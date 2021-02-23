В Санкт-Петербурге в честь Дня защитника Отечества на главной аллее Петропавловской крепости для посетителей «сердца города», как называют крепость, была развернута временная экспозиция военной техники и вооружения российской армии, передает корреспондентИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Военнослужащий на выставке военной техники

Дарья Драй ИА REGNUM Военнослужащие на выставке военной техники

Дарья Драй ИА REGNUM Выставка военной техники на территории Петропавловской крепости

Дарья Драй ИА REGNUM 122-мм РСЗО 9К51М «Торнадо-Г»

Ее организатором стал Музей истории Санкт-Петербурга совместно с Западным военным округом и Михайловской военной артиллерийской академией.

В уличной экспозиции были представлены современная бронетехника, минометные комплексы, артиллерийские орудия, в том числе времен Великой Отечественной войны, реактивные системы залпового огня и другие образцы.

Дарья Драй ИА REGNUM 100-мм противотанковая пушка Т-12

Дарья Драй ИА REGNUM 122-мм РСЗО 9К51М «Торнадо-Г»

Дарья Драй ИА REGNUM Выставка военной техники на территории Петропавловской крепости

На Соборной площади Петропавловской крепости состоялся праздничный концерт карильонной музыки. В его программе, согласно духу праздника, были Марш Преображенского полка, «Патриотическая песня» Михаила Глинки, вальс «На сопках Маньчжурии» Ильи Шатрова, «Песня о далекой Родине» Микаэла Таривердиева и другие известные мелодии русских и советских композиторов.

Дарья Драй ИА REGNUM Соборная площадь Петропавловской крепости

Дарья Драй ИА REGNUM Петропавловский собор

Дарья Драй ИА REGNUM Горожане с флагом Российской Федерации в День защитника Отечества

В 21:00 у стен Петропавловской крепости состоится праздничный артиллерийский салют.