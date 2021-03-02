В Государственном музее изобразительного искусства имени А. С. Пушкина открылась выставка «Билл Виола. Путешествие души». Фоторепортаж ИА REGNUM с открытия выставки.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Посетители на выставке

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Выставка «Билл Виола. Путешествие души»

Билл Виола — американский художник, который исследовал возможности видеоарта и совершенствовал свое владение медиатехнологиями при создании работ начиная с 1970-х годов. В музее представлены работы, созданные в период с 2000 по 2014 год.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM «Чаша слез». Фрагмент

Наталья Стрельцова ИА REGNUM «Чаша слез». Фрагмент

Наталья Стрельцова ИА REGNUM «Омовение». Фрагмент

Наталья Стрельцова ИА REGNUM «Омовение». Фрагмент

Экспозиция состоит из двух десятков видеоработ, которые присланы в музей по интернету. Большие плоские мониторы расположены на расстоянии. В залах музея минимальное освещение, это позволяет концентрироваться только на показанном с экрана видеоряде.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM «Вознесение Изольды»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM «Вознесение Изольды». Фрагмент

В большом пространстве «Белого зала» установлена масштабная инсталляция «Огненная женщина» и «Вознесение Тристана», а также расположены работы «Омовение», «Чаша слез», «Обращаясь в свет» и «Вознесение Изольды», созданные в 2005 году.

В главном зале расположилась видеопроекция «Квинтет изумленных», созданная в 2000 году в рамках серии «Страсти», на экране группа из пяти человек показана в замедленной съемке: видно, как меняется мимика на лице человека, сменяются эмоции и проживаются чувства.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM «Церемония»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM «Церемония»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Выставка «Билл Виола. Путешествие души»

«Комната Катерины»: с первого взгляда кажется, что инсталляция показывает комнату в разное время суток. Но при детальном рассмотрении интерьера и наблюдении за ежедневным ритуалом героини можно увидеть, что в маленьком окошечке разное время года: лето, осень, зима, а что в пятой комнате — можно только предполагать.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Посетители на выставке

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Выставка «Билл Виола. Путешествие души»

На выставке представлены несколько работ из серии «Водные портреты», видеоролики из серии «Мученики», из серии «Мираж», серии «Трансфигурации» и серии «Страсти». Все представленные работы — это продолжение исследований тем, волнующих художника с самого начала. В работах художник суммирует свои творческие поиски, главный предмет которых — состояние человека, его путешествие в этом мире от рождения до смерти, а также трансформации, происходящие с его душой. Билл Виола путешествовал по миру, исследовал разные культуры, их духовное наследие, записывал традиционную музыку и наблюдал за влиянием религии на искусство и на культуру.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM «Три женщины»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM «Три женщины»

Выставка проходит со 2 марта по 30 мая 2021 года в Государственном музее изобразительных искусств имени А. С. Пушкина в главном корпусе, расположенном по адресу улица Волхонка, дом 12.