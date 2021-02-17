16 февраля в Ледовом дворце Санкт-Петербурга состоялся хаккейный матч между командами СКА и «Спартак». Петербургский СКА принял московских гостей и показал, кто хозяин на поле — СКА обыграли «Спартак» со счётом 3:1. Главными судьями матча стали Алексей Раводин и Денис Наумов, линейными судьями выступили Торнике Кучава и Александр Чернышев.
Вратарь Спартака Юлиус Гудачек, игрок СКА Евгений Кетов , игрок Спартака Александр Торченюк
Игрок СКА Мальте Стремвалль и игроки Спартака Анатолий Никонцев, Ганзл Робин
Главный тренер СКА Валерий Брагин на матче чемпионата КХЛ между командами СКА (Санкт-Петербург) и Спартак
Матч чемпионата КХЛ между командами СКА (Санкт-Петербург) и Спартак (Москва)
Игрок СКА Евгений Тимкин и игрок Спартака Александр Торченюк
Судьи во время матча чемпионата КХЛ между командами СКА (Санкт-Петербург) и Спартак (Москва)
Игрок СКА Йоонас Кемппайнен, вратарь Спартака Юлиус Гудачек, игрок Спартака Александр Торченюк
Матч чемпионата КХЛ между командами СКА (Санкт-Петербург) и Спартак (Москва)
Болельщики Спартака в матче чемпионата КХЛ между командами СКА (Санкт-Петербург) и Спартак (Москва)
Этой победой СКА набрал 76 очков и обеспечил себе победу в дивизионе Боброва. Таким образом, армейцы начнут плей-офф на домашнем льду. Ближайший преследователь петербуржцев — финский «Йокерит» — отстает на 11 очков за пять игр до конца регулярного чемпионата и теперь не имеет даже теоретических шансов опередить СКА.
Игрок СКА Евгений Тимкин, игрок Спартака Александр Никишин
Главный тренер СКА Валерий Брагин на матче чемпионата КХЛ между командами СКА (Санкт-Петербург) и Спартак
Главный тренер СКА Валерий Брагин на матче чемпионата КХЛ между командами СКА (Санкт-Петербург) и Спартак
Матч чемпионата КХЛ между командами СКА (Санкт-Петербург) и Спартак (Москва)
Матч чемпионата КХЛ между командами СКА (Санкт-Петербург) и Спартак (Москва)
Судьи во время матча чемпионата КХЛ между командами СКА (Санкт-Петербург) и Спартак (Москва)
Вратарь СКА Магнус Хелльберг в матче чемпионата КХЛ между командами СКА (Санкт-Петербург) и Спартак (Москва)
Вратарь СКА Магнус Хелльберг в матче чемпионата КХЛ между командами СКА (Санкт-Петербург) и Спартак (Москва)
Юный болельщик СКА в матче чемпионата КХЛ между командами СКА (Санкт-Петербург) и Спартак (Москва)
Как сообщает пресс-центр СКА, в этом сезоне плей-офф КХЛ стартует 2 марта. Дома его начнут команды, попавшие в первые четверки своих конференций. На данный момент СКА располагается на второй строчке Запада и попадает на минское «Динамо», идущее седьмым.
Следующий матч СКА проведет 18 февраля, соперником армейцев станет московское «Динамо».
Матч чемпионата КХЛ между командами СКА (Санкт-Петербург) и Спартак (Москва)
Столкновение игроков в матче чемпионата КХЛ между командами СКА (Санкт-Петербург) и Спартак (Москва)
Вбрасывание шайбы в матче чемпионата КХЛ между командами СКА (Санкт-Петербург) и Спартак (Москва)
Матч чемпионата КХЛ между командами СКА (Санкт-Петербург) и Спартак (Москва)
Матч чемпионата КХЛ между командами СКА (Санкт-Петербург) и Спартак (Москва)
Игрок СКА Мальте Стремвалль и игрок Яков Рылов
Игрок Спартака Максим Цыплаков
Матч чемпионата КХЛ между командами СКА (Санкт-Петербург) и Спартак (Москва)
Матч чемпионата КХЛ между командами СКА (Санкт-Петербург) и Спартак (Москва)
Забитая шайба командой СКА в матче чемпионата КХЛ между командами СКА (Санкт-Петербург) и Спартак (Москва)
Игроки команды СКА радуются победе в матче
Забитая шайба командой Спартак в матче чемпионата КХЛ между командами СКА (Санкт-Петербург) и Спартак (Москва)
Вбрасывание шайбы в матче чемпионата КХЛ между командами СКА (Санкт-Петербург) и Спартак (Москва)
Матч чемпионата КХЛ между командами СКА (Санкт-Петербург) и Спартак (Москва)
Матч чемпионата КХЛ между командами СКА (Санкт-Петербург) и Спартак (Москва)
Главный тренер СКА Валерий Брагин радуется победе в матче