СКА победил минское «Динамо» во втором матче серии кряду
4 марта 2021
/
Время чтения 1 мин
Петербургский СКА принял на своем льду минское «Динамо» в рамках второго матча серии первого раунда плей-офф Кубка Гагарина. Встреча прошла на стадионе «Ледовый дворец» и завершилась победой хозяев со счетом 6:4.
Дарья Драй ИА REGNUM
Игроки СКА радуются забитой шайбе в ворота команды Динамо (Минск)
Дарья Драй ИА REGNUM
Игроки СКА радуются забитой шайбе в ворота команды Динамо (Минск)
Дарья Драй ИА REGNUM
Игроки СКА Виктор Антипин, Кирилл Кирсанов и игрок Динамо Роб Клинкхаммер
Дарья Драй ИА REGNUM
Матч четверть финала плей-офф Кубка Гагарина в Западной конференции КХЛ между командами СКА (Санкт-Петербург) и Динамо (Минск)
Дарья Драй ИА REGNUM
Игроки СКА радуются забитой шайбе в ворота команды Динамо (Минск)
В составе победителей голами отличился Евгений Кетов, набравший в этом матче 4 (2+2) очка, Антон Бурдасов, Василий Подколзин, Иван Морозов и Йонас Кемппайнен. Со стороны гостей по шайбе забросили Шейн Принц, Брэндон Козун, Илья Усов и Бреннан Менелл.
Дарья Драй ИА REGNUM
Главный тренер ХК СКА Валерий Брагин поздравляет с забитой шайбой
Таким образом, СКА повел в серии со счетом 2:0, выиграв у «минчан» во втором матче подряд.
Дарья Драй ИА REGNUM
Вбрасывание шайбы во время матча четверть финала плей-офф Кубка Гагарина в Западной конференции КХЛ между командами СКА (Санкт-Петербург) и Динамо (Минск)
Дарья Драй ИА REGNUM
Главный тренер ХК СКА Валерий Брагин на матче четверти финала плей-офф Кубка Гагарина в Западной конференции КХЛ между командами СКА (Санкт-Петербург) и Динамо (Минск)
Дарья Драй ИА REGNUM
Главный тренер ХК СКА Валерий Брагин на матче четверти финала плей-офф Кубка Гагарина в Западной конференции КХЛ между командами СКА (Санкт-Петербург) и Динамо (Минск)
Дарья Драй ИА REGNUM
Игроки СКА
Дарья Драй ИА REGNUM
-(~1
Дарья Драй ИА REGNUM
-(~1
Дарья Драй ИА REGNUM
-(~1
Дарья Драй ИА REGNUM
Матч четверть финала плей-офф Кубка Гагарина в Западной конференции КХЛ между командами СКА (Санкт-Петербург) и Динамо (Минск)
Дарья Драй ИА REGNUM
-(~1
Дарья Драй ИА REGNUM
Главный тренер ХК СКА Валерий Брагин на матче четверти финала плей-офф Кубка Гагарина в Западной конференции КХЛ между командами СКА (Санкт-Петербург) и Динамо (Минск)
Дарья Драй ИА REGNUM
Матч четверть финала плей-офф Кубка Гагарина в Западной конференции КХЛ между командами СКА (Санкт-Петербург) и Динамо (Минск)
Дарья Драй ИА REGNUM
Зрители на трибуне во время матча
Дарья Драй ИА REGNUM
Зрители на трибуне во время матча
Дарья Драй ИА REGNUM
Общение игроков команд с судьями во время игры
Дарья Драй ИА REGNUM
Забитая шайба в ворота команды Динамо (Минск)
Дарья Драй ИА REGNUM
Игрок Динамо Адам Альмквист и вратарь Динамо Доминик Фурх
Дарья Драй ИА REGNUM
Вбрасывание шайбы во время матча четверть финала плей-офф Кубка Гагарина в Западной конференции КХЛ между командами СКА (Санкт-Петербург) и Динамо (Минск)
Дарья Драй ИА REGNUM
Главный тренер ХК СКА Валерий Брагин на матче четверти финала плей-офф Кубка Гагарина в Западной конференции КХЛ между командами СКА (Санкт-Петербург) и Динамо (Минск)
Дарья Драй ИА REGNUM
Игроки СКА после забитой шайбы в ворота команды Динамо (Минск)
Дарья Драй ИА REGNUM
Тренерский штаб СКА радуется победе над командой Динамо (Минск)
Дарья Драй ИА REGNUM
Общение игроков команд с судьями во время игры
Дарья Драй ИА REGNUM
Игроки СКА радуются победе над командой Динамо (Минск)