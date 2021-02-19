Пятигорский некрополь находится в исторической части города, он появился на месте Константиногородской крепости. Предшественник Ермолова на Кавказе, генерал фон Сталь создал некрополь в буквальном смысле — 28 июля 1824 года его первым погребли на этом кладбище. Именно он выбрал место для будущего некрополя, и ждал пока умрёт кто-то из известных людей, чтобы совершить торжественное захоронение. Позднее архитекторы братья Бернардацци построили у некрополя церковь, которую назвали Лазаревской. В 1902 она была перестроена, а сам некрополь обнесён каменной стеной.

Антон Подгайко ИА REGNUM Некрополь граничит с Воинским мемориалом и кладбищенским храмом Господа Иисуса Христа, воскрешающего Лазаря, называемым Лазаревским

Антон Подгайко ИА REGNUM Граница в воинским мемориалом

Антон Подгайко ИА REGNUM На границе некрополя и курортной зоны расположен воинский мемориал жертвам Великой Отечественной войны

Антон Подгайко ИА REGNUM На границе некрополя и курортной зоны расположен воинский мемориал жертвам Великой Отечественной войны

Антон Подгайко ИА REGNUM На границе некрополя и курортной зоны расположен воинский мемориал жертвам Великой Отечественной войны

Антон Подгайко ИА REGNUM Некрополь граничит с Воинским мемориалом и кладбищенским храмом Господа Иисуса Христа, воскрешающего Лазаря, называемым Лазаревским

Кавказ всегда был местом смешения религий и культур, поэтому в некрополе у каждого вероисповедания было своё место для захоронений. Места в некрополе всегда было немного, поэтому поверх старых захоронений делались новые иногда в три слоя. Гуляя по некрополю можно увидеть места, где раньше было каменное надгробие, но сейчас поперек него идет железная оградка более современного слоя.

Антон Подгайко ИА REGNUM Захоронения, сделанные после официального закрытия некрополя в 1916 году (1917-1956 гг.)

Антон Подгайко ИА REGNUM Захоронения, сделанные после официального закрытия некрополя в 1916 году (1917-1956 гг.)

Антон Подгайко ИА REGNUM Захоронения, сделанные после официального закрытия некрополя в 1916 году (1917-1956 гг.)

Антон Подгайко ИА REGNUM Еврейский кусочек некрополя

Антон Подгайко ИА REGNUM Еврейский кусочек некрополя

Антон Подгайко ИА REGNUM На границе некрополя и курортной зоны расположен воинский мемориал жертвам Великой Отечественной войны

Антон Подгайко ИА REGNUM На границе некрополя и курортной зоны расположен воинский мемориал жертвам Великой Отечественной войны

Антон Подгайко ИА REGNUM На границе некрополя и курортной зоны расположен воинский мемориал жертвам Великой Отечественной войны

Антон Подгайко ИА REGNUM Места в некрополе не хватало, многие могилы расположены вторым и третьим слоем над старыми захоронениями

Антон Подгайко ИА REGNUM Советские памятники со звездой на фоне горы Машук

В XIX веке в некрополе хоронили известных людей, учёных, почетных граждан города, прославившихся военных. На самом высоком месте находится могила первых архитекторов города Иосифа и Иогана Бернадацци, швейцарцев итальянского происхождения. Чуть ниже находится самое известное и посещаемой место в некрополе — место первоначального погребения Михаила Лермонтова. Его похоронили здесь сразу после дуэли, но через год бабушка перевезла его останки в семейный склеп, а Тарханах. Рядом находится склеп Шан-Гирей Верзилиных, это были двоюродные и троюродные родственники поэта. Рядом похоронены Анна Цаликова, возлюбленная осетинского поэта и ученого Коста Хетагурова.

Антон Подгайко ИА REGNUM Некрополь и храм Господа Иисус Христа, воскрешающего Лазаря

Антон Подгайко ИА REGNUM Могила Генерал-майора Михаила Чумакова, участника Великой Отечественной войны

Антон Подгайко ИА REGNUM Могила Генерал-майора Михаила Чумакова, участника Великой Отечественной войны

Антон Подгайко ИА REGNUM Место первоначального захоронения Михаила Лермонтова

Антон Подгайко ИА REGNUM Место первоначального захоронения Михаила Лермонтова

Антон Подгайко ИА REGNUM Место первоначального захоронения Михаила Лермонтова

Антон Подгайко ИА REGNUM Место первоначального захоронения Михаила Лермонтова

Антон Подгайко ИА REGNUM Место первоначального захоронения Михаила Лермонтова

Антон Подгайко ИА REGNUM Место первоначального захоронения Михаила Лермонтова

Антон Подгайко ИА REGNUM Место первоначального захоронения Михаила Лермонтова

Антон Подгайко ИА REGNUM Захоронения семьи учителей Меновых

Некрополь официально был закрыт для захоронений в 1916 году, но без труда можно найти могилы, датированные 1950-ми годами. Сейчас у окраины некрополя существует огромный по площади воинский мемориал солдатам, погибшим при освобождении Пятигорска.

Антон Подгайко ИА REGNUM Могилы, за которыми никто не ухаживает

Антон Подгайко ИА REGNUM Захоронения 19 века соседствуют с современными (50-х годов)

Антон Подгайко ИА REGNUM У каждой религиозной конфессии своя территория для захоронений

Антон Подгайко ИА REGNUM Места в некрополе не хватало, многие могилы расположены вторым и третьим слоем под старыми захоронениям

Антон Подгайко ИА REGNUM Места в некрополе не хватало, многие могилы расположены вторым и третьим слоем под старыми захоронениями

Современное состояние некрополя ещё несколько лет назад было плачевным: на лето он зарастал сорняками по пояс, а за могилами почти никто не ухаживал. Последние годы волонтёры и молодёжные организации города проводят уборку территории от бурелома, чистку и восстановление могил. Пятигорский некрополь является памятником архитектуры и пятигорская молодёжь помогает ему выглядеть в соответствии со своим статусом.

Антон Подгайко ИА REGNUM Семейный склеп Шап-Гирей Верзилиных (родственники Лермонтова)

Антон Подгайко ИА REGNUM Древние могилы на фоне горы Машук