Ухтостров на Северной Двине — сосед Курострова, Родины Ломоносова. Считается, что это более древняя столица Русского Севера, чем Холмогоры и даже Матигоры. Все эти столицы на расстоянии 10 километров друг от друга. Почему? Потому, что «гуляющее» русло Северной Двины оставляло за собой множество островов — с заливными лугами с плодородным слоем земли. Островные жители всегда имели больший урожай, больше денег на саморазвитие, книги, иконы, церкви, предметы духовности. И сейчас на относительно небольшом острове стоят две церкви, а раньше стоял еще и большой собор.

Владимир Станулевич ИА REGNUM Величественная когда-то церковь, сейчас руины

Владимир Станулевич ИА REGNUM С реки к ней можно подобраться только по снежной целине

Владимир Станулевич ИА REGNUM Варваринская церковь (1700) на берегу Северной Двины видна издалека

Владимир Станулевич ИА REGNUM Службы в ней вести нельзя, и помолиться можно рядом — в часовне

Собор находился рядом с нынешней Варваринской церковью, на северном берегу Ухтострова. К сожалению, его уже нет, а Варваринская осталась. Ее поставил около 1700 года архиепископ Холмогорский Афанасий (1642−1702) — энциклопедист и друг Петра Первого. За 20 лет своего правления владыка поставил около 40 каменных церквей. До него на Севере в сельских приходах строились только деревянные, которые всё время горели. С ними сгорали и документы, и древние иконы. Владыка решил прекратить эту печальную традицию и, где хватало средств, ставить каменные церкви.

Владимир Станулевич ИА REGNUM Но даже руины напоминают об изяществе замысла архитектора и строителей

Владимир Станулевич ИА REGNUM Когда-то храм венчали пять главок, от них остались барабаны

Владимир Станулевич ИА REGNUM Храм украшен бесхитростным, но с большим вкусом и тактом задуманным орнаментом

Владимир Станулевич ИА REGNUM Крыша трапезной давно сгнила

Владимир Станулевич ИА REGNUM Своды храма давно открыты снегам и дождям

Одной из них стала церковь святой Варвары на Ухтострове. Сейчас это руины, которым, скорее всего, не посчастливится быть восстановленными. Колокольня треснула от вершины, крыша трапезной давно сгнила, и кирпичные своды открыты всем ветрам и осадкам. Но местный батюшка выполняет свой долг и не теряет оптимизма — двери в рухнувшую трапезную закрыты на замок и покрашены. Добраться до Варваринской церкви с реки можно только по снежной целине, и мы потратили много сил, барахтаясь в снегу по пути к Варваре. Зато виды из ее многочисленных окон и стылые и заиндевевшие ступени лестниц в стенах колокольни с лихвой компенсировали мучения.

Владимир Станулевич ИА REGNUM Стены колокольни треснули с самого верха, а лестницы рухнули

Владимир Станулевич ИА REGNUM На колокольню и чердак трапезной ведет лестница в стене

Владимир Станулевич ИА REGNUM Но виды на Северную Двину из окон колокольни великолепны

Владимир Станулевич ИА REGNUM Окно как рама картины — вот часовня

Владимир Станулевич ИА REGNUM В раме окна — деревня