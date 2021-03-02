В Екатеринбурге на случай чрезвычайных ситуаций можно временно поселиться в сотнях убежищ. В одном из них побывал корреспондент ИА REGNUM.

Алексей Колчин ИА REGNUM Сотрудник надевает противогаз в убежище

Алексей Колчин ИА REGNUM Сотрудник в противогазе

Алексей Колчин ИА REGNUM Сотрудник в противогазе

Подземный бункер может вместить почти 1000 человек. Здесь есть запасы воды, а также дизельный генератор. Подробности — в фоторепортаже.

Алексей Колчин ИА REGNUM Сотрудник закрывает дверь в тамбур-шлюз бомбоубежища

Алексей Колчин ИА REGNUM Сотрудник обслуживает дизель-генератор в бомбоубежище

Алексей Колчин ИА REGNUM Сотрудник обслуживает дизель-генератор в бомбоубежище

Алексей Колчин ИА REGNUM Пункт воздухоочистки

Алексей Колчин ИА REGNUM Пункт воздухоочистки

Алексей Колчин ИА REGNUM Пункт воздухоочистки

Алексей Колчин ИА REGNUM Пункт воздухоочистки

Алексей Колчин ИА REGNUM Песок

Алексей Колчин ИА REGNUM В коридоре убежища

Аптечка и медикаменты в убежище

Алексей Колчин ИА REGNUM Аптечка и медикаменты в убежище

Алексей Колчин ИА REGNUM Дверь в убежище

Алексей Колчин ИА REGNUM Дверь шлюз-тамбур

Алексей Колчин ИА REGNUM Проверка документов

Алексей Колчин ИА REGNUM Пункт управления

Сотрудники в пункте управления

Алексей Колчин ИА REGNUM Сотрудник обслуживает дизель-генератор в бомбоубежище

Алексей Колчин ИА REGNUM Сотрудник обслуживает дизель-генератор в бомбоубежище

Алексей Колчин ИА REGNUM Спальные места в убежище

Алексей Колчин ИА REGNUM Спальные места в убежище

Алексей Колчин ИА REGNUM Спальные места в убежище

Алексей Колчин ИА REGNUM В пункте водоснабжения

Алексей Колчин ИА REGNUM В пункте водоснабжения