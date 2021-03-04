Петербургский СКА принял на своем льду минское «Динамо» в рамках второго матча серии первого раунда плей-офф Кубка Гагарина. Встреча прошла на стадионе «Ледовый дворец» и завершилась победой хозяев со счетом 6:4.

Дарья Драй ИА REGNUM Игроки СКА радуются забитой шайбе в ворота команды Динамо (Минск)

Дарья Драй ИА REGNUM Игроки СКА радуются забитой шайбе в ворота команды Динамо (Минск)

Дарья Драй ИА REGNUM Игроки СКА Виктор Антипин, Кирилл Кирсанов и игрок Динамо Роб Клинкхаммер

Дарья Драй ИА REGNUM Матч четверть финала плей-офф Кубка Гагарина в Западной конференции КХЛ между командами СКА (Санкт-Петербург) и Динамо (Минск)

Дарья Драй ИА REGNUM Игроки СКА радуются забитой шайбе в ворота команды Динамо (Минск)

В составе победителей голами отличился Евгений Кетов, набравший в этом матче 4 (2+2) очка, Антон Бурдасов, Василий Подколзин, Иван Морозов и Йонас Кемппайнен. Со стороны гостей по шайбе забросили Шейн Принц, Брэндон Козун, Илья Усов и Бреннан Менелл.

Дарья Драй ИА REGNUM Главный тренер ХК СКА Валерий Брагин поздравляет с забитой шайбой

Таким образом, СКА повел в серии со счетом 2:0, выиграв у «минчан» во втором матче подряд.

Дарья Драй ИА REGNUM Вбрасывание шайбы во время матча четверть финала плей-офф Кубка Гагарина в Западной конференции КХЛ между командами СКА (Санкт-Петербург) и Динамо (Минск)

Дарья Драй ИА REGNUM Главный тренер ХК СКА Валерий Брагин на матче четверти финала плей-офф Кубка Гагарина в Западной конференции КХЛ между командами СКА (Санкт-Петербург) и Динамо (Минск)

Дарья Драй ИА REGNUM Главный тренер ХК СКА Валерий Брагин на матче четверти финала плей-офф Кубка Гагарина в Западной конференции КХЛ между командами СКА (Санкт-Петербург) и Динамо (Минск)

Дарья Драй ИА REGNUM Игроки СКА

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Дарья Драй ИА REGNUM Матч четверть финала плей-офф Кубка Гагарина в Западной конференции КХЛ между командами СКА (Санкт-Петербург) и Динамо (Минск)

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Дарья Драй ИА REGNUM Главный тренер ХК СКА Валерий Брагин на матче четверти финала плей-офф Кубка Гагарина в Западной конференции КХЛ между командами СКА (Санкт-Петербург) и Динамо (Минск)

Дарья Драй ИА REGNUM Матч четверть финала плей-офф Кубка Гагарина в Западной конференции КХЛ между командами СКА (Санкт-Петербург) и Динамо (Минск)

Дарья Драй ИА REGNUM Зрители на трибуне во время матча

Дарья Драй ИА REGNUM Зрители на трибуне во время матча

Дарья Драй ИА REGNUM Общение игроков команд с судьями во время игры

Дарья Драй ИА REGNUM Забитая шайба в ворота команды Динамо (Минск)

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок Динамо Адам Альмквист и вратарь Динамо Доминик Фурх

Дарья Драй ИА REGNUM Вбрасывание шайбы во время матча четверть финала плей-офф Кубка Гагарина в Западной конференции КХЛ между командами СКА (Санкт-Петербург) и Динамо (Минск)

Дарья Драй ИА REGNUM Главный тренер ХК СКА Валерий Брагин на матче четверти финала плей-офф Кубка Гагарина в Западной конференции КХЛ между командами СКА (Санкт-Петербург) и Динамо (Минск)

Дарья Драй ИА REGNUM Игроки СКА после забитой шайбы в ворота команды Динамо (Минск)

Дарья Драй ИА REGNUM Тренерский штаб СКА радуется победе над командой Динамо (Минск)

Дарья Драй ИА REGNUM Общение игроков команд с судьями во время игры