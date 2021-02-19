Механдипур Баладжи Мандир — известный индуистский храм в районе Дауса в штате Раджастан, посвященный индуистскому божеству Хануману (обезьяноподобное божество, сын бога ветра Ваю). Однако индуистских храмов в Индии, безусловно, хватает, а у Баладжи есть козыри. Его репутация в ритуальном исцелении и изгнании злых духов привлекает тысячи паломников из Раджастана и со всей Индии. Человек, страдающий от злых духов (Санкатвалы) обретет покой души около стен храма. Так считается.

Сергей Строителев ИА REGNUM Один из переулков в Механдипуре. Город состоит из одной центральной улицы, ведущей к храму, и сетки темных улочек

Сергей Строителев ИА REGNUM Голова Ханумана — обезьяноподобного Бога, которому поклоняются паломники со всей Индии. Внутри головы охранник алтарного комплекса

Дело в том, что большая часть сельских граждан штата Раджастан убеждены — тревога, депрессия и другие психологические проблемы вызваны духом, который овладевает уязвимым человеком. Они верят, что эти проблемы можно вылечить только с помощью ритуалов и усердных, многочасовых молитв.

Сергей Строителев ИА REGNUM Местная жительница греется около костра вечером. Она, наверное, видела всех злых духов

Сергей Строителев ИА REGNUM В городе живут тысячи макак. Они передвигаются целыми стаями по крышам и очень шумят. Такое ощущение, что Хануман собрал их всех тут. К слову, были зафиксированы нападения обезьян на людей

Механдипур Баладжи считается местными жителями могущественным, волшебным местом, в то время как традиционная психиатрия с лечебной терапией являются табу и чем-то постыдным.

Сергей Строителев ИА REGNUM Родственники одержимого связывают его руки, чтобы человек не смог навредить себе или окружающим. Выглядит это очень брутально. Видимо, паломники не слышали о существовании транквилизаторов

Сергей Строителев ИА REGNUM Около Храма расположена стена с отпечатками ладоней паломников, сделанных с помощью хны и грязи. Они верят, что если оставить здесь фотографию больного родственника, то тот обязательно поправится

Сергей Строителев ИА REGNUM Изображение Ханумана

Сергей Строителев ИА REGNUM Мальчик — паломник около стен храма

Храм представляет собой узкий и длинный комплекс с большим забором, на котором висят тысячи небольших замочков. Паломники оставляют эти замки здесь, чтобы защититься от злых духов, в то время как родственники одержимых должны разбить один из таких замков. Это будет означать, что злой дух стал слабее и скоро наступит выздоровление.

Сергей Строителев ИА REGNUM Экстерьеры города

Сергей Строителев ИА REGNUM Одержимая в трансе около стены с замками

Внутри храма паломники не задерживаются на одном месте — из-за количества страждущих охранники стараются торопить посетителей. Они очень бдительны и следят за порядком. Это касается и фотосъемки. Снимать около храма запрещено. Неповиновение карается палкой. Прежде чем начать снимать, я приходил к храму три дня без камеры, чтобы примелькаться и познакомиться с охраной. А потом просто стал чудаком для них, которому интересны одержимые.

Сергей Строителев ИА REGNUM Продавец молока

Сергей Строителев ИА REGNUM Священное дерево. Каждый паломник должен коснуться его ствола после посещения храма

Сергей Строителев ИА REGNUM Бык

Сергей Строителев ИА REGNUM При посещении города можно забыть про понятие нормы. Всё, что происходит здесь, может шокировать

Самыми главными днями считается вторник и четверг. В эти дни отмечается Хануманджи. Паломники чествуют своего Бога, и он дарует им свою благосклонность с пущей силой. В эти два дня около длинных стен храма не протолкнуться. Очередь, чтобы пройти через комплекс, выстраивается на километр. Люди и их одержимые родственники покорно ждут своего часа, чтобы прикоснуться к статуе Божества.

Сергей Строителев ИА REGNUM Еще одна статуя Ханумана

Сергей Строителев ИА REGNUM Местная бабушка

Каждый вечер около храма стартует пуджа. Она считается самой мощной и целительной, к храму стекается весь город. И здесь начинается настоящая массовая агония: все толкаются, поют песни, некоторые люди умудряются войти в транс. Одержимые активно размахивают руками, закатывают глаза, а их родственники усиленно молятся Хануману, чтобы он даровал освобождение их родным. Это длится часами, до позднего вечера, и переносится довольно тяжко — от безумства происходящего начинала сильно кружиться голова.

Сергей Строителев ИА REGNUM Люди на вечерней пудже. Человеческая масса напоминает мощное цунами

Сергей Строителев ИА REGNUM Месяц

Я достаю камеру и пытаюсь снимать это безумие. Одержимая поднимает голову и начинает шипеть на меня, как змея, потом она медленно двигается в мою сторону и говорит что-то на тарабарском. Я пытаюсь спросить, что она хочет, на английском языке и улыбаюсь, ее выражение лица резко меняется, она улыбается в ответ, потом ее маленькое лицо пропадает в кипе черных волос, и она исчезает в темноте.

Сергей Строителев ИА REGNUM Одержимая с родственниками молятся во время вечерней пуджи

Сергей Строителев ИА REGNUM Резиновая змея, которую можно приобрести в одном из магазинчиков на центральной улице. К слову, бизнес тут процветает, так как паломники тратят очень много денег во время и после посещения храма

Жизнь всего города крутится вокруг этого места. Городок, который состоит из большой центральной улицы и нескольких переулков, пропитался чудесами. Если честно, то впечатление было такое, что все самые необычные люди Индии пришли сюда в один и тот же день, не сговариваясь. Может быть, город и храм привлекают таких? Кто знает. Вот одноглазый экзорцист, а вот прокаженный в маске призрака, под ногами кабаны едят овощи, по дороге ползет паломник. Ему прописал это экзорцист — он должен пройти всю дорогу от автобусной станции до храма по-пластунски. На его ногах белые повязки, чтобы остановить кровотечение — его ноги и руки стерты до кровавых мозолей. И даже водитель автобуса, который выкинул мой чемодан по прибытии в пыль дороги, напоминал какое-то сказочное существо.

Сергей Строителев ИА REGNUM Овощная лавка

Сергей Строителев ИА REGNUM Родственники одержимого, отошедшего в мир иной, часто приходят помолиться к храму. Перед этим вся родня должна побриться налысо, включая маленьких детей

Сергей Строителев ИА REGNUM Паломник наслаждается табаком около стен храма

Сергей Строителев ИА REGNUM Экстерьеры города

В гостевом доме, который был забит паломниками, селившимися в маленькие комнатенки по 10 человек, я спросил у хозяина, верит ли он в злых духов. В один момент его выражение лица стало очень задумчивым. Он сказал, что, безусловно, Санкатвала преследует людей и надо укреплять свой дух. А в этом сильно помогут молитвы Хануману. Через толстые линзы очков он уставился на луну.

Сергей Строителев ИА REGNUM Одна из лавок с продукцией, вечером после закрытия

Сергей Строителев ИА REGNUM Паломница

В комнате я открыл дверь на балкон и вышел посмотреть на город. В углу я увидел четыре сверкающих глаза в темноте. Это были макаки, которые оказались не в восторге от того, что я потревожил их. Город — их владения.

Сергей Строителев ИА REGNUM Владелец одного из общепитов на главной улице города

Сергей Строителев ИА REGNUM Брызги воды

Сергей Строителев ИА REGNUM Храмовый комплекс постоянно расширяется. Новое крыло будет построено к 2030 году

Сергей Строителев ИА REGNUM Продавец овощей

Следует отметить, что духовное исцеление также включает в себя множество трат, паломники жертвуют довольно большие суммы денег Храму и экзорцистам, покупают сувениры и священные сладости (прасад), чтобы восхвалять богов. Например, ритуал экзорцизма стоит около 5000 индийских рупий (эквивалент 5000 рублей). За эту сумму экзорцист молится вместе с заболевшим и его родственниками у стен храма.

Сергей Строителев ИА REGNUM Мужчина, изображающий Ханумана и готовый благословить вас за энное количество денег

Сергей Строителев ИА REGNUM Хряк

Интересный факт: в 2013 году международная команда ученых и психиатров из Германии и Нидерландов начала исследование по оценке всех аспектов лечения и ритуалов в Механдипур Баладжи, однако они не смогли доказать или опровергнуть эффективность предлагаемого здесь духовного исцеления.

Сергей Строителев ИА REGNUM Рука продавщицы фруктов, украшенная мехенди (традиционный узор хной)

Сергей Строителев ИА REGNUM Один из сотни экзорцистов, готовый в любую минуту молиться с паломниками

Сергей Строителев ИА REGNUM Экзорцист. Чем он старше, тем больше ценится паломниками

Сергей Строителев ИА REGNUM Экстерьеры города

Этот фотопроект исследует традиции, заложенные на протяжении сотен лет, традиции поклонения сверхъестественным силам для обретения душевного покоя и демонстрирует, насколько сильной может быть вера в них и их роль в жизни всего общества. Верить или не верить злым духам? Вам решать. Проект оставляет этот вопрос открытым для аудитории.