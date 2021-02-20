В здании Бабушкинского суда Москвы сегодня, 20 февраля, прошли выездные заседания Московского городского суда по делам «Ив Роше» и о «клевете на ветерана», главным фигурантом которых является Алексей Навальный, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Мосгорсудом была рассмотрена апелляция на решение Симоновского районного суда о замене условного срока политическому блогеру Алексею Навальному на реальный.

По решению суда в качестве уже отбытого срока Навальному были зачтены полтора месяца, которые он провел под домашним арестом в начале 2015 года, что сократило обозначенный в приговоре срок заключения до двух лет и шести месяцев колонии.

По заявлению адвоката Вадима Кобзева, защита намерена обжаловать судебное решение в вышестоящей инстанции.

На заседании Мосгорсуда присутствуют представители посольств девяти стран, а также представитель Европейского Союза. Об этом сообщила пресс-секретарь Бабушкинского суда Александра Савельева.