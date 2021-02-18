В Москве на выставочной площадке в Гостином дворе состоялась Всероссийская выставка-ярмарка «РусАртСтиль». В ней участвовали народные мастера, художники и дизайнеры из разных регионов России. Фоторепортаж ИА REGNUM с выставки.

Выставка показала многообразие народных художественных промыслов и ремесел. Мастера рассказали о традиционном аутентичном и современном творчестве, показали авторские работы. Девиз прошедшего арт-события — «мода на традиции». Мероприятие поддержали Министерство промышленности и торговли РФ, Ассоциация организаций народных художественных промыслов, ремесленников и художников «Наследие и Традиции», Межрегиональная общественная организация «Творческий союз художников декоративно-прикладного искусства».

Всего участвовало 400 предприятий, объединений, творческих союзов, мастеров, ремесленников и дизайнеров из 40 регионов России, в том числе из Республики Карелия, Бурятия, Саха (Якутия) и других регионов страны. В экспозицию вошли: ярославская керамика, гжель, авторский фарфор, изделия, из стекла, металла, камня, резьба по дереву и кости, кружевоплетение, вышивка, мозаика, ювелирные изделия, предметы интерьера и декора и многое другое. Профессионалы поделились с гостями опытом, провели семинары, мастер-классы и деловые презентации.

В культурную программу органично вписались серии специальных показов современной моды и традиционных народных костюмов в авторском переосмыслении. На подиуме представили свои коллекции Валентина Мельникова, Надежда Шибина и другие модельеры из разных республик России и стран СНГ. Всего более 30 показов состоялось за период проведения выставки-ярмарки. Также в показах принимали участие приглашенные известные актеры и артисты.

Проект «РусАртСтиль» реализован в рамках художественно-промышленной выставки-форума «Уникальная Россия», прошедшего с 28 января по 14 февраля 2021 года. Россия показана во всём многообразии культурных традиций многонационального народа. Организаторы отмечают, что выставку посетили свыше 23 000 москвичей и гостей столицы. Кроме положительных эмоций, новых идей, подарков к праздникам, состоялись полезные, интересные встречи и деловые знакомства.