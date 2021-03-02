Где выжить при ЧС: фоторепортаж из убежища в Екатеринбурге
2 марта 2021
В Екатеринбурге на случай чрезвычайных ситуаций можно временно поселиться в сотнях убежищ. В одном из них побывал корреспондент ИА REGNUM.
Алексей Колчин ИА REGNUM
Сотрудник надевает противогаз в убежище
Алексей Колчин ИА REGNUM
Сотрудник в противогазе
Алексей Колчин ИА REGNUM
Сотрудник в противогазе
Подземный бункер может вместить почти 1000 человек. Здесь есть запасы воды, а также дизельный генератор. Подробности — в фоторепортаже.
Алексей Колчин ИА REGNUM
Сотрудник закрывает дверь в тамбур-шлюз бомбоубежища
Алексей Колчин ИА REGNUM
Сотрудник обслуживает дизель-генератор в бомбоубежище
Алексей Колчин ИА REGNUM
Сотрудник обслуживает дизель-генератор в бомбоубежище
Алексей Колчин ИА REGNUM
Пункт воздухоочистки
Алексей Колчин ИА REGNUM
Пункт воздухоочистки
Алексей Колчин ИА REGNUM
Пункт воздухоочистки
Алексей Колчин ИА REGNUM
Пункт воздухоочистки
Алексей Колчин ИА REGNUM
Песок
Алексей Колчин ИА REGNUM
В коридоре убежища
Аптечка и медикаменты в убежище
Алексей Колчин ИА REGNUM
Аптечка и медикаменты в убежище
Алексей Колчин ИА REGNUM
Дверь в убежище
Алексей Колчин ИА REGNUM
Дверь шлюз-тамбур
Алексей Колчин ИА REGNUM
Проверка документов
Алексей Колчин ИА REGNUM
Пункт управления
Сотрудники в пункте управления
Алексей Колчин ИА REGNUM
Сотрудник обслуживает дизель-генератор в бомбоубежище
Алексей Колчин ИА REGNUM
Сотрудник обслуживает дизель-генератор в бомбоубежище
Алексей Колчин ИА REGNUM
Спальные места в убежище
Алексей Колчин ИА REGNUM
Спальные места в убежище
Алексей Колчин ИА REGNUM
Спальные места в убежище
Алексей Колчин ИА REGNUM
В пункте водоснабжения
Алексей Колчин ИА REGNUM
В пункте водоснабжения
Алексей Колчин ИА REGNUM
В пункте водоснабжения