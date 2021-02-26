Красногорский монастырь на Пинеге был основан в 1604 году. Начиналась Великая Смута, и монашествующие потянулись от беды подальше на Север. Даже по северным меркам Пинега была одним из глухих мест, где совсем недавно еще чудь белоглазая поклонялась Йомале. Над Пинегой-рекой с ее известняковыми утесами высилась Черная гора, покрытая мрачным еловым лесом. Возможно, на ней и проводились языческие обряды. Обычно церкви и монастыри основывались на месте капищ.

Владимир Станулевич ИА REGNUM Руины монастырского храма Грузинской иконы Божией Матери (1723)

Владимир Станулевич ИА REGNUM С Красной горы открывается вид на пинежские дали

Владимир Станулевич ИА REGNUM Могильные плиты у алтаря собора

Владимир Станулевич ИА REGNUM Современное символическое надгробие князя Василия Голицына. Могила в неизвестном сейчас месте где-то у алтаря храма

Основал монастырь «вдовый священник Мирон». Произошло, согласно летописи это, так — игумен Варлаам, живший на Пинеге в селе Кеврола, собрался перед смертью передать в храм икону Владимирской Божией Матери. И вдруг увидел сон, где явилась ему «световидная Жена» и посоветовала отдать икону попу Мирону, отнести на Черную гору и основать там монастырь. Игумен не знал, где такая гора, пока к нему не пришел священник Мирон, служивший в храме рядом с этим местом.

Владимир Станулевич ИА REGNUM Алтарь храма Грузинской иконы Божией Матери зарос кустарником

Владимир Станулевич ИА REGNUM В одном окне алтаря – деревья и великолепный пейзаж

Владимир Станулевич ИА REGNUM В другом – склоны Красной горы

Мирон поставил на горе крест, рядом икону и обнес все этот оградой. В это время на холме слышались пение и звон. Царь Василий Шуйский дал монастырю грамоту, а архиепископ Новгородский Исидор — благословение.

Владимир Станулевич ИА REGNUM С колокольни открываются пинежские просторы

Владимир Станулевич ИА REGNUM Руины храма

Владимир Станулевич ИА REGNUM Колокольня пока еще безопасна для посещения

С монастырем связана история еще одной знаменитой иконы. В 1622 году Грузию, одну их первых христианских стран, покорил персидский шах Аббас. Разорив храмы, он вывез в Персию иконы, в том числе чудесный Грузинский образ Божией Матери. В том году в Персию по торговым делам отправился приказчик купца Егора Лыткина из Ярославля, который приобрел икону у перса. Лыткин, опять же во сне, услышал совет отнести образ «в Двинскую область, на Черную гору». Лыткин лично отправился на Пинегу и в 1629 году поставил образ Пречистыя Одигитрии в монастыре. Согласно описанию, икона была «письма греческого, обложен образ серебром резью — венец и середина, и поля, и позолочен весь оклад почестным золотом, а подложен тот образ камкою алою, цена всему окладу четырнадцать рублей». Купец Лыткин же решил поставить на Красной горе, как она стала называться после основания обители, храм — что и сделал в 1630 году. Он же снабдил обитель книгами и утварью.

Владимир Станулевич ИА REGNUM Стены храма чудом не рухнули вслед за крышей

Владимир Станулевич ИА REGNUM Потолок — небо

Владимир Станулевич ИА REGNUM Храм давно утратил крышу, но стены хранят фрески с фигурами святых

Третья история — о ссыльной жизни и погребения опального фаворита царевны Софьи Василия Васильевича Голицына. Бывший руководитель Посольского приказа, сосланный в пинежский Кулой, верстах в 30 от монастыря, любил посещать обитель, плывя на лодке по Пинеге, останавливаясь в деревнях и слушая народные песни. 150 лет спустя в монастыре показывали тяжелую священную книгу, принесенную князем на Красную гору. А как-то Василий Голицын принес в обитель вОздухи, вышитые, как говорила молва, инокиней Новодевичьего монастыря Сусанной — бывшей царевной Софьей. Могила князя, скончавшегося в 1714 году, находится где-то у алтаря монастырского храма Грузинской иконы Божией Матери, построенного уже после погребения князя — в 1723 году.

Владимир Станулевич ИА REGNUM Винтовая лестница ведет на колокольню

Владимир Станулевич ИА REGNUM Недавно монастырские здания передали церкви, и появилась надежда, что в эти стены вернется жизнь

Владимир Станулевич ИА REGNUM И бывший келейный корпус монастыря, в конце XX века бывший турбазой