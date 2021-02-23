В Петропавловской крепости отметили 23 февраля выставкой оружия и концертом
В Санкт-Петербурге в честь Дня защитника Отечества на главной аллее Петропавловской крепости для посетителей «сердца города», как называют крепость, была развернута временная экспозиция военной техники и вооружения российской армии, передает корреспондентИА REGNUM.
Ее организатором стал Музей истории Санкт-Петербурга совместно с Западным военным округом и Михайловской военной артиллерийской академией.
В уличной экспозиции были представлены современная бронетехника, минометные комплексы, артиллерийские орудия, в том числе времен Великой Отечественной войны, реактивные системы залпового огня и другие образцы.
На Соборной площади Петропавловской крепости состоялся праздничный концерт карильонной музыки. В его программе, согласно духу праздника, были Марш Преображенского полка, «Патриотическая песня» Михаила Глинки, вальс «На сопках Маньчжурии» Ильи Шатрова, «Песня о далекой Родине» Микаэла Таривердиева и другие известные мелодии русских и советских композиторов.
В 21:00 у стен Петропавловской крепости состоится праздничный артиллерийский салют.