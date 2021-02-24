Курс на Эльбрус: работа самого высокого горнолыжного курорта в Европе
24 февраля 2021
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Горнолыжный курорт «Приэльбрусье» начал строится в Кабардино-Балкарии еще в 1960-х годах, официальной датой открытия курорта считается день открытия первой канатной дороги в 1969 году. В наше время параллельно существует новая, более комфортная, «французская» канатка, которая поднимает до 3847 метров, самой высокой точки катания в Европе, но многие местные горнолыжники предпочитают пользоваться первой канаткой.
Антон Подгайко ИА REGNUM
Туристы катаются по искусственным трассам, построенным до высоты 3847 метров
Антон Подгайко ИА REGNUM
Туристы катаются по искусственным трассам, построенным до высоты 3847 метров
Антон Подгайко ИА REGNUM
Туристы катаются по искусственным трассам, построенным до высоты 3847 метров
Антон Подгайко ИА REGNUM
Туристы катаются по искусственным трассам, построенным до высоты 3847 метров
Антон Подгайко ИА REGNUM
Очередь на канатную дорогу
После станции «Гарабаши-3847» можно подняться выше пешком или на ратраке (до 4400−4700 метров). Эльбрус — действующий вулкан, самая высокая гора в Европе. Сезон катания с октября по май. В этом году на горе выпало много снега, горнолыжный сезон обещает быть длинным и интересным.
Антон Подгайко ИА REGNUM
Туристы катаются по искусственным трассам, построенным до высоты 3847 метров
Антон Подгайко ИА REGNUM
Туристы катаются по искусственным трассам, построенным до высоты 3847 метров
Антон Подгайко ИА REGNUM
Туристы катаются по искусственным трассам, построенным до высоты 3847 метров
Антон Подгайко ИА REGNUM
Туристы катаются по искусственным трассам, построенным до высоты 3847 метров
Антон Подгайко ИА REGNUM
Туристы катаются по искусственным трассам, построенным до высоты 3847 метров
Антон Подгайко ИА REGNUM
Туристы катаются по искусственным трассам, построенным до высоты 3847 метров
Антон Подгайко ИА REGNUM
Туристы катаются по искусственным трассам, построенным до высоты 3847 метров
Антон Подгайко ИА REGNUM
Туристы катаются по искусственным трассам, построенным до высоты 3847 метров
Антон Подгайко ИА REGNUM
Туристы катаются по искусственным трассам, построенным до высоты 3847 метров
Антон Подгайко ИА REGNUM
Туристы отдыхают в кафе горнолыжного курорта
Антон Подгайко ИА REGNUM
Туристы катаются по искусственным трассам, построенным до высоты 3847 метров
Антон Подгайко ИА REGNUM
Туристы катаются по искусственным трассам, построенным до высоты 3847 метров
Антон Подгайко ИА REGNUM
Туристы катаются по искусственным трассам, построенным до высоты 3847 метров
Антон Подгайко ИА REGNUM
Туристы отдыхают на горнолыжном курорте Эльбруса
Антон Подгайко ИА REGNUM
Туристы катаются по искусственным трассам, построенным до высоты 3847 метров
Антон Подгайко ИА REGNUM
Альпинист поднимается на гору Эльбрус
Антон Подгайко ИА REGNUM
Туристы катаются по искусственным трассам, построенным до высоты 3847 метров
Антон Подгайко ИА REGNUM
Туристы фотографируются на горе Эльбрус
Антон Подгайко ИА REGNUM
Туристы катаются по искусственным трассам, построенным до высоты 3847 метров
Антон Подгайко ИА REGNUM
Горнолыжный курорт «Приэльбрусье»