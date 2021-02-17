16 февраля в Ледовом дворце Санкт-Петербурга состоялся хаккейный матч между командами СКА и «Спартак». Петербургский СКА принял московских гостей и показал, кто хозяин на поле — СКА обыграли «Спартак» со счётом 3:1. Главными судьями матча стали Алексей Раводин и Денис Наумов, линейными судьями выступили Торнике Кучава и Александр Чернышев.

Дарья Драй ИА REGNUM Вратарь Спартака Юлиус Гудачек, игрок СКА Евгений Кетов , игрок Спартака Александр Торченюк

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок СКА Мальте Стремвалль и игроки Спартака Анатолий Никонцев, Ганзл Робин

Дарья Драй ИА REGNUM Главный тренер СКА Валерий Брагин на матче чемпионата КХЛ между командами СКА (Санкт-Петербург) и Спартак

Дарья Драй ИА REGNUM Матч чемпионата КХЛ между командами СКА (Санкт-Петербург) и Спартак (Москва)

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок СКА Евгений Тимкин и игрок Спартака Александр Торченюк

Дарья Драй ИА REGNUM Судьи во время матча чемпионата КХЛ между командами СКА (Санкт-Петербург) и Спартак (Москва)

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок СКА Йоонас Кемппайнен, вратарь Спартака Юлиус Гудачек, игрок Спартака Александр Торченюк

Дарья Драй ИА REGNUM Матч чемпионата КХЛ между командами СКА (Санкт-Петербург) и Спартак (Москва)

Дарья Драй ИА REGNUM Болельщики Спартака в матче чемпионата КХЛ между командами СКА (Санкт-Петербург) и Спартак (Москва)

Этой победой СКА набрал 76 очков и обеспечил себе победу в дивизионе Боброва. Таким образом, армейцы начнут плей-офф на домашнем льду. Ближайший преследователь петербуржцев — финский «Йокерит» — отстает на 11 очков за пять игр до конца регулярного чемпионата и теперь не имеет даже теоретических шансов опередить СКА.

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок СКА Евгений Тимкин, игрок Спартака Александр Никишин

Дарья Драй ИА REGNUM Главный тренер СКА Валерий Брагин на матче чемпионата КХЛ между командами СКА (Санкт-Петербург) и Спартак

Дарья Драй ИА REGNUM Главный тренер СКА Валерий Брагин на матче чемпионата КХЛ между командами СКА (Санкт-Петербург) и Спартак

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок СКА Виктор Антипин

Дарья Драй ИА REGNUM Матч чемпионата КХЛ между командами СКА (Санкт-Петербург) и Спартак (Москва)

Дарья Драй ИА REGNUM Матч чемпионата КХЛ между командами СКА (Санкт-Петербург) и Спартак (Москва)

Дарья Драй ИА REGNUM Судьи во время матча чемпионата КХЛ между командами СКА (Санкт-Петербург) и Спартак (Москва)

Дарья Драй ИА REGNUM Вратарь СКА Магнус Хелльберг в матче чемпионата КХЛ между командами СКА (Санкт-Петербург) и Спартак (Москва)

Дарья Драй ИА REGNUM Вратарь СКА Магнус Хелльберг в матче чемпионата КХЛ между командами СКА (Санкт-Петербург) и Спартак (Москва)

Дарья Драй ИА REGNUM Юный болельщик СКА в матче чемпионата КХЛ между командами СКА (Санкт-Петербург) и Спартак (Москва)

Как сообщает пресс-центр СКА, в этом сезоне плей-офф КХЛ стартует 2 марта. Дома его начнут команды, попавшие в первые четверки своих конференций. На данный момент СКА располагается на второй строчке Запада и попадает на минское «Динамо», идущее седьмым.

Следующий матч СКА проведет 18 февраля, соперником армейцев станет московское «Динамо».

Дарья Драй ИА REGNUM Матч чемпионата КХЛ между командами СКА (Санкт-Петербург) и Спартак (Москва)

Дарья Драй ИА REGNUM Столкновение игроков в матче чемпионата КХЛ между командами СКА (Санкт-Петербург) и Спартак (Москва)

Дарья Драй ИА REGNUM Вбрасывание шайбы в матче чемпионата КХЛ между командами СКА (Санкт-Петербург) и Спартак (Москва)

Дарья Драй ИА REGNUM Матч чемпионата КХЛ между командами СКА (Санкт-Петербург) и Спартак (Москва)

Дарья Драй ИА REGNUM Матч чемпионата КХЛ между командами СКА (Санкт-Петербург) и Спартак (Москва)

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок СКА Мальте Стремвалль и игрок Яков Рылов

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок Спартака Максим Цыплаков

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок Спартака Юсе Эмиль

Дарья Драй ИА REGNUM Матч чемпионата КХЛ между командами СКА (Санкт-Петербург) и Спартак (Москва)

Дарья Драй ИА REGNUM Матч чемпионата КХЛ между командами СКА (Санкт-Петербург) и Спартак (Москва)

Дарья Драй ИА REGNUM Забитая шайба командой СКА в матче чемпионата КХЛ между командами СКА (Санкт-Петербург) и Спартак (Москва)

Дарья Драй ИА REGNUM Игроки команды СКА радуются победе в матче

Дарья Драй ИА REGNUM Забитая шайба командой Спартак в матче чемпионата КХЛ между командами СКА (Санкт-Петербург) и Спартак (Москва)

Дарья Драй ИА REGNUM Вбрасывание шайбы в матче чемпионата КХЛ между командами СКА (Санкт-Петербург) и Спартак (Москва)

Дарья Драй ИА REGNUM Матч чемпионата КХЛ между командами СКА (Санкт-Петербург) и Спартак (Москва)

Дарья Драй ИА REGNUM Матч чемпионата КХЛ между командами СКА (Санкт-Петербург) и Спартак (Москва)