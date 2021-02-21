В Пинежском районе, в одном из его глухих углов, стоит деревня Шиднема. В ней 40 домов, и летом они оживают людской суетой в огородах и на чердаках, детскими голосами А зимой там белое безмолвие, двухметровые снега на крышах и трехметровые — вокруг домов. Но посреди деревни — столб с синим телефоном-автоматом. От ближайшего поселка Сосновка к Шиднеме раза три в неделю трактор чистит через лес восемь километров дороги. Где-то посреди нее — святой источник с надкладезной часовней. Прихожане прорубают во льду озерка купель в форме креста.

Владимир Станулевич ИА REGNUM От поселка лесозаготовителей Сосновка Пинежского района Архангельской области к деревне Шиднеме через реки и ледовые переправы идет дорога

Владимир Станулевич ИА REGNUM Восьмикилометровую дорогу через лес трактор чистит пару раз в неделю

Владимир Станулевич ИА REGNUM Дорога привела в занесенную снегами Шиднему

Владимир Станулевич ИА REGNUM На озерке рядом с лесной просекой прорубь в форме креста

Владимир Станулевич ИА REGNUM Прорубь в виде креста с помощью прихожан устроил настоятель храма в Сосновке иерей Сергий Корельский

Владимир Станулевич ИА REGNUM Здесь святой источник и надкладезная часовня

Владимир Станулевич ИА REGNUM В источнике можно набрать святой воды

Дорога привела в центр Шиднемы, к берегу реки, от которой тяжко поднимались двое пожилых людей. Они оказались единственными обитателями зимней Шиднемы. И он, и она пенсионеры, только пришли с рыбалки, откуда принесли мешок рыбы — в основном окушков. Первой, кто отведал улов, оказалась кошка, хозяйка поставила уху, вечером будет жареная рыба.

Владимир Станулевич ИА REGNUM В деревне 40 домов, они или заброшены, или закрыты на зиму

Владимир Станулевич ИА REGNUM Нина Степановна и ее муж — единственные обитатели Шиднемы. Они ловят рыбу, а чего не хватает — выращивают в огороде

Владимир Станулевич ИА REGNUM Первым улов рыбы достается хозяйской кошке – любимице гостей

Владимир Станулевич ИА REGNUM Деревня Шиднема стоит на берегу реки Пюлы, притока Пинеги

Владимир Станулевич ИА REGNUM Пюла — вероломная речка. На ее льду образуются занесенные снегом проруби, в которые можно легко нырнуть

Единственный жилой дом Шиднемы оказался по-городскому уютным, теплым, наполненным бытовыми достижениями типа плоского телевизора с тарелкой на крыше, микроволновки и стиральной машины. За чаем состоялся любопытный разговор: «Вчера занимать деньги приезжала родня с Сосновки. Мы никогда так не жили, как при Путине. Я могу купить всё что хочу — у меня 16 тысяч пенсия, у мужа — 16, всё что надо растет на огороде, рядом река, ловим рыбу. Раньше муж был покрепче, ходил на охоту». Разговор «никогда так не жили» выглядел двусмысленным на фоне заброшенной деревни, в которой когда-то жили сотни пинежан, но значительная доля правды в нём была. Войны нет, деньги, еда, связь, лекарства и дорога есть. Разговор показался бы пропагандисткой штучкой, если бы на него мы не набрели случайно, начав с плоского телевизора. Есть о чём задуматься…

Владимир Станулевич ИА REGNUM Хозяйка сообщила, что «как при Путине, никогда не жила – есть деньги, еда, она может купить что хочет, и нет войны». Некая двусмысленность была в ее словах посреди заброшенной деревни, но зерно истины в них было