чем Холмогоры и даже Матигоры. Все эти столицы на расстоянии 10 километров друг от друга. Почему? Потому, что «гуляющее» русло Северной Двины оставляло за собой множество островов — с заливными лугами с плодородным слоем земли. Островные жители всегда имели больший урожай, больше денег на саморазвитие, книги, иконы, церкви, предметы духовности. И сейчас на относительно небольшом острове стоят две церкви, а раньше стоял еще и большой собор.
Собор находился рядом с нынешней Варваринской церковью, на северном берегу Ухтострова. К сожалению, его уже нет, а Варваринская осталась. Ее поставил около 1700 года архиепископ Холмогорский Афанасий (1642−1702) — энциклопедист и друг Петра Первого. За 20 лет своего правления владыка поставил около 40 каменных церквей. До него на Севере в сельских приходах строились только деревянные, которые всё время горели. С ними сгорали и документы, и древние иконы. Владыка решил прекратить эту печальную традицию и, где хватало средств, ставить каменные церкви.
Одной из них стала церковь святой Варвары на Ухтострове. Сейчас это руины, которым, скорее всего, не посчастливится быть восстановленными. Колокольня треснула от вершины, крыша трапезной давно сгнила, и кирпичные своды открыты всем ветрам и осадкам. Но местный батюшка выполняет свой долг и не теряет оптимизма — двери в рухнувшую трапезную закрыты на замок и покрашены. Добраться до Варваринской церкви с реки можно только по снежной целине, и мы потратили много сил, барахтаясь в снегу по пути к Варваре. Зато виды из ее многочисленных окон и стылые и заиндевевшие ступени лестниц в стенах колокольни с лихвой компенсировали мучения.