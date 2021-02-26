Ссыльный князь Голицын лежит на Красной горе у соборного алтаря
Красногорский монастырь на Пинеге был основан в 1604 году. Начиналась Великая Смута, и монашествующие потянулись от беды подальше на Север. Даже по северным меркам Пинега была одним из глухих мест, где совсем недавно еще чудь белоглазая поклонялась Йомале. Над Пинегой-рекой с ее известняковыми утесами высилась Черная гора, покрытая мрачным еловым лесом. Возможно, на ней и проводились языческие обряды. Обычно церкви и монастыри основывались на месте капищ.
Основал монастырь «вдовый священник Мирон». Произошло, согласно летописи это, так — игумен Варлаам, живший на Пинеге в селе Кеврола, собрался перед смертью передать в храм икону Владимирской Божией Матери. И вдруг увидел сон, где явилась ему «световидная Жена» и посоветовала отдать икону попу Мирону, отнести на Черную гору и основать там монастырь. Игумен не знал, где такая гора, пока к нему не пришел священник Мирон, служивший в храме рядом с этим местом.
Мирон поставил на горе крест, рядом икону и обнес все этот оградой. В это время на холме слышались пение и звон. Царь Василий Шуйский дал монастырю грамоту, а архиепископ Новгородский Исидор — благословение.
С монастырем связана история еще одной знаменитой иконы. В 1622 году Грузию, одну их первых христианских стран, покорил персидский шах Аббас. Разорив храмы, он вывез в Персию иконы, в том числе чудесный Грузинский образ Божией Матери. В том году в Персию по торговым делам отправился приказчик купца Егора Лыткина из Ярославля, который приобрел икону у перса. Лыткин, опять же во сне, услышал совет отнести образ «в Двинскую область, на Черную гору». Лыткин лично отправился на Пинегу и в 1629 году поставил образ Пречистыя Одигитрии в монастыре. Согласно описанию, икона была «письма греческого, обложен образ серебром резью — венец и середина, и поля, и позолочен весь оклад почестным золотом, а подложен тот образ камкою алою, цена всему окладу четырнадцать рублей». Купец Лыткин же решил поставить на Красной горе, как она стала называться после основания обители, храм — что и сделал в 1630 году. Он же снабдил обитель книгами и утварью.
Третья история — о ссыльной жизни и погребения опального фаворита царевны Софьи Василия Васильевича Голицына. Бывший руководитель Посольского приказа, сосланный в пинежский Кулой, верстах в 30 от монастыря, любил посещать обитель, плывя на лодке по Пинеге, останавливаясь в деревнях и слушая народные песни. 150 лет спустя в монастыре показывали тяжелую священную книгу, принесенную князем на Красную гору. А как-то Василий Голицын принес в обитель вОздухи, вышитые, как говорила молва, инокиней Новодевичьего монастыря Сусанной — бывшей царевной Софьей. Могила князя, скончавшегося в 1714 году, находится где-то у алтаря монастырского храма Грузинской иконы Божией Матери, построенного уже после погребения князя — в 1723 году.