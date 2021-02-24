Горнолыжный курорт «Приэльбрусье» начал строится в Кабардино-Балкарии еще в 1960-х годах, официальной датой открытия курорта считается день открытия первой канатной дороги в 1969 году. В наше время параллельно существует новая, более комфортная, «французская» канатка, которая поднимает до 3847 метров, самой высокой точки катания в Европе, но многие местные горнолыжники предпочитают пользоваться первой канаткой.

Антон Подгайко ИА REGNUM Туристы катаются по искусственным трассам, построенным до высоты 3847 метров

Антон Подгайко ИА REGNUM Туристы катаются по искусственным трассам, построенным до высоты 3847 метров

Антон Подгайко ИА REGNUM Туристы катаются по искусственным трассам, построенным до высоты 3847 метров

Антон Подгайко ИА REGNUM Туристы катаются по искусственным трассам, построенным до высоты 3847 метров

Антон Подгайко ИА REGNUM Очередь на канатную дорогу

После станции «Гарабаши-3847» можно подняться выше пешком или на ратраке (до 4400−4700 метров). Эльбрус — действующий вулкан, самая высокая гора в Европе. Сезон катания с октября по май. В этом году на горе выпало много снега, горнолыжный сезон обещает быть длинным и интересным.

Антон Подгайко ИА REGNUM Туристы катаются по искусственным трассам, построенным до высоты 3847 метров

Антон Подгайко ИА REGNUM Туристы катаются по искусственным трассам, построенным до высоты 3847 метров

Антон Подгайко ИА REGNUM Туристы катаются по искусственным трассам, построенным до высоты 3847 метров

Антон Подгайко ИА REGNUM Туристы катаются по искусственным трассам, построенным до высоты 3847 метров

Антон Подгайко ИА REGNUM Туристы катаются по искусственным трассам, построенным до высоты 3847 метров

Антон Подгайко ИА REGNUM Туристы катаются по искусственным трассам, построенным до высоты 3847 метров

Антон Подгайко ИА REGNUM Туристы катаются по искусственным трассам, построенным до высоты 3847 метров

Антон Подгайко ИА REGNUM Туристы катаются по искусственным трассам, построенным до высоты 3847 метров

Антон Подгайко ИА REGNUM Туристы катаются по искусственным трассам, построенным до высоты 3847 метров

Антон Подгайко ИА REGNUM Туристы отдыхают в кафе горнолыжного курорта

Антон Подгайко ИА REGNUM Туристы катаются по искусственным трассам, построенным до высоты 3847 метров

Антон Подгайко ИА REGNUM Туристы катаются по искусственным трассам, построенным до высоты 3847 метров

Антон Подгайко ИА REGNUM Туристы катаются по искусственным трассам, построенным до высоты 3847 метров

Антон Подгайко ИА REGNUM Туристы отдыхают на горнолыжном курорте Эльбруса

Антон Подгайко ИА REGNUM Туристы катаются по искусственным трассам, построенным до высоты 3847 метров

Антон Подгайко ИА REGNUM Альпинист поднимается на гору Эльбрус

Антон Подгайко ИА REGNUM Туристы катаются по искусственным трассам, построенным до высоты 3847 метров

Антон Подгайко ИА REGNUM Туристы фотографируются на горе Эльбрус

Антон Подгайко ИА REGNUM Туристы катаются по искусственным трассам, построенным до высоты 3847 метров