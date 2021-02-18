Иногда на льду северных рек или озер вырастают ледяные цветы. Мороз любит закручивать узоры, но их мы знаем в двухмерной плоскости. А трехмерное интереснее двухмерного. Поэтому настоящие ледяные цветы, в отличии от морозных узоров на стекле, вызывают восхищение и восторг. Для роста ледяных цветов нужно уникальное сочетание нескольких факторов в одном месте, в одно время. Это тонкий слой молодого льда и значительная разница между его температурой и температурой воздуха. Разница более 20 градусов.

Владимир Станулевич ИА REGNUM Она выступает на поверхность и покрывается тонким молодым льдом

Владимир Станулевич ИА REGNUM При уникальном сочетании погодных условий молодой лед покрывается белыми цветами

Если температура воздуха ниже — 20° С, а поверхности льда — около 0° С, и погода без ветра, то у поверхности льда возникает перенасыщенный влагой слой. И эта влага, соприкасаясь с холодным воздухом, резко охлаждается и снова конденсируется на поверхности льда, но уже в виде кристаллов.

Владимир Станулевич ИА REGNUM В мороз речную воду иногда выдавливает на поверхность льда

Владимир Станулевич ИА REGNUM Ледяные цветы

Такое чудо природы возникло на льду выступившей воды на протоке Северной Двины речке Кана, у деревни Вагинский Наволок. В сильный мороз воду выдавливает на поверхность речного льда, и соединяются все условия — сильный мороз, относительно «теплая» вода, оттепель, влажность.

Владимир Станулевич ИА REGNUM Условия такие – во-первых тонкий лед

Владимир Станулевич ИА REGNUM Второе — сильный мороз…

Владимир Станулевич ИА REGNUM Третье — температура воды подо льдом около 0 градусов…

Владимир Станулевич ИА REGNUM Четвертое – оттепель…

Владимир Станулевич ИА REGNUM У поверхности льда образуется слой влажного воздуха…

Владимир Станулевич ИА REGNUM Он конденсируется…

Владимир Станулевич ИА REGNUM И возникают…

Владимир Станулевич ИА REGNUM Прекрасные кристаллы льда…

Владимир Станулевич ИА REGNUM Напоминающие…

Владимир Станулевич ИА REGNUM Белоснежный цветок

Добраться до цветов получилось по такой же дороге из льда — их намораживают на Северной Двине чтобы поддерживать сообщение с деревнями на островах. Справа и слева о нее, а иногда и прямо на дорогу выступает вода и расцветают белые цветы.

Владимир Станулевич ИА REGNUM К ледяным цветам можно доехать по ледяной дороге, проложенной прямо по Северной Двине